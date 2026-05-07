Minden idők egyik legjobban várt Bajnokok Ligája-elődöntőjének visszavágóján ugyan nem volt ismét kilenc gól, de izgalmakból így sem volt hiány. A Bayern München az 5-4-es vereség után hazai pályán fogadta a PSG-t, és esett ki végül 6-5-ös összesítéssel. A címvédő lesz majd az Arsenal ellenfele a májusi, budapesti fináléban, köszönhetően egy nem akármilyen taktikai húzásnak is.

Felfokozott hangulat, bősz számolgatások előzték meg a Bayern München-PSG Bajnokok Ligája elődöntő visszavágóját, köszönhetően az első felvonás pazar támadófutballjának és az 5-4-es végeredménynek.

Luis Enrique ismét BL-döntőbe vezette a PSG-t, csapata a Bayern Münchent fektette két vállra az elődöntőben Fotó: FRANCK FIFE / AFP
A bajorok azzal a tudattal léptek így szerdán este pályára az Allianz Arénában, hogy legalább két gólt kell szerezniük a budapesti döntőbe jutáshoz úgy, hogy az első meccsen ötöt vágó PSG egyszer sem zörgeti majd meg Manuel Neuer hálóját. Nos, ez nem sikerült, sőt, a párizsiak már a 3. percben vezetést szereztek, végül a Münchennek csak az egyenlítésre futotta.

A PSG nem akármit vetett be a Bayern München ellen

Mostani cikkünkben elsősorban nem a játékvezetővel és annak véleményes ítéleteivel (vagy éppen az ítélet elmaradásával) foglalkozunk, sokkal inkább a PSG által szándékosan használt taktikai elemmel.

Többszöri megtekintés után elég egyértelműnek tűnik, hogy a párizsiak kapusa, Matvej Szafonov a kirúgásai során a labdát szándékosan a pálya szélére küldte, ami miatt a PSG a Bayern jobb oldalát túltöltötte, ezért a bajorok játékosa, Michael Olise számbeli hátrányba került, ebből pedig a francia csapat építkezni tudott ezen a szélen.

Safonov deliberately kicking every goal-kick out of play resulting in PSG overloading Bayern's right flank and leaving Olise in numerical inferiority
by u/EarlyBirdz in soccer
