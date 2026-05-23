A labdarúgó Német Kupa döntőjében a Bayern München és a címvédő Stuttgart csapott össze. Az első félidő abszolút a svábok szája íze szerint alakult, ugyanis a bajorok sokáig nem igazán tudtak még csak helyzetbe sem kerülni.

Harry Kane varázsolt, újra csúcson a Bayern München a kupában

Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

A második félidő elején előkerültek a pirotechnikai eszközök az Olimpiai Stadion lelátóján, a füstbombák miatt pedig még a televíziós közvetítésben is alig lehetett látni az eseményeket, ezért a játékvezető az 51. percben rövid időre félbeszakította a találkozót. A füst azonban nem oszlott el, így újabb pár perces megszakítás következett.

A pirotechnikai eszközök miatt rövid időre félbeszakadt a Bayern München-Stuttgart kupadöntő

Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Hat év után újra kupát nyert a Bayern München

Miután folytatódhatott a játék, Harry Kane percei következtek. Az angol válogatott csatár először az 55. percben talált be, megszerezve a vezetést a bajoroknak, majd a hajrában Luis Díaz passza után növelte előnyt, a hosszabbításban pedig magabiztosan értékesített egy tizenegyest. Kane 10 góllal zárta a Német-kupa idei szezonját, amivel beállította a legendás Gerd Müller egy szezonban szerzett kupagóljainak a számát. A Bayern München támadója mindössze a negyedik játékos, aki három gólt jegyzett a Német-kupa döntőjében Uwe Seeler (HSV, 1963), Roland Wohlfarth (Bayern München, 1986) és Robert Lewandowski (Dortmund, 2012) után – viszont mind közül az egyetlen, aki klasszikus mesterhármast tudott szerezni.