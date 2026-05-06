Alább olvashat részletesen a Bayern München-PSG Bajnokok Ligája-elődöntő minden történéséről!
8. perc: megvan az első sárga lap is
Olise próbálta meg eltolni a labdát Mendes mellett, a portugál csak szabálytalan úton tudta megállítani az akciót. Nem sok köze volt hozzá a labdának.
3. perc: ÓRIÁSI BAJBAN A MÜNCHEN!
Az odavágón duplázó Kvarachelia egy remek kontra végén Dembélé elé tálalt, a francia pedig immáron a harmadik gólját lőtte a párharcban. A PSG ezzel 6-4-es összesítéssel vezet Münchenben.
A címvédőnek kedves helyszín München
A Paris Saint-Germain éppen az Allianz Arénában ütötte ki az Intert az előző BL-döntőben, gyakorlatilag esélyt sem adott olasz ellenfelének.
Őrületet kaptunk a párharc első mérkőzésén
Egyesek „az évszázad meccseként” emlékeznek vissza a múltheti mérkőzésre, amely során kilenc gólt is láthatott a Parc des Princes közönsége. Végül 5-4-es hazai győzelemmel ért véget az összecsapás, de a Bayern München erényét mutatja, hogy az 58. percben 5-4-re is vezettek a párizsiak.
Kompany és Enrique is megnevezte a kezdőcsapatokat
Asraf Hakimi sérülése miatt a spanyol tréner Zaire-Emery-t nevezte jobbhátvédnek, a francia középpályásnak ez csak az alternatív pozíciója, így érdekes lesz látni, hogy Díaz mihez kezd majd vele.
Bayern München: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Pavlovic, Kimmich, Musiala – Olise, Kane, L. Díaz. Vezetőedző: Vincent Kompany
PSG: Szafonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia.
Az első budapesti döntős már megvan
Kedd este az Arsenal óriási csatában legyőzte az Atlético Madridot, s 2-1-es összesítéssel bejutott a budapesti BL-döntőbe. Az egyetlen gólt Bukayo Saka szerezte, aki ezzel húsz éve nem látott siker kapujába juttatta az Ágyúsokat.