A Bayern München–Paris Saint-Germain mérkőzésen a német rekordbajnoknak egygólos hátrányt kellett volna ledolgoznia az egy héttel ezelőtti 5-4-es párizsi vereség után. A Bajnokok Ligája elődöntőjének müncheni visszavágóján már az első helyzetéből vezetést szerzett a PSG a harmadik percben, így a Bayern München összesítésben kétgólos hátrányba került.

Vitinha magyaráz Joao Pinheiro játékvezetőnek a Bayern München–PSG Bajnokok Ligája-elődöntőn.

Összeesküvés a Bayern München ellen?

Ezt követően a Bayern München ment előre, voltak is ígéretes lehetőségei és akár vissza is jöhetett volna a párharcba, ha a portugál Joao Pinheiro játékvezető jobban vezeti a mérkőzést.

A német Bild azt írja, hogy

a francia fővárosban rendezett futballünneppel ellentétben ezúttal nem a pályán lévő 22 sztár került a középpontba, hanem a három komoly hibát is vétő tapasztalatlan játékvezető, akinek ez volt pályafutása 15. BL-meccse.

A német lap megemlíti, hogy Joao Pinheiro a 23. percben tévesen állította meg lesen Harry Kane-t, a Bayern München támadóját.

Ezt követően jött a sárga lapos Nuno Mendes kezezése, amiért járt volna a második sárga lap, de a portugál bíró – a negyedik játékvezető tanácsára – egy állítólagos Konrad Laimer-kezezés miatt szabadrúgást ítélt a PSG-nek, miközben Laimer a labdát a mellkasával és combjával játszotta meg.

„Ez egy mérkőzést eldöntő szituáció. Először fordul elő, hogy a negyedik játékvezető beleszól egy ilyen esetbe. Úgy éreztem, nem akarták kiállítani második sárga lappal a játékost. Nem akarok semmit sem állítani, de mintha keresték volna az alkalmat, hogy ne billenjen el a meccs. Nem akarok vádaskodni, de ez az eset nem indokolta ezt a döntést” – mondta a DAZN szakértőjeként dolgozó Michael Ballack, aki 2002 és 2006 között futballozott a Bayern Münchenben.

A 31. percben aztán jött az az eset, amikor Vitinha, a PSG portugál középpályása a saját tizenhatosán belülről ki akarta vágni a labdát, a felszabadítása viszont elakadt a portugál Joao Neves kinyújtott kezében. Joao Pinheiro játékvezető nem ítélt tizenegyest és a VAR-szobában sem bírálták felül a döntését.