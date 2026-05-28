A labdarúgó Bajnokok Ligája szombati döntője történelmi jelentőségű lehet mind a Paris Saint-Germain, mind az Arsenal számára. A budapesti Puskás Arénában sorra kerülő BL-döntő előtt mindkét csapat vezetőedzője arról beszélt, hogy együttese korszakos sikert érhet el egy győzelemmel.

Luis Enrique, a címvédő PSG trénere kiemelte: amikor átvette a párizsi együttest, célként tűzte ki, hogy történelmet írjanak a klubbal. A spanyol szakember szerint a budapesti BL-döntőn való újabb győzelem már valóban korszakos csapattá emelhetné a PSG-t. A címvédés ugyanakkor rendkívül nehéz feladatnak ígérkezik, hiszen a Bajnokok Ligája 1992-es indulása óta erre egyedül a Real Madrid volt képes, amely 2016 és 2018 között három egymást követő idényben is megnyerte a sorozatot.

Luis Enrique történelmet írhat edzőként a budapesti BL-döntőben
Fotó: Franck Fife/AFP

„Az előző idényben nagyobb volt rajtunk a nyomás, hiszen a döntő előtt úgy éreztük, eljött a nagy pillanat, itt most nem veszíthetünk. Most talán az nehezebb, hogy úgy érezzük, megérdemeljük a helyünket a döntőben” – mondta a spanyol szakember a szombati finálé előtt. 

A budapesti BL-döntő mindkét klub számára mérföldkő lehet

Luis Enriquének személyesen is különleges lenne az újabb siker, hiszen korábban már a Barcelonával is BL-t nyert 2015-ben. Amennyiben ismét diadalmaskodna, csatlakozna Josep Guardiola és Zinédine Zidane mellé a háromszoros Bajnokok Ligája-győztes edzők elit klubjába.

Az Arsenal oldalán szintén történelmi jelentőségű a döntő. Mikel Arteta szerint csapata készen áll arra, hogy először hódítsa el a klub történetéből még hiányzó trófeát. Az észak-londoniak vezetőedzője felidézte: csaknem hét éve dolgozik az Arsenalnál, és ez idő alatt számos nehézségen mentek keresztül. A klub hosszú időn át sikertelenül próbálta megszerezni az angol bajnoki címet, ami miatt gyakran kritikák és gúnyolódások érték a csapatot.

A Premier League és a Bajnokok Ligája megnyerése a legmagasabb szint, amit elérhetünk. A bajnoki cím huszonkét év után megvan, Bajnokok Ligáját viszont még sosem nyertünk, de képesek vagyunk szombaton történelmet írni” 

– mondta a baszk szakember, aki 27 évvel ezelőtt a Barcelona B csapatában futballozott, amikor a PSG jelenlegi edzője a katalán csapat kapitánya volt. 

Az Arsenal 22 év után ismét megnyerte a Premier League-et. Ezzel kapcsolatban Arteta úgy fogalmazott, mintha „odafent megfelelően igazították volna a csillagokat”, mert korábban többször is közel álltak a sikerhez, de mindig hiányzott valami. A szakember szerint játékosai bátorságot és őszinteséget képviselnek, és a bajnoki cím megszerzése után felszabadultan készülhetnek a BL-döntőre.

Az Arsenal különösen magabiztos formában jutott el a fináléig: veretlenül, maximális pontszámmal zárta az alapszakaszt, majd a kieséses szakaszban is stabil teljesítményt nyújtott. A londoni klub eddigi egyetlen Bajnokok Ligája-döntőjét húsz évvel ezelőtt játszotta, akkor éppen a Barcelona győzte le 2-1-re.

Mikel Arteta a klub történetében először vezetheti BL-győzelemre az Arsenalt
Fotó: Adrian Dennis/AFP

A szombat esti döntő tehát mindkét klub számára mérföldkő lehet: a PSG címvédőként új korszakot nyithatna az európai futballban, míg az Arsenal története első Bajnokok Ligája-trófeáját szerezhetné meg.

