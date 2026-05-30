Budapest szombat délutánra hatalmas, pattanásig feszült futballkatlanná változott: a BL-döntő előtt a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói pillanatok alatt birtokba vették a várost. A mérkőzés iránti őrületet a jegyárak is jól jelezték: míg a szerencsések 70 és 950 euró közötti hivatalos áron jutottak be a Puskás Arénába, a másodlagos piacon és a feketepiacon egyes belépőkért már milliós összegeket is elkértek. Akik viszont ott voltak, gondoskodtak róla, hogy az év legfontosabb klubmérkőzése már jóval a kezdő sípszó előtt elkezdődjön.

A PSG-fanatikusok címvédésre készültek a budapesti BL-döntő előtt

A BL-döntő napján két teljesen eltérő szurkolói világ találkozott Budapesten, de a szenvedély egyik oldalon sem hiányzott. A PSG-drukkerek a Kerepesi út felől érkezve teremtettek hamisítatlan döntős hangulatot: füstbombák, folyamatos skandálás és feszült várakozás jelezte, hogy a franciák komoly erődemonstrációra készülnek a lelátón. Ezzel szemben az Arsenal tábora a Városligetet alakította hatalmas találkozóponttá, majd onnan a Stefánia úton, piros füstbombákkal és karneváli énekléssel masírozott a kapuk felé.

A kezdőcsapatoknál a legnagyobb Arsenal-hír, hogy Mikel Arteta csak a kispadra nevezte Gyökerest, vagyis a londoniak a magyar származású játékos nélkül kezdték meg a budapesti BL-döntőt. A PSG-nél Luis Enrique szinte teljes egészében a tavalyi döntőben bevált mezőnycsapatnak szavazott bizalmat: a tíz mezőnyjátékos ugyanaz, mint az Inter elleni fináléban, egyedül a kapuban történt változás, Donnarumma helyett Szafonov véd. A terhelés alapján ráadásul a címvédő franciák frissebbnek tűnhetnek, hiszen a kezdőjük tagjai jóval kevesebb bajnoki játékpercet gyűjtöttek az idényben, mint az Arsenal futballistái.

A mérkőzés elképesztő hangulatban kezdődött meg, az egyik kapu mögötti részen az "észak-londoniak mindörökké" feliratú óriás drapériát, a másikon egy trófeát magához húzó PSG-drukker képét láthattak a Puskás Aréna szurkolói.

A meccs lájtos passzolgatással indult, aztán felrobbant a stadion. Az ötödik percben Marqinhos a félpályánál Trossard arcába lőtte a labdát, amely így Havertz elé került.

A 26 éves német játékos pedig megmutatta, mennyire egyszerű a futball: elvezette a labdát a balszélen a kapuig, majd 7 méterről a léc alá bombázott. Szafonov kapusnak esélye sem volt.

A másik oldalon Kvarachelia lőhetett volna kapura, amikor megjelent előtte egy láb, és elrúgta a labdát. A felszabadító művész Gabriel volt, szinte ugyanakkora tapsot kapott a szurkolóktól, mint Havertz a góljánál.