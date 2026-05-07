Niklas Süle 2017 és 2022 között erősítette a Bayern München csapatát, ez idő alatt a bajorokkal többek között Bajnokok Ligája döntőt is nyert. A jelenleg a Dortmundban futballozó játékos a 2025/26-os szezon utolsó fordulóját követően befejezi aktív labdarúgói karrierjét (a szerződése a klubbal 2026. június 30-án jár le). „Szeretném bejelenteni, hogy ezen a nyáron befejezem a karrieremet” – nyilatkozta Süle a „Spielmacher” podcastban. Egy ideje már fontolgatta, hogy visszavonul, de a végső döntés a Hoffenheim elleni mérkőzés után született, amelyen térdsérülést szenvedett.

„Amikor az orvosunk a hoffenheimi öltözőben

elvégezte a térdemen a tesztet, ránézett a gyúróra és megrázta a fejét, majd a gyúró is elvégezte a tesztet és nem érzett semmit, akkor mentem be a zuhany alá és tíz percig sírtam. Abban a pillanatban tényleg azt gondoltam: »Elszakadt«”

– emlékszik vissza Süle a podcastban a 30. fordulóra.

Süle, akinek voltak korábban súlyproblémái is, 2022 nyarán a Bayern Münchenből a Borussia Dortmundhoz igazolt. A középhátvéd 109 mérkőzésen lépett pályára a sárga-feketék színeiben, és különösen meghatározó volt számára az első szezonja a csapatnál. „Amit az első évemben átéltem, amikor majdnem bajnokok lettünk – az az este a szállodában, a séta a stadion felé. Amit akkor éreztem, azt korábban csak az első profi mérkőzésem előtt éltem át – az idegességet, az izgalmat. Az volt az egyik legintenzívebb pillanat az életemben, a Mainz elleni mérkőzés előtt. Nem tudom, hogy érezni fogok-e még valaha ilyet az életemben – azt az adrenalin-löketet.”

Süle első szezonjában a BVB hajszál híján lemaradt a német bajnoki címről, majd a második szezonjában a csapattal bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe.

„Visszatekintve a dortmundi négy évemre, sok olyan pillanat volt, amit élveztem. A viccelődés az öltözőben, a stadion – itt 80 000 emberről beszélünk. A szurkolók mindig meleg szívvel fogadtak, nagyon fog hiányozni ez az időszak.

Mennyire jól éreztem magam itt, és már az első napomon rájöttem, milyenek a dortmundi emberek: nyitottak, melegszívűek és őszinték. Hihetetlenül közel éreztem magam hozzájuk, a gyerekeim ide járnak óvodába.” A 49-szeres válogatott eddig 299 Bundesliga-meccsen lépett pályára.