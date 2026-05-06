Kilenc gólt, elképesztő fordulatokat és valószínűleg az idei szezon legjobb Bajnokok Ligája-meccsét hozta a párizsi első felvonás, amelyet végül a PSG nyert meg 5-4-re a Bayern München ellen. A francia címvédő így minimális előnnyel utazhatott Münchenbe. Mindkét csapatot csak egy meccs választotta el a budapesti BL-döntőtől.

Dembélé azonnal sokkolta a Bayern Münchent

A Bayern és a PSG is egy helyen változtatott

A Bayern a Neuer – Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic – Kimmich, Pavlovic – Luis Diaz, Olise, Musiala – Kane összeállításban kezdett, míg a PSG a Safonov – Zaire-Emery, Pacho, Marquinhos, Mendes – Ruiz, Vitinha, Neves – Kvarachelia, Dembélé, Doué összeállításban futott ki.

A meccs gyakorlatilag onnan folytatódott, ahol Párizsban abbahagyták. A 3. percben Kvicha Kvarachelia futott el a baloldalon, középre passzolt, Ousmane Dembélé érkezett, aki Neuer kapujába passzolta a labdát.

A Bayern München szép lassan tért magához: előbb Luis Diaz ígéretes lövését blokkolták a franciák, majd Michael Olise lőtt honfitársai ellen, szépen csapódott lefele a labda a lövés után, de a kapu tetején landolt, Safonov érezte, hogy nem kell mozdulnia.

A 29. percben Mendes kezére pattant a labda, Laimer indulását akadályozta meg ezzel, de végül csak a Bayern-kispad kiakadását hozta az eset, egyéb döntés nem született.

A portugál bíró, Pinheiro újabb furcsa ítélete borzolta a kedélyeket: egy PSG-játékos bombázta csapattára kezére a labdát a tizenhatoson belül, egészen pontosan Vitinha lőtte telibe Nevest, de a síp néma maradt.

A túloldalon Neuer mutatott be hatalmas bravúrt, amikor Neves fejesét tolta ki: a németnek ez volt az első védése ebben a párharcban, eddig hat lövésből hat gólt kapott.

A hajrá megint a Bayerné volt, Safonov újabb védést mutatott be, majd Musiala is helyzetbe került, de a szünetre összetettben kétgólos hátránnyal vonulhatott a Bayern.

A Bayern többet foglalkozott a bíróval, mint a focival

A második félidő elején Kane rúgta fejbe Pachót, akinek felszakadt a bőre, de vissza tudott állni.

Az 56. percben kiszabadult a PSG, Doué lövését védte Neuer, majd alig egy perccel később Kvarachelia lövését is védte a német kapus. A Bayern próbálta a PSG térfelén tartani a labdát, de sok veszélyt nem tudott okozni. A túloldalon megint Doué iramodott meg, és Neuer védte a lövését.