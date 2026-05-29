Szombaton a budapesti Puskás Arénában rendezik meg a labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét, ahol az angol bajnok Arsenal és a francia címvédő Paris Saint-Germain csap össze. A két sztárcsapat szezonja azonban nem egyforma terhelés mellett zajlott, és ez akár meghatározó tényező lehet a BL-döntőben.

A PSG komoly előnyben lehet az Arsenal ellen a BL-döntőben
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

A játékpercek dönthetnek a BL-döntőben?

Az Arsenal számára ez lesz a 2025–26-os idény 63. mérkőzése, míg a PSG a klubvilágbajnoki találkozókat nem számolva az 56. meccsét játssza. Ennél is beszédesebb azonban a játékpercek összevetése:

a két csapat BL-elődöntős visszavágóján pályára lépő kezdők bajnoki terhelése között közel 7000 perc különbség mutatkozik az angolok kárára.

Az Opta statisztikái szerint az Arsenal akkori kezdőcsapata összesen 23 182 bajnoki percet gyűjtött a szezon során, míg a PSG játékosai csak 16 456 percet töltöttek pályán. Ez egészen pontosan 6726 perc eltérést jelent.

A különbség mögött elsősorban Luis Enrique rotációs politikája áll. A spanyol tréner a Ligue 1-ben rendszeresen pihentette kulcsembereit, amit részben a PSG elképesztő keretmélysége, részben a francia bajnokság kisebb versenyintenzitása tett lehetővé.

A számok több esetben egészen megdöbbentők. A PSG csapatkapitánya, Marquinhos például ugyan 14 Bajnokok Ligája-meccsen szerepelt, a bajnokságban viszont mindössze 14 alkalommal lépett pályára. Február közepe és április közepe között hét bajnokin keresztül egyszer sem játszott, miközben a BL-ben végig alapember maradt.

Hasonlóan beszédes Ousmane Dembélé esete is. Az Aranylabdás támadó 22 bajnoki szereplése során mindössze egyszer töltött teljes 90 percet a pályán. A georgiai sztár, Hvicsa Kvarachelia sem volt túlhajszolva: 28 ligameccséből csak kétszer játszotta végig a találkozót.

Miközben a PSG legfoglalkoztatottabb játékosa, Warren Zaïre-Emery 2453 bajnoki percig jutott, az Arsenalnál hat futballista is többet játszott ennél. David Raya, Declan Rice, William Saliba, Gabriel vagy Martin Zubimendi szinte folyamatosan a pályán voltak Mikel Arteta csapatában.

Az Arsenal kapusa, David Raya például az idény utolsó fordulójáig minden egyes percet végigvédett, csak akkor kapott pihenőt, amikor a londoniak már bebiztosították a Premier League-trófeát.

A két bajnokság közti különbség sem elhanyagolható. A Premier League továbbra is az UEFA-koefficiensek alapján Európa legerősebb bajnoksága, míg a Ligue 1 csupán az ötödik helyen áll. Emellett a francia élvonal 18 csapatos, így négy fordulóval rövidebb is az angol ligánál.

A PSG ráadásul több pihenőhöz jutott a döntő előtt. A párizsiak már május 17-én lejátszották utolsó bajnokijukat, így 13 napjuk volt regenerálódni a fináléra, míg az Arsenalnak mindössze hat nap állt rendelkezésére.

Luis Enrique korábban nyíltan beszélt arról, milyen nehéz egyensúlyozni a bajnoki és nemzetközi kötelezettségek között.

Minden meccs más kihívást jelent. Figyelembe kell venni a játékosok állapotát, beszélni kell velük egyenként. Olyan ez, mint a Tetris: meg kell nyerni a bajnokit, miközben a legfontosabb meccsre is frissen kell tartani a csapatot”

 – fogalmazott a spanyol szakember.

A PSG számára a siker már szinte rutinfeladat Franciaországban: a klub az elmúlt 14 idényből 12-szer nyerte meg a Ligue 1-et a katari tulajdonosi korszakban. Az Arsenal ezzel szemben most vetett véget 22 éves várakozásának, és ismét Anglia bajnoka lett.

A kérdés már csak az: a PSG frissebb lábai vagy az Arsenal elképesztő menetelése ér többet a szezon legfontosabb mérkőzésén a Puskás Arénában.

