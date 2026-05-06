A Paris Saint-Germain már a harmadik percben vezetést szerzett a Bayern München ellen az aranylabdás Ousmane Dembélé hatalmas góljával. A német rekordbajnok ezzel összesítésben kétgólos hátrányba került, így a folytatásban átvette a játék irányítását és elkezdett rohamozni.

A Bayern ellen van a bíró?

​A portugál bírót szét akarták szedni a Bayern München játékosai

A Bayern München a 28. percben emberelőnybe kerülhetett volna. Történt ugyanis, hogy Konrad Laimer meg akarta tolna a labdát a sárga lapos Nuno Mendes mellett, azonban a portugál hátvéd belekapott a labdába, ezzel megakasztva egy ígéretes támadást. A mérkőzést vezető – egyébként szintén portugál – João Pinheiro azonban nem mutatta fel a második sárga lapot a honfitársának.

Egy perccel később aztán ennél is nagyobbat hibázott a portugál játékvezető. Vitinha, a PSG portugál középpályása a saját tizenhatosán belülről ki akarta vágni a labdát, a felszabadítórúgása azonban elakadt a portugál João Neves kinyújtott kezében, így a Bayern Münchennek tizenegyest kellett volna kapnia, de a játékvezető sípja ezúttal is néma maradt, majd a VAR-szobában is úgy ítélték meg, hogy nem történt szabálytalanság.

