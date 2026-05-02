A sereghajtó Heidenheim ugyan az előző három mérkőzéséből kettőt megnyert, most azonban a már bajnok Bayern München otthonában lépett pályára. Az egyetlen, amibe kapaszkodhatott az utolsó, hogy a Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágójára készülő bajorok hasonlóan a múlt heti, Mainz elleni idegenbeli mérkőzéshez, ezúttal is több kulcsjátékost pihentettek és felforgatott kezdőcsapattal álltak fel.

Hiába Bubu Zivzivadze duplája, a Bayern München otthon tartott egy pontot

A Bayern akkor háromgólos hátrányba került, de a szünetben pályára küldött meghatározó játékosai révén végül 4-3-ra győzött. Ezúttal a századik Bundesliga mérkőzését játszó Heidenheim lepte meg a rekordbajokot és megpróbálta kihasználni az adódó lehetőséget, így fél óra elteltével már két góllal vezetett. A korábban a Fehérvárban és az Újpestben is játszó Budu Zivzivadze sorozatban negyedik találkozóján volt eredményes, amely klubrekordnak számít.

A bajorok Leon Goretzka révén még a szünet előtt szépítettek, a félidőben pedig újfent beállt a góllövőlistát 33 találattal vezető Harry Kane, illetve Luis Díaz, Michael Olise és Joshua Kimmich is. Goretzka később egyenlített, de a georgiai Zivzivadze ismét vezetést szerzett a vendégeknek, akik a tízperces hosszabbítás végéig őrizték is előnyüket, végül azonban a kapus Diant Ramaj öngóljának következtében - Olise jobb kapufára lőtt lövése a hátáról pattant be - a Bayern egyenlített.

A magyar válogatott Schäfer András a kezdőcsapat tagjaként 57 percet kapott az Union Berlinben, amely hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott Kölnnel, így a legutóbbi hat mérkőzésén csupán két pontot szerzett, és egyre közelebb sodródik a kiesőzónához a német labdarúgó-bajnokságban. A fővárosiak ugyanakkor megszerezték első pontjukat a topligák első női vezetőedzőnek, Marie-Louise Eta irányításával.

Bundesliga, 32. forduló:

Bayern München-1. FC Heidenheim 3-3 (1-2)

Eintracht Frankfurt-Hamburger SV 1-2 (0-0)

1899 Hoffenheim-VfB Stuttgart 3-3 (2-1)

Union Berlin-1. FC Köln 2-2 (0-1)

Werder Bremen-FC Augsburg 1-3 (0-2)