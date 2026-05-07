Egy héttel ezelőtt a címvédő Paris Saint-Germain és a Bayern München a Bajnokok Ligája történetének talán legjobb mérkőzését játszotta a Parc des Princes stadionban. Az elődöntő müncheni visszavágója nem hozott gólzáport, de izgalmakban ezúttal sem volt hiány.

Manuel Neuer szerint a Bayern Münchennek volt oka reklamálni a PSG elleni Bajnokok Ligája-elődöntőben

Mi hiányzott a Bayern München továbbjutásához?

A szerda esti találkozón a PSG már a harmadik percben előnybe került, így a Bayern Münchennek kétgólos hátrányt kellett volna ledolgoznia a saját közönsége előtt. A német csapat szurkolóinak egy része Joao Pinheiro nyakába varrják a kiesést, hiszen a portugál játékvezető az első félidőben elfelejtett kiosztani egy piros lapot a Paris Saint-Germainnek, ami nagyban megváltoztathatta volna a mérkőzés alakulását.

A folytatásban hiába támadott sokat a Bayern, a PSG remekül futballozott, leradírozta a pályáról a német csapat sztárjait, így Harry Kane-nek csak az egyenlítés jött össze a hosszabbításban, de a hátrányát már nem tudta ledolgozni Vincent Kompany együttese.

Nincs meg bennem az a képesség, hogy sokáig csalódott legyek. Két nagyon szoros meccset veszítettünk el egy nagyon jó ellenféllel szemben. Határozottabbnak kellett volna lennünk. A Bajnokok Ligája számunkra ebben a szezonban véget ért, de lesz még egy újabb esély – és ez motivál engem

– mondta a mérkőzés után a DAZN kamerája előtt a Bayern München edzője, aki sportszerűen gratulált a Paris Saint-Germain továbbjutásához.

„Ötször játszottunk PSG ellen – kétszer nyertünk, kétszer kikaptunk, és egyszer döntetlent játszottunk, ami a mai meccs volt. Mindent megpróbáltunk. Az első félidőnk jól sikerült. Azonban a PSG hihetetlenül jól védekezett a beadásoknál. A lepattanó labdákat is mindig nagyon jól kezelték. Nagyon aktívak voltak, és még ha veszélyes helyzetekbe is kerültünk, akkor is gondoskodtak arról, hogy ne tudjuk leadni az utolsó lövést” – tette hozzá Vincent Kompany, kihangsúlyozva, hogy szívesen játszana még a PSG ellen, mert a legjobb csapatok ellen szeretne versenyezni.

Manuel Neuer, a Bayern München kapusa az elődöntő első mérkőzésén nem brillírozott, a visszavágón viszont szenzációsan védett.

Ők gyilkosok voltak. Voltak lehetőségeink, de igazán nagy helyzeteink nem. Hiányzott a kulcspillanat, támadásban nem voltunk gyilkosok. A gólunk túl későn jött, utána már nem tudtunk semmit sem kialakítani

– mondta a mérkőzés után a 40 éves kapus rámutatva a két csapat közti döntő különbségre.