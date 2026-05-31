A budapesti BL-döntőben az Arsenal Kai Havertz góljával vezetett, a Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé tizenegyesével egyenlített, majd az 1–1-es döntetlen után a címvédő franciák bizonyultak pontosabbnak a büntetőpárbajban. A PSG így 2025 után újra nyert a Bajnokok Ligájában, az Arsenal pedig hajszálra volt attól, hogy történelmi sikert érjen el a Puskás Arénában.
BL-döntő: két teljesen más világ a Puskás Aréna folyosóin
A lefújás után a Puskás Aréna folyosóin egészen különös volt a hangulat. Az egyik oldalon a címvédő PSG játékosai mosolyogva, egymást ölelgetve, felszabadultan érkeztek az újságírók elé, a másikon az Arsenal futballistái próbálták feldolgozni, hogy hajszálon múlt a klub történetének egyik legnagyobb sikere.
Az interjú zónában ott voltunk az Arsenal csalódott játékosai között is. Martin Ödegaardon nagyon látszott, mennyire megviselte az elveszített döntő, Declan Rice viszont valamivel jobb kedvűnek tűnt – talán azért is, mert nagyjából húsz perccel később érkezett meg, addigra már volt ideje összeszedni a gondolatait.
Declan Rice nem próbálta kisebbíteni, mennyire fájdalmas volt az Arsenal számára a vereség.
Azt hiszem, abszolút hullámvasút volt az első pillanattól kezdve, ahogy a szezon előtt Szingapúrban kezdtünk. A szombat esti volt a 63. meccsünk a szezonban, és hihetetlen utazás volt, hogy 22 év után megnyertük a Premier League-et. És eljutni ebbe a döntőbe szintén egy valóra vált álom. De ez az este végül nem rólunk szólt
– mondta Declan Rice.
A középpályás szerint büntetőkkel alulmaradni egy BL-döntőbe különösen kegyetlen érzés. „Tizenegyesekkel elveszíteni egy Bajnokok Ligája-döntőt, ezek apró nüanszok, és ez tényleg fáj. De ez nem határozza meg ezt a társaságot. Visszatérünk! Büszkék vagyunk magunkra, hogy milyen messzire jutottunk idén. Ez egy igazán különleges szezon volt. De ettől még nyilvánvalóan le vagyunk sújtva, le vagyunk taglózva, hogy elveszítettük ezt a döntőt.”
„Hihetetlen város, gyönyörű hely”
A vereség után Rice érthetően csalódott volt, de amikor az Origo Sport Budapesttel és a Puskás Arénával kapcsolatos kérdésére válaszolt, valamelyest felengedett. Érezhetően nem csak udvariasságból beszélt: a döntő elveszítése után is külön kiemelte, milyen benyomást tett rá a magyar főváros és a stadion.
Elképesztően gyönyörű város. Másodszor vagyok itt. Az első alkalommal az angol válogatottal játszottam Magyarország ellen. Most másodszorra az Arsenallal. Nyilvánvalóan nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, de ez egy hihetetlen város, egy csodálatos hely, és egy elképesztő stadion egy döntő megrendezésére. Remélhetőleg a következő években visszatérhetünk, és átélhetünk némi sikert itt
– mondta Rice.
„Visszatérünk”
Rice szerint az Arsenalnak nincs oka arra, hogy ez a vereség megtörje a csapatot. Úgy érzi, a londoniak az elmúlt években folyamatosan fejlődtek, és bár a budapesti este fájdalmas véget ért számukra, az idény egésze így is bizonyította, hogy jó úton járnak.
„Száz százalékban azt hiszem, amióta ebbe a klubba jöttem, felfelé ívelő pályán vagyunk. Idén februárig-márciusig minden sorozatban versenyben voltunk. Nagyon kemény volt, mentálisan kimerítő. Október óta heti három meccsünk volt. Szóval ezért is vagyok olyan büszke ezekre a srácokra, a stábra, ezekre a játékosokra, csak azért, hogy milyen messzire jutottunk idén” – mondta.
A párizsi ellenfélről is sportszerűen beszélt. „Gratulálok a PSG-nek, mert az elmúlt néhány szezonban a párizsiaké volt a legjobb csapat Európában, szóval gratulálok nekik. De igen, le vagyunk sújtva” – fogalmazott Rice.
Rice azt is elárulta, mit mondott Mikel Arteta az Arsenal játékosainak közvetlenül a döntő után.
Azt mondta nekünk, hogy mindannyiunkat szeret. Hogy emeljük fel a fejünket, és legyünk büszkék arra, amit ebben a szezonban elértünk. Nehéz megtalálni a szavakat közvetlenül egy döntő után. El tudom képzelni, hogy egy menedzser számára is
– mondta Rice.
A középpályás szerint Arteta az egész idényben erőt adott a csapatnak.
„Ő valaki, akire mindannyian felnézünk. Ő valaki, aki mindannyiunkat száz százalékosan a magáénak tudhat minden egyes nap. Ő az, akihez útmutatásért és erőért fordulunk. Az idei nehéz pillanatokban mindannyiunk mellett ott volt” – mondta.
Ödegaard arcán minden látszott
Martin Ödegaard sokkal komorabb hangulatban érkezett a vegyes zónába. Az Arsenal középpályásán nagyon látszott, hogy mélyen megviselte az elveszített BL-döntő.
Nagyon nehéz így kikapni. A tizenegyespárbaj kegyetlen műfaj, apró különbségek döntenek egy ilyen meccsen. Ez a futball része, el kell fogadnunk. Most természetesen nagyon csalódottak vagyunk
– mondta Ödegaard.
A norvég középpályás szerint az Arsenal nem játszott túl védekezően. „Jól kezdtük a mérkőzést, megszereztük a vezetést. Utána is jól védekeztünk. A PSG sokat birtokolta a labdát, de nem igazán alakított ki helyzeteket. Aztán jött a büntető, amiből egyenlítettek. Ezután kiegyenlített volt a meccs, mindkét csapatnak voltak jobb periódusai. Bármelyik oldalra eldőlhetett volna” – nyilatkozta a csapatkapitány. Szintén válaszolt arra a kérdésünkre, hogy mennyire volt elégedett a vendéglátással. „Nagyszerű stadion, csodálatos hely a Puskás Aréna egy ilyen mérkőzés megrendezésére” – mondta Martin Ödegaard.
A PSG-nél már az újabb címről beszéltek
A PSG játékosai természetesen egészen más lelkiállapotban reagáltak a sajtó kérdéseire. Vitinha szerint a párizsiak nehéz idény végén, de megérdemelten nyerték meg újra a Bajnokok Ligáját.
„Őrült szezon volt. Voltunk fent és lent is. Az idény elején nem volt sok pihenőidőnk, és nulláról kellett százra gyorsítanunk szinte azonnal. Ebből jöttek a sérülések, de mindig vannak nehézségek. Mi felálltunk, és a legfontosabb meccseken mindig jól tudunk teljesíteni. A szezon legfontosabb meccse a mai volt. Hihetetlen élmény így befejezni a szezont” – mondta Vitinha.
A címvédés egy álom beteljesülése. Nagyon büszke vagyok, ahogy egész Párizs is. Megérdemelten nyertünk
– tette hozzá.
Joao Neves: Megérdemeltük ezt a győzelmet
Joao Neves is a PSG csapategységét emelte ki a budapesti döntő után. „Ez az, amit eddig is csináltunk: meccsről meccsre akartunk nyerni, aztán a végén meglátjuk, mi történik. Ugyanígy fogunk küzdeni tovább” – mondta.
A fiatal portugál középpályás szerint a PSG rászolgált a sikerre. „Nagyon boldog vagyok a címvédés miatt. Nagyon boldog vagyok a munkánk miatt. Úgy gondolom, megérdemeltük ezt a győzelmet” – fogalmazott Joao Neves.