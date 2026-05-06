Asraf Hakimi sérülése miatt a spanyol tréner Zaire-Emery-t nevezte jobbhátvédnek, a francia középpályásnak ez csak az alternatív pozíciója, így érdekes lesz látni, hogy Díaz mihez kezd majd vele.

Bayern München: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Pavlovic, Kimmich, Musiala – Olise, Kane, L. Díaz. Vezetőedző: Vincent Kompany

PSG: Szafonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia.