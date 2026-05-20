Annak ellenére, hogy Budapest először rendez majd Bajnokok Ligája-döntőt, azt nem mondhatjuk, hogy teljesen újonc lenne. A Puskás Aréna viszonylag fiatal kora ellenére már rendezett Európa-liga-döntőt, európai Szuperkupa finálét és nem mellesleg a 2021-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is volt itt négy meccs, a COVID-járvány közepette, csak itt voltak telt házas meccsek. Most jöhet a várva-várt BL-döntő 2026-os kiadása.

BL-döntő Budapest 2026: Az idei finálé örökre Budapest nevével fonódik majd össze

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A cikkből kiderül:

Egyenes út vezetett a Bajnokok Ligája-döntő 2026-os, budapesti megrendezéséhez

Miért éppen Budapest?

Út a döntőig

Miért különleges az Arsenal–PSG párharc?

Egy hatalmas változás is jön a BL-döntő kapcsán

Egyenes út vezetett a BL-döntő budapesti megrendezéséhez

2026-ban Budapest újra a futballvilág középpontjába kerül, de ez nem véletlen, hanem egy tudatos építkezés eredménye. A 2019 novemberében átadott, egy Magyarország–Uruguay meccsel felavatott Puskás Aréna a Puskás Ferenc Stadion (2002-ig Népstadion) helyére épült, annak több vonását is megőrizte, többek között a kezdőkör is ugyanoda került és a korábbi betonszerkezet anyagát is beépítették az új stadion falaiba.

A Puskás Aréna hosszas egyeztetés után készült el, korábban több helyszín és szóba jött, és a nézőszám is sokáig kérdéses volt, 2014 tavaszán a Magyar Labdarúgó Szövetség az újonnan felépülő stadionnal megpályázta a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság egyik helyszínét. Három csoportmérkőzésre és egy egyenes kieséses mérkőzésre jelentkeztek, 2014. szeptember 19-én az UEFA bejelentette, hogy három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendezhetnek a stadionban. 2015-ben lett végleges az épülő stadion koncepciója és a nézőszám.

A stadion maximális befogadóképessége 67 155 fő lett és sorra jöttek a telt házas meccsek, az új stadion első gólját Edinson Cavani, az első magyar gólját Szalai Ádám szerezte. Az első tétmeccs a stadionban egy Budapest Honvéd–Mezőkövesd meccs volt, 2020-ban rendezték az UEFA Szuperkupa-meccsét, amit a Bayern München nyert a Sevilla ellen. A négy Európa-bajnoki meccs is simán lezajlott, majd 2023-ban a Sevilla győzelmét hozó, AS Roma elleni Európa-liga finálét rendezték Budapesten, de ne feledjük, a Fradi hozott ide BL-meccset, sőt, a COVID alatt többek között a Lipcse, a Liverpool és a Manchester City is szerepelt ebben az arénában.