A 2026-os BL-döntő több szempontból is történelmi lesz: Magyarország és Budapest először ad otthont a legrangosabb európai klubfutball-mérkőzésnek, ráadásul a címvédő Paris Saint-Germain az Arsenal ellen lép pályára a Puskás Arénában. A Paris Saint-Germain különleges cél előtt áll: ha megnyeri a budapesti finálét, akkor a Bajnokok Ligája modern korszakában mindössze második klubként védené meg a trófeáját. Ez eddig csak a Real Madridnak sikerült, amely 2016 és 2018 között nem is kétszer, hanem háromszor egymás után lett Európa legjobbja.

BL-döntő Budapesten – többnapos futballünnep a magyar fővárosban

Az Arsenal 2006-ban már járt a döntőben, de akkor nem tudta megszerezni a trófeát. Ha Mikel Arteta csapata győzne Budapesten, a londoni klub lenne a 25. egyesület, amely magasba emelheti a Bajnokok Ligája-serleget, ráadásul egymás után másodszor avatnának új győztest a sorozatban.

A kezdési időpont is különleges: a döntő 18 órakor rajtol, nem pedig a korábban megszokott 21 órás időpontban.

Az UEFA célja a 18 órás kezdéssel az, hogy a szurkolók, a családok, a gyerekek és a város számára is könnyebben kezelhető, élvezhetőbb esemény legyen a szezon legfontosabb klubmeccse.

149 kilométernyi kábel, 42 kamera, két drón

Az UEFA BL-hírlevele egészen elképesztő adatokat közölt a budapesti döntő hátteréről. A Puskás Arénában rendezett finálé nemcsak sportesemény lesz, hanem hatalmas televíziós és médiaprodukció is.

A helyszínen körülbelül 460 médiamunkás dolgozik majd, köztük újságírók, videósok, fotósok, rádiósok és televíziós stábok. Csak fotósból 168-at akkreditálnak.

A közvetítés technikai háttere egészen elképesztő méretű lesz:

146 kommentátori állást alakítanak ki televíziós, rádiós és közösségi médiás stábok számára

Három, pályára néző stúdió működik majd a helyszínen

12 tribünön kialakított prezentációs platform készül

26 pálya melletti, valamint 10 szemközti oldali prezentációs pozíciót használnak majd

A játékosokat 10 flashinterjú-helyszín és 6 super flash zóna várja

A közvetítéshez 37 egyoldalú kameraállást és 36 közösségimédia-kamerát vetnek be

10 külön broadcast partneriroda működik majd

A technikai háttér kiszolgálására 12 447 négyzetméteres broadcast compoundot, vagyis közvetítési bázisterületet építenek ki

Az UEFA összesen 149 kilométernyi optikai kábelt húz ki a közvetítési szolgáltatások biztosításához

A 149 kilométernyi optikai kábel különösen látványos adat: ez nagyjából akkora távolság, mintha Budapesttől majdnem Győrig vezetnének egyetlen technikai idegpályát a döntő kedvéért.