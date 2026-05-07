Egy héttel ezelőtt a címvédő Paris Saint-Germain és a Bayern München a Bajnokok Ligája történetének talán legjobb mérkőzését játszotta a Parc des Princes stadionban. Az elődöntő müncheni visszavágója nem hozott gólzáport, de izgalmakban ezúttal sem volt hiány.
Mi hiányzott a Bayern München továbbjutásához?
A szerda esti találkozón a PSG már a harmadik percben előnybe került, így a Bayern Münchennek kétgólos hátrányt kellett volna ledolgoznia a saját közönsége előtt. A német csapat szurkolóinak egy része Joao Pinheiro nyakába varrják a kiesést, hiszen a portugál játékvezető az első félidőben elfelejtett kiosztani egy piros lapot a Paris Saint-Germainnek, ami nagyban megváltoztathatta volna a mérkőzés alakulását.
A folytatásban hiába támadott sokat a Bayern, a PSG remekül futballozott, leradírozta a pályáról a német csapat sztárjait, így Harry Kane-nek csak az egyenlítés jött össze a hosszabbításban, de a hátrányát már nem tudta ledolgozni Vincent Kompany együttese.
Nincs meg bennem az a képesség, hogy sokáig csalódott legyek. Két nagyon szoros meccset veszítettünk el egy nagyon jó ellenféllel szemben. Határozottabbnak kellett volna lennünk. A Bajnokok Ligája számunkra ebben a szezonban véget ért, de lesz még egy újabb esély – és ez motivál engem
– mondta a mérkőzés után a DAZN kamerája előtt a Bayern München edzője, aki sportszerűen gratulált a Paris Saint-Germain továbbjutásához.
„Ötször játszottunk PSG ellen – kétszer nyertünk, kétszer kikaptunk, és egyszer döntetlent játszottunk, ami a mai meccs volt. Mindent megpróbáltunk. Az első félidőnk jól sikerült. Azonban a PSG hihetetlenül jól védekezett a beadásoknál. A lepattanó labdákat is mindig nagyon jól kezelték. Nagyon aktívak voltak, és még ha veszélyes helyzetekbe is kerültünk, akkor is gondoskodtak arról, hogy ne tudjuk leadni az utolsó lövést” – tette hozzá Vincent Kompany, kihangsúlyozva, hogy szívesen játszana még a PSG ellen, mert a legjobb csapatok ellen szeretne versenyezni.
Manuel Neuer, a Bayern München kapusa az elődöntő első mérkőzésén nem brillírozott, a visszavágón viszont szenzációsan védett.
Ők gyilkosok voltak. Voltak lehetőségeink, de igazán nagy helyzeteink nem. Hiányzott a kulcspillanat, támadásban nem voltunk gyilkosok. A gólunk túl későn jött, utána már nem tudtunk semmit sem kialakítani
– mondta a mérkőzés után a 40 éves kapus rámutatva a két csapat közti döntő különbségre.
„Volt sok jó pillanatunk, de hiányzott az utolsó ütés. Nem voltunk elég precízek, pedig tudunk jobbak lenni. Mindig kemény, amikor egy ilyen meccsen lépsz pályára. Ezen a szinten az apró részleteken múlik minden, néhány döntésen, néhány momentumon. Valahogy végig az volt az érzésem, hogy meg tudjuk fordítani” – értékelt a mérkőzés után Konrad Laimer, a Bayern München osztrák játékosa.
„Úgy érzem, hiányzott az utolsó ütés, az az igazán tiszta, százszázalékos helyzet. Ennek ellenére sok lövésünk volt, és sok akciónk az ellenfél tizenhatosán belül. A végén a gól egy kicsit túl későn jött. Szerintem ha egy kicsit korábban érkezik, akkor az egész stadion újra életre kel, és talán tovább tudtunk volna rohamozni, hogy megnyerjük a mérkőzést” – tette hozzá az osztrák játékos.
A PSG edzője Zidane nyomdokaiba léphet
Luis Enrique 2015-ben a Barcelona edzőjeként, tavaly pedig a Paris Saint-Germain trénereként triplázott, így Pep Guardiola után ő lett a második edző, aki ezt a bravúrt két különböző csapattal is megcsinálta. A spanyol szakember most újra történelmet írhat, ugyanis a Real Madrid után a PSG lehet a BL-történelem második csapata, amelynek összejöhet a címvédés.
Hihetetlen, amit ma este mutattunk, és amit az egész szezon során. Különösen a Bajnokok Ligájában nyújtottunk rendkívül magas színvonalú játékot. A világ egyik legjobb csapata ellen játszottunk idegenben, és mindezt a szükséges érettséggel és karakterrel tettük. Ez megmutatja, milyen csapat vagyunk. Ma este a közel négyezer velünk utazó szurkolóval együtt szenvedtünk, mert mindig vannak nehéz pillanatok.
„De boldogok vagyunk. Megmutattuk, hogy szeretjük birtokolni a labdát, ugyanakkor amikor védekeznünk kell, azt is tudjuk, hogyan kell jól csinálni” – mondta az 55 éves spanyol szakember, aki Zinédine Zidane után a második edző lehet, aki megvédi BL-címét csapatával
„Nagyon büszkék vagyunk az útra, amit megtettünk. A Bayern ellen mindig nehéz játszani, mert nagyszerű csapat. Tudjuk, hogyan kell szenvedni és küzdeni. Készen állunk arra, ami ránk vár. Még a sérülések mellett is minden játékos készen állt a játékra – így épül egy igazán nagy csapat” – mondta a mérkőzés után a portugál Joao Neves a francia Canal+ csatornának.
„Nagyon boldogok vagyunk, hogy bejutottunk a döntőbe. Tudjuk, hogy nehéz lesz az Arsenal ellen. A Bayern Munich jelenleg az egyik legjobb csapat, nagyon nehéz volt ellenük játszani, talán ez volt a szezon legkeményebb mérkőzése. Megmutattuk, hogy ezekkel a csapatokkal szemben is tudunk játszani” – értékelt a mérkőzés után a georgiai Hvicsa Kvarachelia, aki tanári gólpasszt adott az aranylabdás Ousmane Dembélének.
A Paris Saint-Germain a fináléban a Premier League-ben listavezető Arsenallal találkozik majd, ami azért érdekes, mert az idei BL-szezonban a PSG már négy angol csapattal is találkozott, és még egyszer sem veszített.
Minden csapatot tisztelünk. Számunkra az a fontos, hogy a saját játékunkat játsszuk. Nem igazán foglalkozunk azzal, ki lesz az ellenfelünk, csak a saját játékunkra készülünk, és mindent bele fogunk adni. Nehéz lesz, hiszen egy Bajnokok Ligája-döntőről beszélünk, de élveznünk kell
– tette hozzá a georgiai szélső, aki az idei BL-szezonban 15 meccsen tíz gólt lőtt és hat gólpasszt adott.
A PSG-nek egyébként elképesztő mutatója van angol ellenfelekkel szemben. A párizsi csapat az előző BL-szezonban a nyolcaddöntőben a Liverpoolt, a negyeddöntőben az Aston Villát, az elődöntőben pedig az Arsenalt ejtette ki. A most futó idényben pedig a Chelsea-t és a Liverpoolt is kettős győzelemmel búcsúztatta az egyenes kieséses szakaszban.
A budapesti BL-döntő azért is lesz rendkívül érdekes, mert a PSG szerezte a legtöbb gólt a sorozatban (38), míg az Arsenal a legkevesebbet (6) kapta.