A Bayern München–Paris Saint-Germain mérkőzésen a német rekordbajnoknak egygólos hátrányt kellett volna ledolgoznia az egy héttel ezelőtti 5-4-es párizsi vereség után. A Bajnokok Ligája elődöntőjének müncheni visszavágóján már az első helyzetéből vezetést szerzett a PSG a harmadik percben, így a Bayern München összesítésben kétgólos hátrányba került.
Összeesküvés a Bayern München ellen?
Ezt követően a Bayern München ment előre, voltak is ígéretes lehetőségei és akár vissza is jöhetett volna a párharcba, ha a portugál Joao Pinheiro játékvezető jobban vezeti a mérkőzést.
A német Bild azt írja, hogy
a francia fővárosban rendezett futballünneppel ellentétben ezúttal nem a pályán lévő 22 sztár került a középpontba, hanem a három komoly hibát is vétő tapasztalatlan játékvezető, akinek ez volt pályafutása 15. BL-meccse.
A német lap megemlíti, hogy Joao Pinheiro a 23. percben tévesen állította meg lesen Harry Kane-t, a Bayern München támadóját.
Ezt követően jött a sárga lapos Nuno Mendes kezezése, amiért járt volna a második sárga lap, de a portugál bíró – a negyedik játékvezető tanácsára – egy állítólagos Konrad Laimer-kezezés miatt szabadrúgást ítélt a PSG-nek, miközben Laimer a labdát a mellkasával és combjával játszotta meg.
„Ez egy mérkőzést eldöntő szituáció. Először fordul elő, hogy a negyedik játékvezető beleszól egy ilyen esetbe. Úgy éreztem, nem akarták kiállítani második sárga lappal a játékost. Nem akarok semmit sem állítani, de mintha keresték volna az alkalmat, hogy ne billenjen el a meccs. Nem akarok vádaskodni, de ez az eset nem indokolta ezt a döntést” – mondta a DAZN szakértőjeként dolgozó Michael Ballack, aki 2002 és 2006 között futballozott a Bayern Münchenben.
A 31. percben aztán jött az az eset, amikor Vitinha, a PSG portugál középpályása a saját tizenhatosán belülről ki akarta vágni a labdát, a felszabadítása viszont elakadt a portugál Joao Neves kinyújtott kezében. Joao Pinheiro játékvezető nem ítélt tizenegyest és a VAR-szobában sem bírálták felül a döntését.
Manuel Gräfe, a Bild játékvezető-szakértője szerint tizenegyes volt, mert Joao Neves keze szándékosan mozdult a labda felé. Azonban az IFAB (Nemzetközi Labdarúgó-szövetség Szabályalkotó Testülete) szabályértelmezése szerint, ha a labda saját játékostól jön és nem tart a kapu felé, akkor nem feltétlenül jár büntető.
„Lehet, hogy mi is hoztunk rossz döntéseket. De valaki más a pályán is hozott néhány vitatható ítéletet. Szerintem a Nuno Mendes elleni szituációban akár adható lett volna a második sárga lap. Akkor másképp alakult volna a meccs” – mondta a mérkőzés után Max Eberl, a Bayern München sportigazgatója.
A PSG története során harmadszor jutott döntőbe, korábban 2020-ban alulmaradt, tavaly viszont győzni tudott. A Bajnokok Ligájában a Real Madrid után a párizsi együttes lehet a második, amely meg tudja ismételni egy évvel korábbi elsőségét.
