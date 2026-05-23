Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Súlyos milliókba kerülhet a szeretet, ha elmarad a papírmunka: ennyi az örökösödési illeték 2026-ban

Tudomány

A rák kialakulása ehhez a 2 hétköznapi szokáshoz kapcsolódhat – milliók csinálják nap mint nap

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bayern München nyerte a 2026-os labdarúgó Német Kupát, miután a döntőben Harry Kane mesterhármasával 3-0-ra legyőzte a Stuttgart csapatát. A Bayern München ezzel hat év szünetet követően hódította el ismét a kupát.

A labdarúgó Német Kupa döntőjében a Bayern München és a címvédő Stuttgart csapott össze. Az első félidő abszolút a svábok szája íze szerint alakult, ugyanis a bajorok sokáig nem igazán tudtak még csak helyzetbe sem kerülni.

Harry Kane varázsolt, újra csúcson a Bayern München a kupában
Harry Kane varázsolt, újra csúcson a Bayern München a kupában
Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

A második félidő elején előkerültek a pirotechnikai eszközök az Olimpiai Stadion lelátóján, a füstbombák miatt pedig még a televíziós közvetítésben is alig lehetett látni az eseményeket, ezért a játékvezető az 51. percben rövid időre félbeszakította a találkozót. A füst azonban nem oszlott el, így újabb pár perces megszakítás következett. 

23 May 2026, Berlin: Soccer, men: DFB Cup, FC Bayern Munich - VfB Stuttgart, final in Berlin's Olympic Stadium, Bayern fans set off pyrotechnics and hold up a replica of the DFB Cup. Photo: Michael Kappeler/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
A pirotechnikai eszközök miatt rövid időre félbeszakadt a Bayern München-Stuttgart kupadöntő
Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Hat év után újra kupát nyert a Bayern München

Miután folytatódhatott a játék, Harry Kane percei következtek. Az angol válogatott csatár először az 55. percben talált be, megszerezve a vezetést a bajoroknak, majd a hajrában Luis Díaz passza után növelte előnyt, a hosszabbításban pedig magabiztosan értékesített egy tizenegyest. Kane 10 góllal zárta a Német-kupa idei szezonját, amivel beállította a legendás Gerd Müller egy szezonban szerzett kupagóljainak a számát. A Bayern München támadója mindössze a negyedik játékos, aki három gólt jegyzett a Német-kupa döntőjében Uwe Seeler (HSV, 1963), Roland Wohlfarth (Bayern München, 1986) és Robert Lewandowski (Dortmund, 2012) után – viszont mind közül az egyetlen, aki klasszikus mesterhármast tudott szerezni.

  • Kapcsolódó cikkek:
Megvan Szoboszlaiék első nyári átigazolása
Szalagkorlátnak csapódott: brutális autóbalesetet szenvedett a Bayern München sztárja
Mégis létezik a futballromantika? Falusi csapat jutott fel a Bundesligába
Élő közvetítésben jelent meg a gyalázkodó üzenet a Bayern München bajnoki buliján – fotó, videó

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!