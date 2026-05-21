A beszámolók szerint a Bayern München sztárja, Jamal Musiala az Audi RS E-tron GT Performance típusú autójával hátulról belehajtott egy kék-fekete Volkswagen Golfba.

A Bayern München sztárja, Jamal Musiala autóbalesetet szenvedett

Mit művelt az autópályán a Bayern München sztárja?

Az ütközésben a Golfot vezető

30 éves müncheni férfi és 26 éves utasa könnyebben megsérült, mindketten enyhe agyrázkódást szenvedtek. A futballista és 16 éves húga, Latisha viszont sértetlenül megúszta a balesetet.

A játékos a történteket a német sajtón keresztül maga is megerősítette. Elmondta, hogy ő okozta a balesetet, és vállalja érte a felelősséget.

Igaz, hogy 2025 áprilisában balesetet szenvedtem, amelyet én okoztam. Természetesen vállalom ezért a felelősséget. Annál hálásabb vagyok, hogy a figyelmetlenségem miatt senki sem sérült meg súlyosan”

– fogalmazott Musiala.

A középpályás azt is elárulta, hogy elfogadta a rá kiszabott büntetést és a vezetéstől való eltiltást is.

A baleset jelentős anyagi kárral járt: mindkét autó totálkáros lett, a német lapok szerint a kár összege elérhette a 200 ezer eurót. Az ütközés során az autópálya mindkét oldali szalagkorlátja is megrongálódott. Musiala Audija végül a jobb oldali korlátnak csapódva állt meg.

A 23 éves futballista arról is beszélt, hogy a történtek komoly lelki terhet jelentettek számára.

A baleset valóban megrázó élmény volt, amit időbe telt feldolgoznom. Ma egyszerűen csak örülök és hálás vagyok azért, hogy sem mások, sem én nem sérültünk meg súlyosan”

– mondta.

Musiala külön kiemelte, hogy a Bayern München és a némt fociválogatott stábja végig tudott az esetről, és minden lehetséges módon támogatták őt a nehéz időszakban.