Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látnia kell!

Hátborzongató fordulat: megszületett egy új intelligens „lényfaj”

Örömhír

Szabó Zsófi babát vár – megható fotókkal jelentette be az örömhírt

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bayern München sztárjátékosa lemaradhat a világbajnokságról. Combizomsérülés miatt veszélybe került Alphonso Davies, a Bayern München sztárjátékosának szereplése a nyári labdarúgó-világbajnokságon.

A Bayern München kanadai balhátvédjének combhajlító izma a Bajnokok Ligája-elődöntő szerdai visszavágóján sérült meg. 

Alphonso Davies (jobbra), a Bayern München sztárjátékosa lemaradhat a vb-ről
Alphonso Davies (jobbra), a Bayern München sztárjátékosa lemaradhat a vb-ről
Fotó: Tom Weller/dpa Picture-Alliance via AFP

Csapata hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a címvédő Paris Saint-Germainnel, és mivel 5-4-re elveszítette az első mérkőzést, nem jutott be a Puskás Arénában sorra kerülő döntőbe.

A Bayern München sztárja lemarad a foci-vb-ről?

A Bayern München orvosi stábja pénteken megerősítette, hogy Alphonso Davies a szezon hátralévő részében már nem léphet pályára klubcsapatában. A bajnoki címüket már biztosan megvédő müncheniekre a Stuttgart elleni kupadöntő mellett két Bundesliga-találkozó vár még.

A balhátvéd jobb térdében tavaly márciusban elszakadt az elülső keresztszalag, és csak decemberben tért vissza, de azóta is gyakran küzdött izomsérülésekkel. Mindössze hatszor volt kezdő a bajnokságban, és február óta egyszer sem töltött kilencven percet a pályán.

A kanadai válogatott június 12-én Bosznia-Hercegovina ellen kezdi szereplését a világbajnokság csoportkörében. Az észak-amerikai ország labdarúgó-szövetsége közölte, hogy szoros kapcsolatban áll a 25 éves futballistával, valamint a Bayern orvosi stábjával.

Az a célunk, hogy támogassuk a felépülését, és minden rendelkezésre álló lehetőséget biztosítsunk számára, hogy a lehető legjobb esélye legyen a teljes felépülésre a labdarúgó-világbajnokság előtt” 

- jegyezték meg Daviesről, aki combizomsérülés miatt márciusban kihagyta az Izland és a Tunézia elleni barátságos mérkőzéseket is.

  • kapcsolódó cikkek:
Harry Kane tud valamit? Megdöbbentő jóslat érkezett a budapesti BL-döntőre
Kiderült, csalt-e a portugál bíró, amikor nem ítélt 11-es a Bayern Münchennek
Ennyi volt: visszavonul a Bayern Münchennel BL-t nyert 30 éves klasszis

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!