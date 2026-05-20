Annak ellenére, hogy Budapest először rendez majd Bajnokok Ligája-döntőt, azt nem mondhatjuk, hogy teljesen újonc lenne. A Puskás Aréna viszonylag fiatal kora ellenére már rendezett Európa-liga-döntőt, európai Szuperkupa finálét és nem mellesleg a 2021-es, részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon is volt itt négy meccs, a COVID-járvány közepette, csak itt voltak telt házas meccsek. Most jöhet a várva-várt BL-döntő 2026-os kiadása.
A cikkből kiderül:
- Egyenes út vezetett a Bajnokok Ligája-döntő 2026-os, budapesti megrendezéséhez
- Miért éppen Budapest?
- Út a döntőig
- Miért különleges az Arsenal–PSG párharc?
- Egy hatalmas változás is jön a BL-döntő kapcsán
Egyenes út vezetett a BL-döntő budapesti megrendezéséhez
2026-ban Budapest újra a futballvilág középpontjába kerül, de ez nem véletlen, hanem egy tudatos építkezés eredménye. A 2019 novemberében átadott, egy Magyarország–Uruguay meccsel felavatott Puskás Aréna a Puskás Ferenc Stadion (2002-ig Népstadion) helyére épült, annak több vonását is megőrizte, többek között a kezdőkör is ugyanoda került és a korábbi betonszerkezet anyagát is beépítették az új stadion falaiba.
A Puskás Aréna hosszas egyeztetés után készült el, korábban több helyszín és szóba jött, és a nézőszám is sokáig kérdéses volt, 2014 tavaszán a Magyar Labdarúgó Szövetség az újonnan felépülő stadionnal megpályázta a 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság egyik helyszínét. Három csoportmérkőzésre és egy egyenes kieséses mérkőzésre jelentkeztek, 2014. szeptember 19-én az UEFA bejelentette, hogy három csoportmérkőzést és egy nyolcaddöntőt rendezhetnek a stadionban. 2015-ben lett végleges az épülő stadion koncepciója és a nézőszám.
A stadion maximális befogadóképessége 67 155 fő lett és sorra jöttek a telt házas meccsek, az új stadion első gólját Edinson Cavani, az első magyar gólját Szalai Ádám szerezte. Az első tétmeccs a stadionban egy Budapest Honvéd–Mezőkövesd meccs volt, 2020-ban rendezték az UEFA Szuperkupa-meccsét, amit a Bayern München nyert a Sevilla ellen. A négy Európa-bajnoki meccs is simán lezajlott, majd 2023-ban a Sevilla győzelmét hozó, AS Roma elleni Európa-liga finálét rendezték Budapesten, de ne feledjük, a Fradi hozott ide BL-meccset, sőt, a COVID alatt többek között a Lipcse, a Liverpool és a Manchester City is szerepelt ebben az arénában.
A Puskás Aréna tehát már rendezett Európa-liga-döntőt, UEFA Szuperkupát és válogatott csúcsmeccseket, de a Bajnokok Ligája-finálé egészen más dimenzió. Nemcsak Európa, de az egész világ erre a meccsre, így a magyar fővárosra figyel majd.
A fentiek alapján nem túlzás azt állítani, hogy Budapest Európa egyik futballfővárosa lett. Korábban Bécs és Belgrád is rendezett BEK-döntőt, de a sorozat megreformálása óta a szomszédaink közül csak Bécs és Kijev rendezhetett finálét.
Miért éppen Budapest?
A fent már említett korábbi kiváló rendezések után az MLSZ 2023-ban nyújtotta be a 2026-os és a 2027-es Bajnokok Ligája-döntő megrendezésére vonatkozó pályázati anyagát. Budapest mellett még Milánó érdeklődött a Bajnokok Ligája 2026-os és 2027-es döntőjének rendezése iránt. „Az MLSZ-nek az egyik lefontosabb célkitűzése volt, hogy rangos nemzetközi futballmérkőzéseket hozzunk Magyarországra és a magyar szurkolók testközelből láthassanak sztárjátékosokat, rangos összecsapásokat. Rendeztünk már női BL-döntőt, Európa-liga-döntőt, Szuperkupa-döntőt, valamint nálunk volt az Európa-bajnokság néhány mérkőzése és mind a Puskás Aréna, mind a szervezés kapcsán kitűnő véleményeket kaptunk mind az UEFA, mind a résztvevő csapatok, mind pedig az ide érkező szurkolók részéről. A sok korábbi nagy rendezvény mellett itt az ideje, hogy egy Bajnokok Ligája-döntőt is szervezzünk, a lehető legközelebbi időpont pedig a 2026-os és a 2027-es finálé volt" – mondta akkor Sipos Jenő.
Út a döntőig
Az Arsenal története az elmúlt években arról szól, hogy Mikel Arteta hosszú éveken át építgetett terve mikor válik valóra. Az építkezés fázisaiban korábban rendre kinevették a klubot a BL-kudarcok miatt, de a londoniak történelmet írtak azzal, hogy elsőként nyerték meg a ligaszakasz mind a nyolc meccsét, majd a kieséses szakaszban a Bayer Leverkusent, a Sportingot és az Atlético Madridot is kiejtették. A csapat erejét Declan Rice stabilitása, Bukayo Saka kreativitása és a brutálisan stabil védelem adta. Az Arsenal 20 év után jutott újra BL-döntőbe, és nem mellesleg 22 év után most minden esélye megvan arra, hogy újra bajnoki címet szerezzen.
Ezzel szemben a PSG története teljesen más ívet rajzol. A párizsi klub a Messi–Neymar–Mbappé-korszak után végre valódi csapattá alakult Luis Enrique irányítása alatt. A franciák nehezebb úton jutottak Budapestre: a ligaszakaszban nem kerültek a legjobb nyolc közé, így playoffot kellett játszaniuk a Monaco ellen, majd több európai elitcsapatot is kiejtettek. Sorrendben a Chelsea, a Liverpool és a Bayern München következett, utóbbi ellen az odavágó a történelem egyik legjobb meccsét hozta. Ousmane Dembélé újjászületett, Kvarachelia és a fiatal támadók teljesen új identitást adtak a PSG-nek. A párizsiak címvédőként érkeznek Budapestre, egymás után másodszor jutottak BL-döntőbe. Luis Enrique csapata a bajnoki címet már korábban bebiztosította, így nyugodtan tudott koncentrálni a döntőre, ráadásul ilyen meccsek után lehet önbizalom is a játékosoknál.
Miért különleges az Arsenal–PSG párharc?
Az Arsenal–PSG párharc viszonylag ritka, mindössze öt hivatalos európai tétmeccsük volt: két döntetlen, két PSG- és egy Arsenal-siker. Érdekes, hogy Mikel Arteta és Luis Enrique személyében két spanyol edző vezeti a csapatokat, ráadásul mindkét csapat megnyerte a maga bajnokságát. A történet 2026. május 30-án új csúcspontot kap, a BL-döntő Budapest nevével fonódik majd össze a két csapat számára. Sokak szerint az Arsenal révén a hagyomány csap össze a gyorsított, modern klubépítéssel.
Taktikailag az Arsenal–PSG azért különösen izgalmas, mert mindkét fél kontrollra törekszik, de más módszerrel. Az Arsenalnál Mikel Arteta csapata rugalmasan vált a felállások között, de meglepően sok gólt szereznek a londoniak rögzített helyzetből. Luis Enrique csapata intenzív letámadással, sok labdabirtoklással, bátor labdakihozatallal és folyamatos pozíciócserékkel bont.
Mikel Arteta számára különösen érdekes lehet a meccs, mert az Asrenal mellett korábban a PSG csapatában is focizott, ráadásul a két edző focizott is együtt rövid ideig a Barcelona utánpótlásában.
Egy hatalmas változás is jön a BL-döntő kapcsán
A budapesti döntőtől kezdve 21 helyett 18 órakor kezdődik a Bajnokok Ligája fináléja. A módosítás révén a családok és gyermekek számára egyszerűbb a helyszínen vagy a tévék előtt követni a mérkőzést, a közönség könnyebben hazajut a stadionból a tömegközlekedési eszközökkel, emellett a szurkolók korábban elkezdhetnek ünnepelni a lefújást követően.
A BL-döntő 21 órás rajtja sok problémát okozott. Az esetleges hosszabbítás és 11-es párbaj után éjfél előtt ért csak véget a meccs. A BL-döntőket 2010 óta szombatonként rendezik, de az új kezdési időpont nem annyira új a sorozat történetében, ugyanis a 2000-es évek első felében több finálét is kora este játszottak. Az UEFA indoklása szerint a televíziós közvetítők is elégedettek a változással, hiszen így a mérkőzés a világ számos országában kedvezőbb időpontban kerülhet képernyőre.
A szervezet kiemelte, hogy a változtatás nemcsak a szurkolók, hanem a szervezők számára is könnyebbséget jelent, mivel a mérkőzés utáni rendezési és biztonsági feladatokat nem kell az éjszakai órákban lebonyolítani.