Kínos jelenetek zavarták meg a bajnokavatást Münchenben. A Bayern München 35. bajnoki címét ünneplő tömegben egyszer csak feltűnt egy hatalmas klubcímer a Marienplatzon, ám hamar kiderült, hogy nem hivatalos koreográfiáról van szó.

Az első pillanatokban úgy tűnt, a drukkerek egy látványos molinóval készültek az ünnepségre, később azonban sokkoló felirat vált láthatóvá a Bayern München bajnoki buliján.

Obszcén molinóval hekkelték meg a Bayern München bajnoki buliját
Milyen transzparens tünt fel a Bayern München buliján?

A hatalmas Bayern-logóra ugyanis sértő üzenetet írtak: 

„FC Bauern Hurensöhne”, ami durva gúnynévként ismert a müncheni rivális, a harmadosztályú 1860 München szurkolói körében. Ha nagyon le akarnák fordítani, akkor a jelentése az „FC Parasztok, k..vafiak lenne, vagy magyarosabban „paraszt k..vák fiai". 

A molinón ráadásul fekete filccel az „1860” szám is szerepelt.

A botrányos transzparens különösen kellemetlen helyzetet okozott, mert a televíziós közvetítés és a kivetítők képein is jól látszott. A magasból készített felvételeken egyértelműen kivehető volt az egész üzenet, így a több ezres ünneplő tömeg mellett a nézők sem maradtak le az akcióról.

A jelenetre Manuel Neuer figyelmeztette a stadionhangosítóként dolgozó Stephan Lehmannt, aki azonnal próbált közbelépni. A mikrofonba azt kérte a szurkolóktól, hogy hajtsák össze a molinót, mondván: 

Nem láttok alatta semmit, kérlek, szedjétek össze egy pillanatra.”

A kínos baki azonban ekkorra már megtörtént, a kamera ugyanis pont ebben a pillanatban mutatta az óriási transzparenst.

Az 1860 München drukkerei tehát a Bayern hivatalos bajnoki ünnepségén sikerrel vittek véghez látványos és provokatív derbis csínyt, amely gyorsan bejárta a közösségi médiát is.

