A Barcelona hétfőn közölte, hogy Fermín López vasárnap, a Real Betis ellen 3-1-re megnyert hazai bajnoki meccsen sérült meg, ezért már a szünetben le kellett cserélnie Hansi Flicknek. A katalán klub közleményéből kiderült, hogy a 23 éves futballista eltörte a jobb lábának ötödik lábközépcsontját, ezért meg kell műteni.

A Barcelona támadó, Fermín López lemarad a jövő hónapban kezdődő világbajnokágról

A spanyol bajnok azt nem közölte, hogy mennyi időbe telik majd a hétszeres spanyol válogatott játékos felépülése, de a sajtó szerint 4-8 hetet kényszerül kihagyni, így nem lehet ott a foci-vb-n.

López az elmúlt két idényben vált a katalán együttes alapemberévé. Az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve 48 mérkőzésen 13 gólt szerzett, emellett kiosztott 17 gólpasszt is – annak ellenére, hogy évközben kétszer is ágyéksérüléssel bajlódott.

MEDICAL REPORT 🚨



The first team player Fermín López suffered a fracture to the fifth metatarsal bone in his right foot in the game against Betis. The player will undergo surgery. pic.twitter.com/fit9sq5HRm — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 18, 2026

Luis de la Fuente szövetségi kapitány május 25-én, hétfőn hirdeti ki a vb-re készülő keretét.

Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok június 15-én, Atlantában kezdik a vb csoportkörét a Zöld-foki Köztársaság együttesével szemben. Ebben a csoportban még Uruguay és Szaúd-Arábia szerepel.

A labdarúgás történetének első 48 csapatos világbajnokságát az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi közösen.