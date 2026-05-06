Kevés olyan párharc van a modern labdarúgásban, amely már az első felvonás után klasszikussá nemesült – a Paris Saint-Germain és a Bayern München idei Bajnokok Ligája-elődöntője azonban pontosan ilyen volt. A párizsi 5–4 nemcsak rekordot jelentett, hanem olyan nyers, kontroll nélküli támadófutballt, amely után szinte törvényszerű, hogy a visszavágó egészen más dramaturgiát hoz majd. Az első számú nemzetközi labdarúgó kupában mindössze négy párharc előzi egyelőre meg ezt a csatát, ahol eddig már kilenc gólt láthatott a nagyérdemű. Ha a müncheni visszavágón legalább még öt gól esik (ennyi volt az első felvonás első félidejében), akkor ez lesz minden idők legtöbb találatát hozó elődöntője a maga 14 góljával (az eddigi rekorderek az Inter-Barcelona és a Roma-Liverpool párok 13-13 góllal).

A Bayern Münchennek legalább két gól kell

A bajorok, ha nem akarnak elmenni a 2x15 perces hosszabbításig vagy a még rizikósabb tizenegyespárbajig, akkor úgy kell legalább két gólt lőniük, hogy mindeközben nem kapnak egyet sem. Kiindulva az első meccsből ez azért nem lesz egy könnyű menet, hogy mást ne mondjunk a hazaiak kapusa, Neuer egyetlen egyszer sem védett Párizsban. Az ESPN FC adatai szerint a német kapus egyetlen lövést sem védett a Parc des Princes-ben rendezett találkozón, ezzel ráadásul ő lett az első kapus az elmúlt 16 BL-szezon egyenes kieséses szakaszában, aki úgy kapott legalább öt gólt egy meccsen, hogy közben egyszer sem tudott hárítani.

A másik oldalon sem azzal készülnek, hogy nem zörgetik meg a bajor hálót, Luis Enrique, a PSG vezetőedzője a visszavágóról az Allianz Arénában azt nyilatkozta, hogy: „Ez a stadion rengeteg szép emléket idéz fel bennünk; ott nyertük meg az első Bajnokok Ligája-trófeánkat. A Bayern a szurkolóival együtt lesz ott – mi is ugyanazzal a hozzáállással fogunk pályára lépni. Azért megyünk oda, hogy megnyerjük a mérkőzést… Megkérdeztem a stábomat: szerintetek hány gólt kell ott szereznünk a továbbjutáshoz? Azt mondták, legalább hármat.”

Kicsit kanyarodjunk most vissza az első mérkőzésre, a Parc des Princes-ben lejátszott odavágó minden várakozást felülmúlt. A Bayern kezdett jobban, Harry Kane büntetőjével vezetést is szerzett, de a PSG gyorsan fordított, és már a szünetben 3–2-re vezetett. A második félidő elején úgy tűnt, eldől a párharc: a párizsiak 5–2-re elhúztak, köszönhetően többek között Ousmane Dembélé és Hvícsa Kvarachelia duplájának.