A budapesti BL-döntőben az Arsenal Kai Havertz góljával vezetett, a Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé tizenegyesével egyenlített, majd az 1–1-es döntetlen után a címvédő franciák bizonyultak pontosabbnak a büntetőpárbajban. A PSG így 2025 után újra nyert a Bajnokok Ligájában, az Arsenal pedig hajszálra volt attól, hogy történelmi sikert érjen el a Puskás Arénában.

Declan Rice elképesztően csalódott volt az elveszített BL-döntő után

Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

BL-döntő: két teljesen más világ a Puskás Aréna folyosóin

A lefújás után a Puskás Aréna folyosóin egészen különös volt a hangulat. Az egyik oldalon a címvédő PSG játékosai mosolyogva, egymást ölelgetve, felszabadultan érkeztek az újságírók elé, a másikon az Arsenal futballistái próbálták feldolgozni, hogy hajszálon múlt a klub történetének egyik legnagyobb sikere.

Az interjú zónában ott voltunk az Arsenal csalódott játékosai között is. Martin Ödegaardon nagyon látszott, mennyire megviselte az elveszített döntő, Declan Rice viszont valamivel jobb kedvűnek tűnt – talán azért is, mert nagyjából húsz perccel később érkezett meg, addigra már volt ideje összeszedni a gondolatait.

Declan Rice nem próbálta kisebbíteni, mennyire fájdalmas volt az Arsenal számára a vereség.

Azt hiszem, abszolút hullámvasút volt az első pillanattól kezdve, ahogy a szezon előtt Szingapúrban kezdtünk. A szombat esti volt a 63. meccsünk a szezonban, és hihetetlen utazás volt, hogy 22 év után megnyertük a Premier League-et. És eljutni ebbe a döntőbe szintén egy valóra vált álom. De ez az este végül nem rólunk szólt

– mondta Declan Rice.

A középpályás szerint büntetőkkel alulmaradni egy BL-döntőbe különösen kegyetlen érzés. „Tizenegyesekkel elveszíteni egy Bajnokok Ligája-döntőt, ezek apró nüanszok, és ez tényleg fáj. De ez nem határozza meg ezt a társaságot. Visszatérünk! Büszkék vagyunk magunkra, hogy milyen messzire jutottunk idén. Ez egy igazán különleges szezon volt. De ettől még nyilvánvalóan le vagyunk sújtva, le vagyunk taglózva, hogy elveszítettük ezt a döntőt.”