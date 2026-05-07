Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sokkoló!

Brutálisan megtámadtak egy apácát a nyílt utcán – videón a borzalom

Sport

A Fradi védői könyörögtek neki, hogy álljon le, de 100-szoros válogatott nem akart lenni

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján, így a címvédő francia csapat lesz az angol Arsenal ellenfele a sorozat május 30-i fináléjában, amelyet a budapesti Puskás Arénában rendeznek. A szerda esti mérkőzés is remek játékot hozott, a főszereplő viszont a portugál Joao Pinheiro játékvezető volt, aki sokat tett hozzá a Bayern München kieséséhez. Legalábbis így gondolja Michael Ballack, a német csapat legendás játékosa, aki egyenesen összeesküvést kiáltott.

A Bayern München–Paris Saint-Germain mérkőzésen a német rekordbajnoknak egygólos hátrányt kellett volna ledolgoznia az egy héttel ezelőtti 5-4-es párizsi vereség után. A Bajnokok Ligája elődöntőjének müncheni visszavágóján már az első helyzetéből vezetést szerzett a PSG a harmadik percben, így a Bayern München összesítésben kétgólos hátrányba került.  

Vitinha magyaráz Joao Pinheiro játékvezetőnek a Bayern München–PSG Bajnokok Ligája-elődöntőn. Fotó: AFP
Vitinha magyaráz Joao Pinheiro játékvezetőnek a Bayern München–PSG Bajnokok Ligája-elődöntőn.
Fotó: AFP

Összeesküvés a Bayern München ellen?

Ezt követően a Bayern München ment előre, voltak is ígéretes lehetőségei és akár vissza is jöhetett volna a párharcba, ha a portugál Joao Pinheiro játékvezető jobban vezeti a mérkőzést.  

A német Bild azt írja, hogy

a francia fővárosban rendezett futballünneppel ellentétben ezúttal nem a pályán lévő 22 sztár került a középpontba, hanem a három komoly hibát is vétő tapasztalatlan játékvezető, akinek ez volt pályafutása 15. BL-meccse.

A német lap megemlíti, hogy Joao Pinheiro a 23. percben tévesen állította meg lesen Harry Kane-t, a Bayern München támadóját.  

Ezt követően jött a sárga lapos Nuno Mendes kezezése, amiért járt volna a második sárga lap, de a portugál bíró – a negyedik játékvezető tanácsára – egy állítólagos Konrad Laimer-kezezés miatt szabadrúgást ítélt a PSG-nek, miközben Laimer a labdát a mellkasával és combjával játszotta meg.

„Ez egy mérkőzést eldöntő szituáció. Először fordul elő, hogy a negyedik játékvezető beleszól egy ilyen esetbe. Úgy éreztem, nem akarták kiállítani második sárga lappal a játékost. Nem akarok semmit sem állítani, de mintha keresték volna az alkalmat, hogy ne billenjen el a meccs. Nem akarok vádaskodni, de ez az eset nem indokolta ezt a döntést” – mondta a DAZN szakértőjeként dolgozó Michael Ballack, aki 2002 és 2006 között futballozott a Bayern Münchenben.  

A 31. percben aztán jött az az eset, amikor Vitinha, a PSG portugál középpályása a saját tizenhatosán belülről ki akarta vágni a labdát, a felszabadítása viszont elakadt a portugál Joao Neves kinyújtott kezében. Joao Pinheiro játékvezető nem ítélt tizenegyest és a VAR-szobában sem bírálták felül a döntését.

Manuel Gräfe, a Bild játékvezető-szakértője szerint tizenegyes volt, mert Joao Neves keze szándékosan mozdult a labda felé. Azonban az IFAB (Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete) szabályértelmezése szerint, ha a labda saját játékostól jön és nem tart a kapu felé, akkor nem feltétlenül jár büntető.

„Lehet, hogy mi is hoztunk rossz döntéseket. De valaki más a pályán is hozott néhány vitatható ítéletet. Szerintem a Nuno Mendes elleni szituációban akár adható lett volna a második sárga lap. Akkor másképp alakult volna a meccs” – mondta a mérkőzés után Max Eberl, a Bayern München sportigazgatója.  

A PSG története során harmadszor jutott döntőbe, korábban 2020-ban alulmaradt, tavaly viszont győzni tudott. A Bajnokok Ligájában a Real Madrid után a párizsi együttes lehet a második, amely meg tudja ismételni egy évvel korábbi elsőségét. 

  • Még több cikk
Kiderült, csalt-e a portugál bíró, amikor nem ítélt 11-es a Bayern Münchennek
A Bayern a bíróval foglalkozott, a PSG focizott, megvan a budapesti BL-döntő párosítása
Kiderült, ki lesz az Arsenal ellenfele a budapesti Bajnokok Ligája-döntőben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!