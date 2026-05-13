Vannak történetek, amelyeket a győzelmi serlegek fénye tesz örökkévalóvá, és vannak, amelyeket a könnyek és a rendíthetetlen akarat. Az FC Bayern München Paris Saint-Germain elleni Bajnokok Ligája-búcsúja után a „Road to Budapest” kampány megálmodója, a világhírű zenész-producer, Leslie Mandoki megtörte a csendet, számára az idei szezon több volt, mint sport. A terv az volt, hogy a bajor sztárcsapat a szülővárosában, Budapesten, a Puskás Arénában emeli magasba a kupát, miközben az általa komponált Road to Budapest stadionhimnuszt skandálja a tömeg.

Leslie Mandoki a Bayern München BL-meccsén

„Nem is kell mondanom, hiszen persze, hogy fáj. Művész emberként mindig is arra vágytam, hogy a gyökereimnél, a budapesti fények alatt ölelhessem át a fiúkat a kupával a kezükben. Ez lett volna pályafutásom egyik legfontosabb pillanata mint az FC Bayern zenésze”- nyilatkozta Leslie látható megrendültséggel a mérkőzés utáni csendben - " itt zárult volna a szülővárosomban ez a kör." Bár a PSG elleni elődöntőben sajnos a szerencse elpártolt a csapattól, a Real Madrid elleni epikus 4-3-as fordítás során a Bayern megmutatta azt az emberfeletti erőt, amit Leslie a Red Rock Stúdió legendás falai között dalba öntött. A zenész szerint az igazi nagyság nem a hibátlan menetelésben, hanem a talpra állás művészetében rejlik.

„Néztem a fiúkat a pályán… láttam a küzdésüket az utolsó másodpercig, emberfeletti védéseiket, és azt láttam, amit a stúdióban is mindig keresek… a feltétel nélküli hitet. A vesztes meccs egy tökéletlen tökéletesség volt. Bár a partitúra és a valóság most nem találkozott, de az akarat és a győzni akarás diadala vitathatatlan.” Bár a 2026. május 30-i budapesti döntőben nem csendül fel élőben a győzelmi himnusz a bajorok tiszteletére, Leslie üzenete egyértelmű, az út éppen annyira fontos, mint maga a cél. A Road to Budapest mára a rendíthetetlen összetartozás szimbólumává vált, több millióan ismerik, szeretik, kétségkívül átível határokon és generációkon. A müncheni FC Bayern stadionja, az Allianz Arena már énekelte teljes erővel az elődöntőn.