Az már múlt héten eldőlt, hogy a címvédő PSG és a 2006 után ismét fináléig jutó Arsenal lesz a budapesti BL-döntő két résztvevője. Hétfőn az európai szövetség pedig kijelölte, hogy melyik játékvezető fújja majd a sípot a Puskás Arénában.

Daniel Siebert a BL-döntőben dirigálhat harmadszor az Arsenalnak ebben a szezonban

Német bírója lesz a budapesti BL-döntőnek

Az UEFA közleménye szerint Daniel Siebert lett a kiválasztott, aki 2015 óta dirigál nemzetközi mérkőzéseken, ám ez lesz az első európai kupadöntője. A 42 éves bíró a mostani szezonban kilenc Bajnokok Ligája-mérkőzésen dolgozott, a döntő két résztvevője, a címvédő Paris Saint-Germain és az Arsenal közül utóbbinak kettőt is vezetett: a Sporting Lisboa elleni negyeddöntő első összecsapását, illetve az Atlético Madrid elleni elődöntő visszavágóját.

A Puskás Arénában sorra kerülő találkozón Siebert két asszisztense honfitársai, Jan Seidel és Rafael Foltyn lesznek, negyedik játékvezetőként a svájci Sandro Schärer segíti a munkáját, a "VAR-részleget" két német, Bastian Dankert és Robert Schröder, valamint a spanyol Carlos Del Cerro Grande alkotja.

A német játékvezető jelentős tapasztaltokat szerzett már a legutóbbi két Európa-bajnokságon, valamint 2020 novemberében ő vezette a Juventus és a Ferencváros (2-1) meccsét a BL-csoportkör negyedik fordulójában.

Szintén eldőlt, hogy az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano Konferencialiga döntőjében az olasz Maurizio Mariani lesz a játékvezető. A május 23-ai női Bajnokok Ligája-döntőn, ahol a Barcelona és az Olympique Lyonnais csapatai találnak, majd a svéd Tess Olofsson fújja a sípot.