A Puskás Arénában rendezendő BL-döntő lefújása után a figyelem egy része a Városliget felé fordulhat, ahol a Vajdahunyad vára ad otthont a fináléhoz kapcsolódó hivatalos afterpartynak. A történelmi épületegyüttes ezen az estén egészen más arcát mutatja majd: a megszokott turistalátványosság helyett fényekkel, látványelemekkel és elektronikus zenével kísért futballünnep helyszíne lesz.

A BL-döntő afterpartyjának a Vajdahunyad vára ad otthont

Fotó: NIKOLAS KOKOVLIS / NurPhoto

A BL-döntő után sem ér véget a futballünnep

A szervezők célja, hogy a döntő hangulata ne szakadjon meg a hármas sípszóval. A Puskás Arénából érkező szurkolók a Városliget egyik legismertebb pontján folytathatják az ünneplést, ahol a történelmi falak között futball-legendák, ismert médiaszereplők, influenszerek és drukkerek is megjelenhetnek.

A Vajdahunyad vára önmagában is különleges díszlet egy ilyen eseményhez. Az Alpár Ignác által tervezett épületegyüttes a magyar építészet ezer évét idézi meg, hiszen a román, a gótikus, a reneszánsz és a barokk stílus elemei egyszerre jelennek meg benne. A vár legismertebb részét az erdélyi Vajdahunyad vára ihlette, innen kapta a nevét is.

Világsztár DJ is fellép Budapesten

Az este egyik legnagyobb neve Claptone lesz, a világhírű, aranymaszkos DJ-producer, aki korábban többek között a Tomorrowlanden, az Ultra Music Festivalon és a Coachellán is fellépett. A szervezők szerint a vár udvarán olyan hangulat várható, mintha egy nemzetközi futballünnep és egy mediterrán klubéjszaka találkozna Budapest szívében.

Balogh Balázs főszervező úgy fogalmazott, nem zárt VIP-eseményt szerettek volna létrehozni, hanem olyan futballünnepet, ahol a szurkolók különleges környezetben élhetik tovább a döntő hangulatát.

A program május 30-án 20:30-kor kezdődik, és várhatóan hajnali 3 óráig tart. A 18 órakor kezdődő budapesti fináléban a címvédő francia Paris Saint-Germain és az angol Arsenal csap össze.