Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Hamarosan lángokba borulhat egész Moszkva – itt van Zelenszkij véres terve

Látta?

Curtis és családtagjai könnyek között hallgatták végig a bátyja ítéletét

8. perc: megvan az első sárga lap is
2026.05.06. 21:10
3. perc: ÓRIÁSI BAJBAN A MÜNCHEN!
2026.05.06. 21:06
Megkezdődött a mérkőzés
2026.05.06. 21:03
A címvédőnek kedves helyszín München
2026.05.06. 20:57
Őrületet kaptunk a párharc első mérkőzésén
2026.05.06. 20:41
Kompany és Enrique is megnevezte a kezdőcsapatokat
2026.05.06. 20:36
Az első budapesti döntős már megvan
2026.05.06. 20:33
Élő közvetítés
Cikkünk folyamatosan frissül
Az egyik budapesti döntős már megvan, szerda éjjelre pedig az is kiderül, hogy milyen párosításra kell számítani a budapesti Bajnokok Ligája-döntőn. A Bayern München hazai pályán, ellenben egygólos hátrányból fogadja a Paris Saint-Germaint a müncheni Allianz Arénában. A visszavágó 5-4-es párizsi előnyről kezdődik, kövesse percről percre közvetítésünkön!

Alább olvashat részletesen a Bayern München-PSG Bajnokok Ligája-elődöntő minden történéséről!

 

21:10
2026. május 06.
Link másolása
Vágólapra másolva!

8. perc: megvan az első sárga lap is

Olise próbálta meg eltolni a labdát Mendes mellett, a portugál csak szabálytalan úton tudta megállítani az akciót. Nem sok köze volt hozzá a labdának.

21:06
2026. május 06.
Link másolása
Vágólapra másolva!

3. perc: ÓRIÁSI BAJBAN A MÜNCHEN!

Az odavágón duplázó Kvarachelia egy remek kontra végén Dembélé elé tálalt, a francia pedig immáron a harmadik gólját lőtte a párharcban. A PSG ezzel 6-4-es összesítéssel vezet Münchenben.

21:03
2026. május 06.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Megkezdődött a mérkőzés

Jöhet a thriller folytatása!

20:57
2026. május 06.
Link másolása
Vágólapra másolva!

A címvédőnek kedves helyszín München

A Paris Saint-Germain éppen az Allianz Arénában ütötte ki az Intert az előző BL-döntőben, gyakorlatilag esélyt sem adott olasz ellenfelének.

20:41
2026. május 06.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Őrületet kaptunk a párharc első mérkőzésén

Egyesek „az évszázad meccseként” emlékeznek vissza a múltheti mérkőzésre, amely során kilenc gólt is láthatott a Parc des Princes közönsége. Végül 5-4-es hazai győzelemmel ért véget az összecsapás, de a Bayern München erényét mutatja, hogy az 58. percben 5-4-re is vezettek a párizsiak.

Párizs, 2026. április 28. Ousmane Dembélé, a PSG játékosa, miután 11-esből berúgta csapata harmadik gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első, Paris Saint-Germain-Bayern München mérkőzésén a párizsi Parc des Princes Stadionban 2026. április 28-án. MTI/EPA/Mohamed Badra
Fotó: Mohamed Badra / MTI/EPA

 

20:36
2026. május 06.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Kompany és Enrique is megnevezte a kezdőcsapatokat

Asraf Hakimi sérülése miatt a spanyol tréner Zaire-Emery-t nevezte jobbhátvédnek, a francia középpályásnak ez csak az alternatív pozíciója, így érdekes lesz látni, hogy Díaz mihez kezd majd vele.

Bayern München: Neuer – Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer – Pavlovic, Kimmich, Musiala – Olise, Kane, L. Díaz. Vezetőedző: Vincent Kompany 
PSG: Szafonov – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz – D. Doué, O. Dembélé, Kvarachelia.

20:33
2026. május 06.
Link másolása
Vágólapra másolva!

Az első budapesti döntős már megvan

Kedd este az Arsenal óriási csatában legyőzte az Atlético Madridot, s 2-1-es összesítéssel bejutott a budapesti BL-döntőbe. Az egyetlen gólt Bukayo Saka szerezte, aki ezzel húsz éve nem látott siker kapujába juttatta az Ágyúsokat.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!