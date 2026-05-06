A hazai pálya előnye itt és most nemcsak az Allianz Aréna gyepére korlátozódik le a Bayern München esetében. A Bild a hét elején arról számolt be, hogy a Paris Saint-Germain babonából azt kérte, hogy a szerdai visszavágó előtt a müncheni Infinity Hotelben szállhassanak meg. Hogy miért? Mert ez az a hotel, ahol tavaly is megszálltak, amikor megnyerték a Bajnokok Ligáját. Az Infinity Hotel azonban az a hely, ahol a Bayern általában megszáll a hazai mérkőzések előtt.

A Bayern München nem adta oda a szállodáját

A szálloda mindössze kb. 20 km-re (nagyjából 15 percnyi útra) található az Allianz Arénától, így abszolút ideális a mérkőzésre való utazáshoz. A bajorok számára azonban szóba sem jöhetett, hogy átengedjék ezt a helyet a PSG-nek. Vincent Kompany és Christoph Freund határozottan kijelentették, amikor erről kérdezték őket: „Ez a mi városunk. Mi az Infinityben szállunk meg... Nem adjuk fel a saját hotelünket. Ez a mi hazai meccsünk és a mi városunk.”

Éppen ezért a PSG-nek másik szállást kellett keresnie, és végül az Andaz Munich Schwabinger Tor Hotelben szálltak meg, amely szintén kedvező helyen található, közel az A9-es autópályához, így könnyű onnan eljutni az Allianz Arénába.