Vannak történetek, amelyeket a győzelmi serlegek fénye tesz örökkévalóvá, és vannak, amelyeket a könnyek és a rendíthetetlen akarat. Az FC Bayern München Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-búcsúja után a „Road to Budapest” kampány megálmodója, a világhírű zenész-producer, Leslie Mandoki megtörte a csendet, számára az idei szezon több volt, mint sport. A terv az volt, hogy a bajor sztárcsapat a szülővárosában, Budapesten, a Puskás Arénában emeli magasba a kupát, miközben az általa komponált Road to Budapest stadionhimnuszt skandálja a tömeg.
Mandoki megszólalt a Bayern München BL-kudarca után
„Nem is kell mondanom, hiszen persze, hogy fáj. Művész emberként mindig is arra vágytam, hogy a gyökereimnél, a budapesti fények alatt ölelhessem át a fiúkat a kupával a kezükben. Ez lett volna pályafutásom egyik legfontosabb pillanata mint az FC Bayern zenésze”- nyilatkozta Leslie látható megrendültséggel a mérkőzés utáni csendben - " itt zárult volna a szülővárosomban ez a kör." Bár a PSG elleni elődöntőben sajnos a szerencse elpártolt a csapattól, a Real Madrid elleni epikus 4-3-as fordítás során a Bayern megmutatta azt az emberfeletti erőt, amit Leslie a Red Rock Stúdió legendás falai között dalba öntött. A zenész szerint az igazi nagyság nem a hibátlan menetelésben, hanem a talpra állás művészetében rejlik.
„Néztem a fiúkat a pályán… láttam a küzdésüket az utolsó másodpercig, emberfeletti védéseiket, és azt láttam, amit a stúdióban is mindig keresek… a feltétel nélküli hitet. A vesztes meccs egy tökéletlen tökéletesség volt. Bár a partitúra és a valóság most nem találkozott, de az akarat és a győzni akarás diadala vitathatatlan.” Bár a 2026. május 30-i budapesti döntőben nem csendül fel élőben a győzelmi himnusz a bajorok tiszteletére, Leslie üzenete egyértelmű, az út éppen annyira fontos, mint maga a cél. A Road to Budapest mára a rendíthetetlen összetartozás szimbólumává vált, több millióan ismerik, szeretik, kétségkívül átível határokon és generációkon. A müncheni FC Bayern stadionja, az Allianz Arena már énekelte teljes erővel az elődöntőn.
„A zene sosem ér véget az utolsó leütött akkorddal, és a labda sem áll meg ott, ahol a sors most megállította. Művészként megtanultam, hogy a legszebb dalok sokszor váratlan szünetekkel és fájdalmas futamokkal vannak teli, de éppen ez adja az erejüket. Most egy ilyen pillanatot élünk át, az álom nem foszlott szét, csupán új formát öltött. Bár most csend van, ez mégsem az ürességé, hanem az újrakezdésé. Olyan ez, mint egy stúdiófelvétel, ha valami nem sikerül elsőre, visszamegyünk a hangszerekhez, és még több szenvedéllyel, még nagyobb lelkesedéssel vágunk bele. Legközelebb még hangosabban, még tisztábban és még büszkébben énekelünk majd a győzelemért, mivel a hitünk sokkal erősebb, mint egy elveszített mérkőzés”- zárta gondolatait a művész.