Kevés olyan párharc van a modern labdarúgásban, amely már az első felvonás után klasszikussá nemesült – a Paris Saint-Germain és a Bayern München idei Bajnokok Ligája-elődöntője azonban pontosan ilyen volt. A párizsi 5–4 nemcsak rekordot jelentett, hanem olyan nyers, kontroll nélküli támadófutballt, amely után szinte törvényszerű, hogy a visszavágó egészen más dramaturgiát hoz majd. Az első számú nemzetközi labdarúgó kupában mindössze négy párharc előzi egyelőre meg ezt a csatát, ahol eddig már kilenc gólt láthatott a nagyérdemű. Ha a müncheni visszavágón legalább még öt gól esik (ennyi volt az első felvonás első félidejében), akkor ez lesz minden idők legtöbb találatát hozó elődöntője a maga 14 góljával (az eddigi rekorderek az Inter-Barcelona és a Roma-Liverpool párok 13-13 góllal).
A Bayern Münchennek legalább két gól kell
A bajorok, ha nem akarnak elmenni a 2x15 perces hosszabbításig vagy a még rizikósabb tizenegyespárbajig, akkor úgy kell legalább két gólt lőniük, hogy mindeközben nem kapnak egyet sem. Kiindulva az első meccsből ez azért nem lesz egy könnyű menet, hogy mást ne mondjunk a hazaiak kapusa, Neuer egyetlen egyszer sem védett Párizsban. Az ESPN FC adatai szerint a német kapus egyetlen lövést sem védett a Parc des Princes-ben rendezett találkozón, ezzel ráadásul ő lett az első kapus az elmúlt 16 BL-szezon egyenes kieséses szakaszában, aki úgy kapott legalább öt gólt egy meccsen, hogy közben egyszer sem tudott hárítani.
A másik oldalon sem azzal készülnek, hogy nem zörgetik meg a bajor hálót, Luis Enrique, a PSG vezetőedzője a visszavágóról az Allianz Arénában azt nyilatkozta, hogy: „Ez a stadion rengeteg szép emléket idéz fel bennünk; ott nyertük meg az első Bajnokok Ligája-trófeánkat. A Bayern a szurkolóival együtt lesz ott – mi is ugyanazzal a hozzáállással fogunk pályára lépni. Azért megyünk oda, hogy megnyerjük a mérkőzést… Megkérdeztem a stábomat: szerintetek hány gólt kell ott szereznünk a továbbjutáshoz? Azt mondták, legalább hármat.”
Kicsit kanyarodjunk most vissza az első mérkőzésre, a Parc des Princes-ben lejátszott odavágó minden várakozást felülmúlt. A Bayern kezdett jobban, Harry Kane büntetőjével vezetést is szerzett, de a PSG gyorsan fordított, és már a szünetben 3–2-re vezetett. A második félidő elején úgy tűnt, eldől a párharc: a párizsiak 5–2-re elhúztak, köszönhetően többek között Ousmane Dembélé és Hvícsa Kvarachelia duplájának.
A Bayern azonban nem omlott össze. Dayot Upamecano és Luis Díaz gyors góljaival visszajöttek a meccsbe, és végül egyetlen találatra csökkentették a különbséget. Az 5–4-es végeredmény egyszerre tükrözi a két csapat brutális támadóerejét és védekezési sebezhetőségét – és talán ez az a kettősség, amely a visszavágó kulcsa lesz.
A párharc egyik kevésbé látványos, de annál fontosabb dimenziója a játékosok állapota lesz:
- A PSG oldalán az odavágón Achraf Hakimi combizom-sérülést szenvedett, ami miatt több hétig nem léphet pályára.
- A párizsiak és a bajorok is rotáltak a hétvégi bajnokin, mindkét szakvezető tudatosan pihentette kulcsembereit a müncheni ütközetre.
- A Bayern az első meccsen Vincent Kompany vezetőedző nélkül játszott (eltiltás miatt), ami a visszavágón már nem lesz tényező.
Az első mérkőzés „futball-anarchiája” után nehéz elképzelni, hogy a visszavágó is ugyanilyen lesz. Inkább három fő taktikai kérdés dönthet: először is vajon Bayern kontroll vagy bajor roham várható? A müncheniek hazai pályán játszanak, és egygólos hátrányban vannak – ez alapvetően támadásra kényszeríti őket. Ugyanakkor az odavágó megmutatta: ha túlságosan kitámadnak, a PSG villámgyors játékosai (Dembélé, Kvarachelia) azonnal büntetnek. Kompany előtt így klasszikus dilemma áll: magas letámadás és kockázat vagy strukturáltabb, kontrollált építkezés. Valószínűleg egy köztes megoldás jön: intenzív kezdés, majd tudatosabb labdabirtoklás.
A második kérdés, vajon a PSG mivel száll harcba? Luis Enrique csapata az odavágón megmutatta, hogy a nyílt játékban talán Európa legveszélyesebb együttese. A visszavágón viszont már más lesz a kontextus, mert már náluk az előny és idegenben játszanak. Ez könnyen vezethet egy pragmatikusabb PSG-hez, amely mélyebben védekezik és a gyors átmenetekre építhet. Enrique már jelezte: a továbbjutáshoz akár több gólt is kell szerezniük Münchenben – azaz nem parkolhatják le a buszt.
A harmadik nagyobb kérdés, mi lesz a középpályákkal? Az első meccsen a két csapat középpályája inkább átjáróház volt. A visszavágón várhatóan Joshua Kimmich szerepe kulcsfontosságú lesz a tempó szabályozásában, míg a PSG-nél Vitinha és João Neves dinamizmusa adhat stabilitást. Aki itt kontrollt szerez, az nagy lépést tesz a döntő felé.
Plusz egynek pedig felírhatjuk, mint minden ilyen párharcnál, hogy melyik edző tudja majd meglepni a másikat a meccsen. Ez a párharc ugyanis nemcsak a játékosokról szól. Vincent Kompany védjegye a modern, presszingalapú futball, de az első meccsen túlságosan nyitott struktúrával tudta mindezt megmutatni. Míg Luis Enrique rugalmas, mérkőzés közben is képes váltani, és kiválóan használja ki az ellenfél hibáit. Az odavágó után Enrique tűnik taktikai szempontból előnyben lévőnek – de Kompany hazai pályán korrigálhat.
Mi dönthet a párharcban?
A visszavágó kulcsfaktorai az alábbiak lehetnek:
- átmenetek kezelése – ki hibázik kevesebbet
- pszichológia – Bayern nyomás alatt, PSG előnyben
- egyéni villanások – pl.: Kane, Dembélé, Kvarachelia
Az első meccs alapján egy dolog biztos: egyik csapat sem tudott stabilan védekezni ezen a szinten. A Bayern várhatóan nagy tempóval kezd, megpróbál gyorsan gólt szerezni, hogy eltüntesse a hátrányt. A PSG viszont pontosan az ilyen helyzetekben a legveszélyesebb. A mérkőzés kulcsa az első 30 perc lehet, ha a Bayern gólt szerez, teljesen nyílttá válik a párharc, de ha a PSG talál be először, a németek helyzete drámaivá válik.
Az odavágó után nehéz elképzelni, hogy a visszavágó felülmúlja a kilencgólos őrületet – de egy dolog biztos: ez már nemcsak futball, hanem idegek, döntések és taktikai finomságok csatája lesz. És talán pont ezért lesz még nagyobb meccs, mint az első volt.