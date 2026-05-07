A Bayern München–Paris Saint-Germain mérkőzés legelején megszerezte a vezetést a francia csapat az aranylabdás Ousmane Dembélé góljával. A Bayernnek a folytatásban kétgólos hátrányt kellett ledolgoznia a Bajnokok Ligája döntőbe jutáshoz, amire lehetett is volna esélyese.

Joao Neves nagy csatát vívott Harry Kane-nel a Bayern München–PSG Bajnokok Ligája-elődöntőben

A Bayern Münchennek mégsem kellett volna 11-est kapnia?

A Bayern München a bekapott gól után elkezdett támadni, és a 28. percben akár emberelőnybe is kerülhetett volna. Történt ugyanis, hogy Konrad Laimer meg akarta tolni a labdát a sárga lapos Nuno Mendes mellett, azonban a portugál hátvéd belekapott a labdába, ezzel megakasztva egy ígéretes támadást. A mérkőzést vezető – egyébként szintén portugál – Joao Pinheiro azonban nem mutatta fel a második sárga lapot a honfitársának.

A 31. percben sokak szerint még nagyobbat hibázott a portugál játékvezető. Vitinha, a PSG portugál középpályása a saját tizenhatosán belülről ki akarta vágni a labdát, a felszabadítása viszont elakadt a portugál Joao Neves kinyújtott kezében. A Bayern München játékosai őrjöngve reklamáltak, de a játékvezető sípja ezúttal is néma maradt, majd a VAR-szobában is úgy ítélték meg, hogy nem történt szabálytalanság.

A Bayern München egy értékesített tizenegyessel visszajöhetett volna a mérkőzésbe, de Joao Pinheiro nem észlelt szabálytalanságot, és most kiderült, miért történhetett így.

Dale Johnson, a BBC szakírója a közösségi oldalán posztolta, hogy van egy kitétel a kezezés szabályában, mely szerint nem kell büntetőt ítélni, ha a labdát egy csapattárs váratlanul, közvetlenül a csapattársára rúgja. Kiemeli, hogy ez akkor is érvényes, ha a játékos karja távol van a testétől.

„Ez nem minősül kezezésnek (kivéve, ha a labda közvetlenül az ellenfél kapujába kerül, vagy egy játékos azonnal gólt szerez belőle, ebben esetben az ellenfél csapata jöhet szabadrúgással)” – olvasható a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete (IFAB) által kiadott szabálykönyvben.

A portugál bíró tehát nem hibázott a 11-es szituációban, azért viszont egész biztos leszedik majd róla a keresztvizet, amiért nem állította ki Nuno Mendest, a Paris Saint-Germain balhátvédjét.