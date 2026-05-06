A Bajnokok Ligája elődöntőjének egy héttel ezelőtti első mérkőzésén a német rekordbajnok Bayern München minden idők egyik legjobb BL-meccsét játszotta a Paris Saint-Germain otthonában. A találkozó után rengeteg szakértő beszélt arról, hogy a párizsi találkozó színvonalát lehetetlen felülmúlni, így érthetően a futball szerelmesei kiéhezve várták a müncheni visszavágót.

​A Bayern München a meccs elején hátrányba került

A szerda esti találkozón rendesen bekezdtek a franciák, már a harmadik percben megszerezték a vezetést a Bayern München otthonában. Egy gyönyörű támadás végén a georgiai Hvicsa Kvarachelia futott el a bal szélen, betört a tizenhatoson belülre, majd vissza készítette a labdát Ousmane Dembélének, az aranylabdás támadó pedig tíz méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb felső sarokba.

