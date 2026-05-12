A Tottenham drukkerei kinevették a Leeds United játékosát, Ethan Ampadut, na meg a VAR döntését, aztán jött a brutális bizonyíték.

Ethan Ampadu fejsérülése maga volt a bizonyíték

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Kell ennél nagyobb bizonyíték?

A találkozó eleinte remekül alakult a londoniak számára, ugyanis a 21 éves francia támadó, Mathys Tel gyönyörű góllal szerzett vezetést a Tottenhamnek. A Spurs számára létfontosságú lett volna a győzelem, hiszen azzal gyakorlatilag bebiztosíthatták volna Premier League-tagság megőrzését.

A Leeds azonban nem adta fel, és a mérkőzés hajrájában jött a drámai jelenet. Tel egy látványos ollózó mozdulattal próbált felszabadítani, ám közben eltalálta Ethan Ampadu fejét. A játékvezető elsőre továbbot intett, a VAR azonban közbeszólt, így a bírót kihívták a monitorhoz.

A videózás után Jarred Gillett megváltoztatta döntését, és büntetőt ítélt a Leeds javára. A tizenegyest Dominic Calvert-Lewin értékesítette, így a mérkőzés 1–1-es döntetlennel zárult.

PENAL PARA EL LEEDS luego de que el burro de Tel le pega una patada y hay contacto en la cabeza de Ethan Ampadu. pic.twitter.com/JG3jEsTdXR — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) May 11, 2026

A döntés óriási felháborodást váltott ki a Tottenham szurkolói között. Többen a közösségi médiában azt állították, hogy

Tel valójában nem is találta el Ampadut, vagy legfeljebb csak súrolta a fejét. Volt, aki szerint a Leeds játékosa „eljátszotta” a sérülést, hogy büntetőt harcoljon ki.

A meccs után azonban minden kétkedő számára beszédes bizonyíték érkezett. Ampadu televíziós interjú közben jól látható, mély sebbel jelent meg a homlokán, a vörös sérülésnyom pedig egyértelműen jelezte, hogy komoly ütést kapott.

Ampadu shows off brutal head wound as Spurs fans claimed Tel 'didn't touch him' https://t.co/U5lv39bMra — The Sun - Tottenham (@SunTottenham) May 11, 2026

A Leeds klubja ráadásul nem hagyta ki a ziccert: a közösségi oldalán közelképet osztott meg a sérülésről, és odaszúrt a Tottenham-drukkereknek. A fotó mellé ironikusan csak ennyit írtak:

Hozzá sem ért.”

A mérkőzés után a szövetség hivatalos közleményben is megerősítette a VAR döntését. A liga szerint a videóbíró felülvizsgálata után a játékvezető helyesen változtatta meg az eredeti ítéletet, és jogosan adott büntetőt a Leedsnek.