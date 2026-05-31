Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

Látta már?

Sorozatgyilkos szedheti áldozatait a népszerű üdülővárosban – három holttestet találtak

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A budapesti Bajnokok Ligája-döntőjében a Paris Saint-Germain megvédte a címét, miután drámai csatában, tizenegyesekkel legyőzte az Arsenalt. A lefújást követően azonban nem csak a PSG diadala adott beszédtémát a BL-döntőben: az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin kis híján nagyot hibázott a díjátadón.

Elképesztő izgalmakat hozott a budapesti BL-döntő, amely végén a címvédő PSG örülhetett. Az 1-1-es rendes játékidő után a kétszer 15 perces hosszabbításban sem dőlt el a finálé, azonban a tizenegyeseknél az Arsenal két játékosa, Eberechi Eze és Gabriel is hibázott, így a párizsiak nyerték a Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét.

Az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin majdnem elfeledkezett Marquinhosról a BL-döntő díjátadóján
Az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin majdnem elfeledkezett Marquinhosról a BL-döntő díjátadóján
Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP

Az UEFA elnöke kínos helyetbe hozta magát a budapesti BL-döntőben

A mérkőzés utáni díjátadón az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) elnöke, Aleksander Ceferin adta át az érmeket, többek között Csányi Sándor, a MLSZ elnöke is közreműködött ám szlovén sportvezető egy pillanatra teljesen összezavarodott. Miután az UEFA-elnök átadta az aranyérmet a Paris Saint-Germain aranylabdás támadójának, Ousmane Dembélének, úgy tűnt, neki akarja átadni a Bajnokok Ligája-trófeát is. A világbajnok francia támadó azonban azonnal jelezte, hogy nem ő a csapatkapitány, hanem Marquinhos, aki még hátra volt a sorban. A brazil védő egyébként rendkívül szimpatikus gesztust tett a Puskás Aréna gyepszőnyegén, ugyanis a büntetők után az ellenfélfél játszó honfitársát, az utolsó tizenegyest kihagyó Gabrielt vigasztalta.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu 

A kínos helyzetet végül mosolyogva oldották meg a pódiumon, Ceferin nevetve tárta szét a karját, majd megvárta a PSG brazil csapatkapitányát, aki végül a hagyományoknak megfelelően átvehette és a magasba emelhette a legrangosabb európai kupaserleget.

  • Kacsolódó cikkek:
Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához
Világsztárok lepték el a Puskás Arénát a PSG-Arsenal BL-döntőn
A BL-döntő után kiderült, mit gondolnak a futballsztárok Budapestről
A PSG BL-győztes edzője az Arsenal játékát kritizálta a drámai finálé után
Hihetetlen felvétel került el a PSG-Arsenal BL-döntőről, csalás történt? – videó
Ezzel a tizenegyessel törtek össze az Arsenal BL-döntős álmai — videó
Döbbenet a Puskás Arénában: a BL-döntőhöz riasztották a mentőket
Elképesztő dráma és extázis a Puskás Arénában: ilyen volt a Bajnokok Ligája-döntő — galéria
Hihetetlen dráma után avattak győztest a budapesti BL-döntőben
Orbán Viktor elárulta, kinek szurkol a BL-döntőben

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!