Lábközépcsonttörést szenvedett Fermín López. A spanyol bajnok FC Barcelona Eb-győztes középpályását műteni kell, így biztosan lemarad a június 11-én rajtoló labdarúgó-világbajnokságról.

A Barcelona hétfőn közölte, hogy Fermín López vasárnap, a Real Betis ellen 3-1-re megnyert hazai bajnoki meccsen sérült meg, ezért már a szünetben le kellett cserélnie Hansi Flicknek. A katalán klub közleményéből kiderült, hogy a 23 éves futballista eltörte a jobb lábának ötödik lábközépcsontját, ezért meg kell műteni.

A Barcelona támadó, Fermín López lemarad a jövő hónapban kezdődő világbajnokágról
Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Lábtörés miatt marad le a vb-ről a Barcelona focistája

A spanyol bajnok azt nem közölte, hogy mennyi időbe telik majd a hétszeres spanyol válogatott játékos felépülése, de a sajtó szerint 4-8 hetet kényszerül kihagyni, így nem lehet ott a foci-vb-n. 

López az elmúlt két idényben vált a katalán együttes alapemberévé. Az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 48 mérkőzésen 13 gólt szerzett, emellett kiosztott 17 gólpasszt is – annak ellenére, hogy évközben kétszer is ágyéksérüléssel bajlódott.

Luis de la Fuente szövetségi kapitány május 25-én, hétfőn hirdeti ki a vb-re készülő keretét. 

Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok június 15-én, Atlantában kezdik a vb csoportkörét a Zöld-foki Köztársaság együttesével szemben. Ebben a csoportban még Uruguay és Szaúd-Arábia szerepel.

A labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi közösen.

