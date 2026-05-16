Robert Lewandowski tizenkét év német futball után távozott a Bayern Münchentől, hogy 45 millió euróért cserébe csatlakozzon a Barcelona labdarúgócsapatához. A 37 éves klasszis azóta erősíti a katalánokat, akikkel háromszor nyerte meg a spanyol bajnokságot, a Bajnokok Ligáját viszont egyszer sem sikerült. Ami a számokat illeti, Lewandowski 191 tétmérkőzésen 119 alkalommal volt eredményes, s mellette 24 gólpasszt is kiosztott.

Robert Lewandowski és a Barcelona története véget ért

Meghozta a döntést a Barcelona

A spanyol bajnok katalánok szombaton a hivatalos oldalukon jelentették be, hogy a mostani idény végeztével Robert Lewandowski véglegesen távozik az együttestől, vagyis a nyári átigazolási időszakban szabadon kereshet csapatot magának.

Sztárként érkezett, legendaként távozik. Köszönünk mindent, Robert Lewandowski”

− olvasható a Barcelona hivatalos bejelentésében.

Came as a star.

Leaves as legend.



Thank you, Robert Lewandowski, for every goal, every battle, and every magic moment wearing these colours. Culer forever. 💙❤️ pic.twitter.com/5o35b4NuF3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 16, 2026

Lewandowski jövőjét egyelőre homály fedi, egy nemrégiben adott interjújában úgy fogalmazott, hogy egy kisebb bajnokságban is el tudná magát képzelni. Sajtóhírek szerint az FC Porto szívesen lecsapna a lengyel klasszisra, ugyanakkor Egyesült Államokbeli és szaúdi érdeklődőkről is lehetett olvasni.

„Soha nem felejtem el azt a szeretetet, amit a szurkolóktól kaptam az első napjaimtól kezdve. Köszönöm mindenkinek, a Barcelona visszatért oda, ahová mindig is tartozott” − írta ki közösségi oldalára a BL-győztes csatár.