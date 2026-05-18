Az első pillanatokban úgy tűnt, a drukkerek egy látványos molinóval készültek az ünnepségre, később azonban sokkoló felirat vált láthatóvá a Bayern München bajnoki buliján.
Milyen transzparens tünt fel a Bayern München buliján?
A hatalmas Bayern-logóra ugyanis sértő üzenetet írtak:
„FC Bauern Hurensöhne”, ami durva gúnynévként ismert a müncheni rivális, a harmadosztályú 1860 München szurkolói körében. Ha nagyon le akarnák fordítani, akkor a jelentése az „FC Parasztok, k..vafiak lenne, vagy magyarosabban „paraszt k..vák fiai".
A molinón ráadásul fekete filccel az „1860” szám is szerepelt.
A botrányos transzparens különösen kellemetlen helyzetet okozott, mert a televíziós közvetítés és a kivetítők képein is jól látszott. A magasból készített felvételeken egyértelműen kivehető volt az egész üzenet, így a több ezres ünneplő tömeg mellett a nézők sem maradtak le az akcióról.
A jelenetre Manuel Neuer figyelmeztette a stadionhangosítóként dolgozó Stephan Lehmannt, aki azonnal próbált közbelépni. A mikrofonba azt kérte a szurkolóktól, hogy hajtsák össze a molinót, mondván:
Nem láttok alatta semmit, kérlek, szedjétek össze egy pillanatra.”
A kínos baki azonban ekkorra már megtörtént, a kamera ugyanis pont ebben a pillanatban mutatta az óriási transzparenst.
Az 1860 München drukkerei tehát a Bayern hivatalos bajnoki ünnepségén sikerrel vittek véghez látványos és provokatív derbis csínyt, amely gyorsan bejárta a közösségi médiát is.