Budapest szombat délutánra hatalmas, pattanásig feszült futballkatlanná változott: a BL-döntő előtt a Paris Saint-Germain és az Arsenal szurkolói pillanatok alatt birtokba vették a várost. A mérkőzés iránti őrületet a jegyárak is jól jelezték: míg a szerencsések 70 és 950 euró közötti hivatalos áron jutottak be a Puskás Arénába, a másodlagos piacon és a feketepiacon egyes belépőkért már milliós összegeket is elkértek. Akik viszont ott voltak, gondoskodtak róla, hogy az év legfontosabb klubmérkőzése már jóval a kezdő sípszó előtt elkezdődjön.
A BL-döntő napján két teljesen eltérő szurkolói világ találkozott Budapesten, de a szenvedély egyik oldalon sem hiányzott. A PSG-drukkerek a Kerepesi út felől érkezve teremtettek hamisítatlan döntős hangulatot: füstbombák, folyamatos skandálás és feszült várakozás jelezte, hogy a franciák komoly erődemonstrációra készülnek a lelátón. Ezzel szemben az Arsenal tábora a Városligetet alakította hatalmas találkozóponttá, majd onnan a Stefánia úton, piros füstbombákkal és karneváli énekléssel masírozott a kapuk felé.
BL-döntő Budapesten
A kezdőcsapatoknál a legnagyobb Arsenal-hír, hogy Mikel Arteta csak a kispadra nevezte Gyökerest, vagyis a londoniak a magyar származású játékos nélkül kezdték meg a budapesti BL-döntőt. A PSG-nél Luis Enrique szinte teljes egészében a tavalyi döntőben bevált mezőnycsapatnak szavazott bizalmat: a tíz mezőnyjátékos ugyanaz, mint az Inter elleni fináléban, egyedül a kapuban történt változás, Donnarumma helyett Szafonov véd. A terhelés alapján ráadásul a címvédő franciák frissebbnek tűnhetnek, hiszen a kezdőjük tagjai jóval kevesebb bajnoki játékpercet gyűjtöttek az idényben, mint az Arsenal futballistái.
A mérkőzés elképesztő hangulatban kezdődött meg, az egyik kapu mögötti részen az "észak-londoniak mindörökké" feliratú óriás drapériát, a másikon egy trófeát magához húzó PSG-drukker képét láthattak a Puskás Aréna szurkolói.
A meccs lájtos passzolgatással indult, aztán felrobbant a stadion. Az ötödik percben Marqinhos a félpályánál Trossard arcába lőtte a labdát, amely így Havertz elé került.
A 26 éves német játékos pedig megmutatta, mennyire egyszerű a futball: elvezette a labdát a balszélen a kapuig, majd 7 méterről a léc alá bombázott. Szafonov kapusnak esélye sem volt.
A másik oldalon Kvarachelia lőhetett volna kapura, amikor megjelent előtte egy láb, és elrúgta a labdát. A felszabadító művész Gabriel volt, szinte ugyanakkora tapsot kapott a szurkolóktól, mint Havertz a góljánál.
Az Arsenal nem elégedett meg az egy góllal: a 17. percben Ödegaard szerzett labdát a középpályán, majd gyorsan indította volna Trossard-t, de az emelése kicsit hosszúra sikerült, Szafonov pedig jól lépett ki a kapujából.
A PSG persze nem adta fel: Fabian Ruiz mélységből érkezve szépen szakadt el Declan Rice-tól, éles szögből vállalkozott lövésre, amely végül jócskán elkerülte a hosszú kapufát.
A 22. percben jött az ivószünet a május végi kánikulában. Nagy kérdés volt, ki merít ebből több erőt. Úgy tűnt, az Arsenal: Saka beadása után Trossard perdítette volna kapura a labdát, de nem tudott kapura lőni, sőt, sérülés lett az esetből, miután saját játékostársa véletlenül fejbe rúgta Szafonovot, akit ápolni is kellett. A labdabirtoklási arány ekkor meghökkentő volt: 73:27 a PSG javára.
De ezzel nem volt vége, a 31. percben Nuno Mendes fetrengett egy sort a londoni büntetőpont környékén, mivel egy támadás során ráesett az egyik londoni játékos. Utána Doué tört be a büntetőterületre, de Gabriel ismét óriásit mentett. Mendes még ekkor is a földön volt.
A félidő hajrájára egyre látványosabbá vált a különbség: a PSG járatta többet a labdát, az Arsenal viszont sokkal tisztábban tudta, mit akar játszani. A franciák hosszú passzsorozatai rendre elhaltak a londoni védőfal előtt, a túloldalon pedig Saka megindulásai és az Arsenal gyors átmenetei folyamatos veszélyt hordoztak.
A 44. percben Dembélé a 16-os jobb sarkáról tüzelt, a labda majdnem kirepült a stadionból.
A PSG továbbra is csak távolról tudott próbálkozni: a hosszabbításban Doué is nagyjából 25 méterről lőtt, de a labda Raya kapuja fölött zúgott el. A félidő legnagyobb helyzete azonban mégis az Arsenal előtt adódott, Havertz került lövőhelyzetbe a tizenhatoson belül, Marquinhos azonban az utolsó pillanatban hatalmasat mentett, így a londoniak nem tudták megduplázni az előnyüket.
Az első félidő hajrájára Bukayo Saka is főszereplővé vált, bár aligha ilyen módon szerette volna. Az Arsenal szélsőjének egyik mozdulata után a PSG tizenegyest reklamált kezezés miatt, majd a játékrész legvégén Saka a német játékvezető türelmét is próbára tette, így az angolok előnye mellett némi feszültség is maradt a szünetre.
A szünetre így 1–0-s Arsenal-vezetéssel mentek a csapatok, méghozzá úgy, hogy a PSG hiába birtokolta rengeteget a labdát, igazán komoly helyzetet alig tudott kialakítani.
Mikel Arteta csapata szervezetten, fegyelmezetten védekezett, Gabriel vezérletével szinte falat húzott Raya kapuja elé, miközben a párizsiak egyre türelmetlenebbnek tűntek.
Aranylabdás egyenlítés a második félidőben
A fordulás után sem változott sokat a játék képe: a PSG birtokolta többet a labdát, az Arsenal viszont továbbra is kézben tartotta a meccs ritmusát, és ahol lehetett, lassította a játékot. A 47. percben Mosquera időhúzásért sárga lapot kapott, nem sokkal később pedig Joao Neves szabálytalan bedobást végzett el, ami jól jelezte, mennyire akadozott a címvédő játéka.
Hakimi 27 méterről, szabadrúgásból tulajdonképpen Raya kezébe tekerte a labdát. A folytatásban sokszor kerültek földre a játékosok, szó szerint óriásit harcoltak a résztvevők egymással.
A 62. percben Kvaracheliát megakasztotta Mosquera, büntetőt kapott a PSG.
Az aranylabdás Dembélé a kapu jobb oldalába bombázott, és erre a szurkolók is bombákkal reagáltak: fáklyák és görögtüzek gyulladtak fel, a gyep is égett egy kis területen. A rendőrök bevonultak, a drukkerek lenyugodtak.
A PSG szurkolói örülhettek, mert a BL-idényben, korábban 6-ból csak 3 büntetőt értékesítettek a párizsi játékosok.
A nagy ijedtségre elrendelték a kötelező ivószünetet.
A 66. percben beállt Viktor Gyökeres, aki a döntőbe jutás után arról posztolt, hogy Back to the roots, vagyis vissza a gyökerekhez (az angol szót ráadásul az ő nevére lehet lefordítani).
A 77. percben egy labdaszerzés után Kvarachelia ugyanúgy végigfutott a balszélen (ráadásul a térfélcsere miatt éppen ugyanott), mint Havertz az 5. percben, csakhogy a georgiai klasszis a kapufára bombázott.
Már közeledett a 90 perc vége, amikor Vitinha 16 méterről centikkel tekert a kapu fölé.
A 96. percben aztán újra a bal oldal került főszerepbe: londoni labdavesztés után ezúttal Barcola futott el a balszélen, és a változatosság kedvéért, a Havertz-gól és a Kvaracelia-kapu után ő a kapu mellé bikázott. Ezzel vége is lett a rendes játékidőnek.
Besárgult Ágyúsok, Gyökeres villanása a hosszabbításban
Az Arsenal kezdett jobban, két szögletet is kiharcolt, Szafonov kapuja azonban nem került veszélybe.
A 98. percben Gyökeres veszített labdát, majd negyven méteren át üldözte az ellenfél játékosát, végül taktikai szabálytalansággal állította meg a PSG támadását, amiért sárga lapot kapott. Néhány perccel később Madueke tört be a tizenhatoson belülre, testtel Nuno Mendes elé került, majd elesett, az Arsenal pedig tizenegyest reklamált. A játékvezető azonban továbbot intett, amitől az angol kispad és Declan Rice is dühbe gurult: Rice reklamálásért sárga lapot kapott, és Arteta sem úszta meg figyelmeztetés nélkül.
A hosszabbítás második félideje előtt Luis Enrique kettőt is cserélt: Vitinha helyére Lucas Beraldo, Marquinhos helyére pedig Zabarnij érkezett. A PSG továbbra is többet birtokolta a labdát, az Arsenal viszont ekkor már kevésbé volt bátor, mint a hosszabbítás első felében, így a játék egyre inkább a tizenegyespárbaj felé sodródott.
A 117. percben Doué próbálkozott 15 méterről, lövése a földről felpattanva tartott a jobb felső sarok felé, de Raya biztosan lehúzta a labdát. Egy perccel később Nuno Mendes kapott sárga lapot, miután visszahúzta Maduekét.
A 119. percben Timber került helyzetbe a jobb oldalon, az alapvonal közeléből, 14 méterről az oldalhálóba lőtt. A 120. percben Gyökeres is megpróbálta eldönteni a döntőt, 20 méteres lövése azonban kétszer is megpattant, majd a kapu mellé vágódott. A hosszabbítás végén már nem született újabb gól, így 1–1 után tizenegyesek döntöttek a BL-trófea sorsáról.
A szétlövést a PSG-szurkolók előtti kapunál rendezték.
Büntetők döntöttek
Goncalo Ramost ünnepelhették a párizsiak, a portugál játékos magabiztosan lőtt a kapu bal oldalába. Gyökeres laposan szintén oda gurított, ezzel 1-1 lett. Doué, a tavalyi döntő MVP-je Gyökerest másolta.
Az Arsenal játékosa, Eze megtorpant, és a jobb kapufa mellé lőtt, ezzel előnybe került a PSG. De Raya kapus rögtön javított, hiszen balra vetődve kivédte Mendes félmagas büntetőjét.
Mivel Rice, a londoni cséká balra lőve, laposan nem hibázott, 2-2 volt az állás 3 kör után.
Hakimi magabiztosan lőtt a kapu jobb oldalába, Raya balra vetődött. Hasonlóan bombázott a kapu jobb oldalába Martinelli (3-3).
A bal alsó nagyon menő volt szombat este, a PSG-s Beraldo is oda gurított. Aztán következett az egész meccsen parádézó Gabriel, és fölé bombázott. Ezzel eldőlt, 11-esekkel a PSG győzött, és megvédte a címét.