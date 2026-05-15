A Bayern München pénteken jelentette be, hogy a 40 éves hálóőrre a következő idényben is számítanak.

Neuer az idei szezonban remek formában védett a Bayern Münchenben

„Ez volt a helyes döntés, nagyon jó a csapatszellemünk” – fogalmazott Neuer, aki így továbbra is segítheti majd kollégája és várható utódja, Jonas Urbig fejlődését.

A Bayern München legendája élvezi a futballt

Manuel Neuer szerződése júniusban járt volna le. Sajtóértesülések szerint a fizetése volt a kulcskérdés a tárgyalások során, de a veterán kapus végül belegyezett a bércsökkentésbe.

A tavaly nyári intenzív felkészülés rengeteget segített nekem. Emellett rendszeresen tudtam időt szánni a fizikai jóllétemre és az egészségemre is. Aztán jól kezdtük a szezont a Szuperkupa megnyerésével, és nagyon jó első félévet produkáltunk. Még közelebb kerültünk egymáshoz csapatként. Már a kezdetektől fogva minden jól működött ebben a szezonban. Ugyanez igaz az edzői stábra is: amit nap mint nap a pályán csinálunk, amit az öltözőben megélünk, a motiváció és az energia a csapatban, mindez hozzájárult ahhoz, hogy sikeres szezonunk legyen, jó futballt játsszunk, és hogy én minden nap örömmel menjek a Säbener Strasséra. És végül így született meg a döntés”

– mondta a veterán kapus, aki német sajtóértesülések szerint benne lehet a válogatott világbajnokságra készülő 55 fős keretében is.

A 124-szeres német válogatott játékos 2011-ben, a Schalke 04-től igazolt Münchenbe, a Bayernnel 13-szor nyerte meg a Bundesligát, több más trófea mellett a Bajnokok Ligáját kétszer hódította el a bajor klubbal.