Az első pillanatokban úgy tűnt, a drukkerek egy látványos molinóval készültek az ünnepségre, később azonban sokkoló felirat vált láthatóvá a Bayern München bajnoki buliján.

Obszcén molinóval hekkelték meg a Bayern München bajnoki buliját

Milyen transzparens tünt fel a Bayern München buliján?

A hatalmas Bayern-logóra ugyanis sértő üzenetet írtak:

„FC Bauern Hurensöhne”, ami durva gúnynévként ismert a müncheni rivális, a harmadosztályú 1860 München szurkolói körében. Ha nagyon le akarnák fordítani, akkor a jelentése az „FC Parasztok, k..vafiak lenne, vagy magyarosabban „paraszt k..vák fiai".

A molinón ráadásul fekete filccel az „1860” szám is szerepelt.

🚨 Bayern Münih’in bugün şampiyonluk kutlamalarında resmi izlenimi veren büyük bir pankart dikkat çekti. Fakat sonradan bunun, kulübe hakaret içeren provokatif bir çalışma olduğu anlaşıldı.



Pankartta Almanca ağır bir hakaret olan “FC Bauern Hurensöhne” ifadesi yer aldı. İfade… pic.twitter.com/NY0lJYie39 — FC Bayern Türkiye (@FCBayernTurkish) May 17, 2026

A botrányos transzparens különösen kellemetlen helyzetet okozott, mert a televíziós közvetítés és a kivetítők képein is jól látszott. A magasból készített felvételeken egyértelműen kivehető volt az egész üzenet, így a több ezres ünneplő tömeg mellett a nézők sem maradtak le az akcióról.

1860 Munich ultras slipped a fake Bayern logo saying 'FC Bauern' and 'Hurensohnen' (sons of bitches) into the title celebrations.pic.twitter.com/9whGYMBlM4 — Troll Football Media (@TrollFootball2) May 17, 2026

A jelenetre Manuel Neuer figyelmeztette a stadionhangosítóként dolgozó Stephan Lehmannt, aki azonnal próbált közbelépni. A mikrofonba azt kérte a szurkolóktól, hogy hajtsák össze a molinót, mondván:

Nem láttok alatta semmit, kérlek, szedjétek össze egy pillanatra.”

A kínos baki azonban ekkorra már megtörtént, a kamera ugyanis pont ebben a pillanatban mutatta az óriási transzparenst.

Az 1860 München drukkerei tehát a Bayern hivatalos bajnoki ünnepségén sikerrel vittek véghez látványos és provokatív derbis csínyt, amely gyorsan bejárta a közösségi médiát is.