Közvetlenül az FC Bayern München és az 1. FC Heidenheim közötti, hétvégi Bundesliga-mérkőzés előtt veszélyes incidens történt az Allianz Arénában. Körülbelül két órával a kezdőrúgás előtt egy műszaki helyiségben kialakult tűz bekapcsolta a tűzjelzőt, és emiatt a tűzoltóság is kivonult a helyszínre. Az Abendzeitung München újság beszámolója szerint a riasztás akkor szólalt meg, amikor az első nézők már bemehettek a stadionba (a beléptetés körülbelül tíz perccel korábban kezdődött). Amikor a mentőszolgálat megérkezett az érintett műszaki helyiségbe, a tűz már jól érzékelhető volt – az elszenesedett kábelek jellegzetes szagot árasztottak.

Meccs előtt volt tűz a Bayern München stadionjában

Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Kigyulladt a Bayern München stadionja

A tűzoltók aztán gyorsan kezelésbe vették a tüzet és el is oltották, majd óvintézkedésként leválasztották az érintett területet az áramellátásról. A kényes helyzet ellenére a nézők számára semmilyen veszély nem állt fenn. A tűzoltóság megerősítette, hogy a helyzetet gyorsan stabilizálták, és a stadion biztonságát nem érintette az eset. Az FC Bayern és a Heidenheim közötti mérkőzés a tervek szerint lezajlott – végül a két csapat látványos 3-3-as döntetlent játszott.

Egyelőre nem tudni, miért keletkezett a tűz, és a kár pontos mértékéről sem áll rendelkezésre információ. Az azonban biztos, hogy a tűzoltóság gyors beavatkozása nélkül az eset sokkal drámaibb fordulatot vehetett volna.