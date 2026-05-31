Elképesztő izgalmakat hozott a budapesti BL-döntő, amely végén a címvédő PSG örülhetett. Az 1-1-es rendes játékidő után a kétszer 15 perces hosszabbításban sem dőlt el a finálé, azonban a tizenegyeseknél az Arsenal két játékosa, Eberechi Eze és Gabriel is hibázott, így a párizsiak nyerték a Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét.

Az UEFA elnöke kínos helyetbe hozta magát a budapesti BL-döntőben

A mérkőzés utáni díjátadón az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke, Aleksander Ceferin adta át az érmeket, – többek között Csányi Sándor, a MLSZ elnöke is közreműködött – ám szlovén sportvezető egy pillanatra teljesen összezavarodott. Miután az UEFA-elnök átadta az aranyérmet a Paris Saint-Germain aranylabdás támadójának, Ousmane Dembélének, úgy tűnt, neki akarja átadni a Bajnokok Ligája-trófeát is. A világbajnok francia támadó azonban azonnal jelezte, hogy nem ő a csapatkapitány, hanem Marquinhos, aki még hátra volt a sorban. A brazil védő egyébként rendkívül szimpatikus gesztust tett a Puskás Aréna gyepszőnyegén, ugyanis a büntetők után az ellenfélfél játszó honfitársát, az utolsó tizenegyest kihagyó Gabrielt vigasztalta.

A kínos helyzetet végül mosolyogva oldották meg a pódiumon, Ceferin nevetve tárta szét a karját, majd megvárta a PSG brazil csapatkapitányát, aki végül a hagyományoknak megfelelően átvehette és a magasba emelhette a legrangosabb európai kupaserleget.