A döntés értelmében Fodor Tibor másodedző is távozik az NB II-ben szereplő Békéscsaba együttesétől, s a hátralévő két fordulóban Balog Zsolt, A licences edző felel a szakmai munka irányításáért – adta hírül az MTI.

Már nem Csató Sándor a Békéscsaba edzője

Csató Sándor játékosként kilenc éven keresztül futballozott a Békéscsabában, csaknem három éve, 2023. június 12-e óta pedig edzőként dolgozott a klubnál.

A Békéscsaba hét forduló óta nyeretlen a bajnokságban, 372 perce gólt sem szerzett, és az utolsó helyen szerénykedik a 16 csapatos mezőnyben. Esélye viszont még van a bennmaradásra, az utolsó két fordulóban a Kozármislenyt fogadja, illetve a Mezőkövesd vendége lesz.