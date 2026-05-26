A 2026-os BL-döntő több szempontból is történelmi lesz: Magyarország és Budapest először ad otthont a legrangosabb európai klubfutball-mérkőzésnek, ráadásul a címvédő Paris Saint-Germain az Arsenal ellen lép pályára a Puskás Arénában. A Paris Saint-Germain különleges cél előtt áll: ha megnyeri a budapesti finálét, akkor a Bajnokok Ligája modern korszakában mindössze második klubként védené meg a trófeáját. Ez eddig csak a Real Madridnak sikerült, amely 2016 és 2018 között nem is kétszer, hanem háromszor egymás után lett Európa legjobbja.
BL-döntő Budapesten
Az Arsenal 2006-ban már járt a döntőben, de akkor nem tudta megszerezni a trófeát. Ha Mikel Arteta csapata győzne Budapesten, a londoni klub lenne a 25. egyesület, amely magasba emelheti a Bajnokok Ligája-serleget, ráadásul egymás után másodszor avatnának új győztest a sorozatban.
A kezdési időpont is különleges: a döntő 18 órakor rajtol, nem pedig a korábban megszokott 21 órás időpontban.
Az UEFA célja a 18 órás kezdéssel az, hogy a szurkolók, a családok, a gyerekek és a város számára is könnyebben kezelhető, élvezhetőbb esemény legyen a szezon legfontosabb klubmeccse.
149 kilométernyi kábel, 42 kamera, két drón
Az UEFA BL-hírlevele egészen elképesztő adatokat közölt a budapesti döntő hátteréről. A Puskás Arénában rendezett finálé nemcsak sportesemény lesz, hanem hatalmas televíziós és médiaprodukció is.
A helyszínen körülbelül 460 médiamunkás dolgozik majd, köztük újságírók, videósok, fotósok, rádiósok és televíziós stábok. Csak fotósból 168-at akkreditálnak.
A közvetítés technikai háttere egészen elképesztő méretű lesz:
- 146 kommentátori állást alakítanak ki televíziós, rádiós és közösségi médiás stábok számára
- Három, pályára néző stúdió működik majd a helyszínen
- 12 tribünön kialakított prezentációs platform készül
- 26 pálya melletti, valamint 10 szemközti oldali prezentációs pozíciót használnak majd
- A játékosokat 10 flashinterjú-helyszín és 6 super flash zóna várja
- A közvetítéshez 37 egyoldalú kameraállást és 36 közösségimédia-kamerát vetnek be
- 10 külön broadcast partneriroda működik majd
- A technikai háttér kiszolgálására 12 447 négyzetméteres broadcast compoundot, vagyis közvetítési bázisterületet építenek ki
- Az UEFA összesen 149 kilométernyi optikai kábelt húz ki a közvetítési szolgáltatások biztosításához
A 149 kilométernyi optikai kábel különösen látványos adat: ez nagyjából akkora távolság, mintha Budapesttől majdnem Győrig vezetnének egyetlen technikai idegpályát a döntő kedvéért.
A döntőt 42 kamerás közvetítési rendszerrel készítik el, amelyben lesz légi kamerarendszer, helikopter, két drón, nyolc szuperlassító kamera, három nagy sebességű kamera, valamint két jib hothead és két pole-cam is. Vagyis a szurkolók a világ minden táján olyan részletességgel láthatják majd a meccset, mintha a Puskás Aréna legjobb helyeiről néznék.
A trófea is sztár lesz: 73,5 centi, 7,5 kiló és hatalmas történelem
A Bajnokok Ligája-serleg önmagában is legenda. A jelenlegi trófea 73,5 centiméter magas és 7,5 kilogrammot nyom. A mostani dizájn ötödik változata az 1967 utáni időszakból ered, amikor a Real Madrid megtarthatta az eredeti kupát, az UEFA pedig új serleget készíttetett.
Régebben az a klub, amely ötször megnyerte a sorozatot vagy háromszor egymás után győzött, végleg megtarthatta a trófeát. Ennek köszönhetően a Real Madrid, az Ajax, a Bayern München, a Milan és a Liverpool vitrinjében is van saját változat. A szabály 2008/09 előtt megváltozott: az eredeti serleg az UEFA-nál marad, a győztes klub pedig másolatot kap.
Budapesten így nemcsak két csapat, hanem a futball egyik legismertebb tárgya is reflektorfénybe kerül majd.
Iniesta, Figo, Cafu és magyar legenda: egész Budapest futballvárossá válik
A döntőt többnapos futballünnep vezeti fel. A UEFA Champions Festival május 28. és 31. között a Hősök terét alakítja át nyitott, ingyenesen látogatható futballközponttá. A programok között interaktív játékok, családi események, szórakoztató műsorok, legendák megjelenései és trófeafotózási lehetőségek is lesznek.
A fesztivál különleges pillanattal indul: a négyszeres Bajnokok Ligája-győztes Andrés Iniesta hozza el a trófeát a helyszínre. A szervezők egy óriási kupareplikával is készülnek, amely a budapesti látványvilág részeként különleges fotózási lehetőséget kínál a szurkolóknak.
A Papp László Budapest Sportarénában megrendezik az Ultimate Champions Legends Tournamentet is. A tornán Luís Figo, Cafu, Ivan Rakitić és a magyar futball egyik ismert alakja, Juhász Roland is kapitányként szerepel, a pályán pedig olyan nevek tűnnek fel, mint Xavi Hernández, David Silva, Theo Walcott, Santi Cazorla, Roberto Carlos, Robert Pires, Marco Materazzi és Eric Abidal.
A 2026-os budapesti döntő tehát jóval több lesz egyetlen mérkőzésnél: történelmi sportesemény, gigantikus médiashow és többnapos városi futballünnep egyszerre. Szombaton pedig kiderül, hogy a PSG zsinórban másodszor, vagy az Arsenal először nyeri-e meg a BL-t.