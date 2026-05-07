A címvédő 5-4-es hazai sikerét követően az aranylabdás Ousmane Dembélé harmadik percben lőtt góljával korán vezetést szerzett a visszavágón, a Bayern München csak a hosszabbítás végén Harry Kane találatával egyenlített, így 6-5-ös összesítéssel alulmarad a párharcban.

A Bayern München szurkolói egy darabig nem felejtik el Joao Pinheiro

Joao Pinheiro vette el a BL-döntőt a Bayern Münchentől?

A PSG története során harmadszor jutott döntőbe, korábban 2020-ban alulmaradt, tavaly viszont diadalmaskodott. A legrangosabb európai kupasorozatban a Real Madrid után a párizsi együttes lehet a második, amely meg tudja ismételni egy évvel korábbi elsőségét.

A Bayern Münchennek pedig marad a várakozás és a bánat, na meg a róluk, a meccsről és főleg a játékvezetőről, Joao Pinheiróról készült mémek:

A portugál bíró, Joao Pinheiro ünneplése: