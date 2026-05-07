Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sokkoló!

Brutálisan megtámadtak egy apácát a nyílt utcán – videón a borzalom

Sport

A Fradi védői könyörögtek neki, hogy álljon le, de 100-szoros válogatott nem akart lenni

Link másolása
Vágólapra másolva!
A labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágó mérkőzésén a német rekordbajnok Bayern München hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Paris Saint-Germainnel, így címvédő párizsi csapat 6-5-ös összesítéssel jutott tovább a budapesti fináléba, ahol az angol Arsenal lesz az ellenfele. A visszavágón a Bayern München gyorsan hátrányba került, így kétgólos hátrányt kellett volna ledolgoznia, ebben azonban sokak szerint meggátolta a német csapatot a portugál Joao Pinheiro játékvezető, aki az első félidőben két kulcspillanatban is hibázott. De lehet, hogy nem is két hibája volt a portugál bírónak?

A Bayern München–Paris Saint-Germain mérkőzés legelején megszerezte a vezetést a francia csapat az aranylabdás Ousmane Dembélé góljával. A Bayernnek a folytatásban kétgólos hátrányt kellett ledolgoznia a Bajnokok Ligája döntőbe jutáshoz, amire lehetett is volna esélyese. 

Joao Neves nagy csatát vívott Harry Kane-nel a Bayern München–PSG Bajnokok Ligája-elődöntőben Fotó: AFP
Joao Neves nagy csatát vívott Harry Kane-nel a Bayern München–PSG Bajnokok Ligája-elődöntőben
Fotó: AFP

A Bayern Münchennek mégsem kellett volna 11-est kapnia?

A Bayern München a bekapott gól után elkezdett támadni, és a 28. percben akár emberelőnybe is kerülhetett volna. Történt ugyanis, hogy Konrad Laimer meg akarta tolni a labdát a sárga lapos Nuno Mendes mellett, azonban a portugál hátvéd belekapott a labdába, ezzel megakasztva egy ígéretes támadást. A mérkőzést vezető – egyébként szintén portugál – Joao Pinheiro azonban nem mutatta fel a második sárga lapot a honfitársának.

A 31. percben sokak szerint még nagyobbat hibázott a portugál játékvezető. Vitinha, a PSG portugál középpályása a saját tizenhatosán belülről ki akarta vágni a labdát, a felszabadítása viszont elakadt a portugál Joao Neves kinyújtott kezében. A Bayern München játékosai őrjöngve reklamáltak, de a játékvezető sípja ezúttal is néma maradt, majd a VAR-szobában is úgy ítélték meg, hogy nem történt szabálytalanság.

A Bayern München egy értékesített tizenegyessel visszajöhetett volna a mérkőzésbe, de Joao Pinheiro nem észlelt szabálytalanságot, és most kiderült, miért történhetett így. 

Dale Johnson, a BBC szakírója a közösségi oldalán posztolta, hogy van egy kitétel a kezezés szabályában, mely szerint nem kell büntetőt ítélni, ha a labdát egy csapattárs váratlanul, közvetlenül a csapattársára rúgja. Kiemeli, hogy ez akkor is érvényes, ha a játékos karja távol van a testétől. 

„Ez nem minősül kezezésnek (kivéve, ha a labda közvetlenül az ellenfél kapujába kerül, vagy egy játékos azonnal gólt szerez belőle, ebben esetben az ellenfél csapata jöhet szabadrúgással)” – olvasható a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete (IFAB) által kiadott szabálykönyvben.

A portugál bíró tehát nem hibázott a 11-es szituációban, azért viszont egész biztos leszedik majd róla a keresztvizet, amiért nem állította ki Nuno Mendest, a Paris Saint-Germain balhátvédjét. 

A PSG története során harmadszor jutott döntőbe, korábban 2020-ban alulmaradt, tavaly viszont diadalmaskodott. A legrangosabb európai kupasorozatban a Real Madrid után a párizsi együttes lehet a második, amely meg tudja ismételni egy évvel korábbi elsőségét.

  • Még több cikk
A Bayern a bíróval foglalkozott, a PSG focizott, megvan a budapesti BL-döntő párosítása
Kiderült, ki lesz az Arsenal ellenfele a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben
A portugál bíró a Bayern Münchent bünteti a BL-elődöntőben – videó

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!