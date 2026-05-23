Az UEFA ma már nemcsak egy napra tervez a BL-döntő helyszínén, hanem többnapos programsorozatot épít a döntő helyszínére. A budapesti rendezvények központi helyszíne a Hősök tere lesz, itt fut majd az UEFA Champions Festival. A helyszín már május 28–án nyílik és a döntő után egy nappal, még vasárnap is nyitva tart majd. Az UEFA interaktív futballprogramokkal, ügyességi játékokkal, szponzoros aktivitásokkal, koncertekkel várja a kilátogatókat, akik legendákkal, exfocistákkal is találkozhatnak majd. Lesz családi zóna, óriáskivetítők és a fan zone is.

Az Arsenal 22 év után lett újra bajnok, extra motivációval érkezik a budapesti BL-döntőre

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

A BL-döntő hete felforgatja majd Budapestet

A helyszín minden nap 10:00–22:00 között lesz nyitva, és ingyenes lesz a belépés. Lesz egy külön „Ultimate Champions Legends Tournament” is a Papp László Arénában május 29-én. Ez gyakorlatilag BL-legendák gálameccse korábbi sztárjátékosokkal, show-elemekkel. Itt magyar játékosokkal is lehet majd találkozni. Olyan sztárok lépnek majd pályára, mint az aranylabdás Luis Figo, a brazil világbajnok Cafu, vagy a horvát vb-ezüstérmes Ivan Rakitic. Nem mellesleg a 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolandnak is lesz egy saját csapata a tornán, amely szembenéz majd a világsztárokkal.