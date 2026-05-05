A legfrissebb hírek szerint a Barcelona rárepült a Bayern München nagy célpontjára, az angol válogatott Anthony Gordonra.

Anthony Gordon a Bayern München játékosa lesz?

A spanyol sajtó – köztük a Mundo Deportivo és a RAC1 – beszámolói szerint a katalánok mindenképpen erősítenének a bal oldali támadóposzton, és a listájuk élén a Newcastle United 25 éves angol válogatott szélsője áll. Gordon profilja tökéletesen illeszkedik a Barca elképzeléseibe: intenzív letámadás, nagy munkabírás, valamint az a képesség, hogy a szélen és középen is bevethető.

Nem véletlen, hogy a bajorok is – ahogy a Liverpool és az Arsenal is – régóta figyelik.

A Bayern vezetősége már konkrét tárgyalásokat is folytat a játékos menedzsmentjével, sőt, a hírek szerint számokról is egyeztettek.

A probléma azonban ugyanaz, mint Barcelonában: a Newcastle mintegy 86 millió eurós átigazolási díjat kér Gordonért, amit jelenleg mindkét klub túl magasnak tart.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Bayern Munich have made a concrete offer to Anthony Gordon.



The winger is open to a five-year deal, but talks now hinge on an agreement with Newcastle United — with Bayern unwilling to exceed their valuation.



Az angol támadó egyébként parádés szezont fut: különösen a Bajnokok Ligájában hívta fel magára a figyelmet, ahol 12 mérkőzésen 10 gólt szerzett és két gólpasszt adott.

Érdekesség, hogy csapata éppen a Barcelona ellen búcsúzott, de Gordon így is maradandót alkotott – a katalánok elleni találkozón gólt szerzett, és játékával, agresszív letámadásával, valamint sokoldalúságával is kitűnt.

Ennek ellenére egyelőre nem tűnik valószínűnek a barcelonai váltás. A klub ugyanis egy másik nagy nevet is figyel:

Julián Álvarez, az Atlético Madrid csatára szintén célkeresztben van, akinek megszerzése akár 100 millió euróba is kerülhet.

Amennyiben a katalánok ezt az üzletet nyélbe ütik, aligha marad keret Gordon leigazolására.

Ez pedig egyértelműen a Bayern malmára hajthatja a vizet – feltéve, hogy a müncheniek hajlandóak közelebb kerülni a Newcastle által megszabott, borsos árhoz.