Az UEFA ma már nemcsak egy napra tervez a BL-döntő helyszínén, hanem többnapos programsorozatot épít a döntő helyszínére. A budapesti rendezvények központi helyszíne a Hősök tere lesz, itt fut majd az UEFA Champions Festival. A helyszín már május 28–án nyílik és a döntő után egy nappal, még vasárnap is nyitva tart majd. Az UEFA interaktív futballprogramokkal, ügyességi játékokkal, szponzoros aktivitásokkal, koncertekkel várja a kilátogatókat, akik legendákkal, exfocistákkal is találkozhatnak majd. Lesz családi zóna, óriáskivetítők és a fan zone is.
A BL-döntő hete felforgatja majd Budapestet
A helyszín minden nap 10:00–22:00 között lesz nyitva, és ingyenes lesz a belépés. Lesz egy külön „Ultimate Champions Legends Tournament” is a Papp László Arénában május 29-én. Ez gyakorlatilag BL-legendák gálameccse korábbi sztárjátékosokkal, show-elemekkel. Itt magyar játékosokkal is lehet majd találkozni. Olyan sztárok lépnek majd pályára, mint az aranylabdás Luis Figo, a brazil világbajnok Cafu, vagy a horvát vb-ezüstérmes Ivan Rakitic. Nem mellesleg a 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolandnak is lesz egy saját csapata a tornán, amely szembenéz majd a világsztárokkal.
A Legendák Tornája tavaly is nagy sikert aratott Münchenben, ahol telt ház előtt szórakoztatták a közönséget olyan korábbi világsztárok, mint Luís Figo, Kaká, Cafu, Roberto Carlos vagy Andrés Iniesta, valamint különleges vendégek is színesítették a programot.
Az esemény szervezője, az UEFA több mint 11 ezer nézőt vár, a tökéletes élmény érdekében gazdag kísérőprogramokkal, exkluzív nyereményjátékokkal készül, valamint lehetőséget biztosít a legendákkal való személyes találkozásra.
Lesz fan zone külön az Arsenal és a PSG szurkolóinak, trófeakiállítás, szabadtéri meccsnézés.
Mekkora esemény egy BL-döntő 2026-ban?
A Bajnokok Ligája-döntő 2026-ban is a világ egyik legnagyobb éves sporteseménye: a finálét több mint 200 országban közvetítik, és UEFA-becslések szerint átlagosan 145-150 millióan nézik élőben világszerte, míg az összes elérés – televízióval, streameléssel, közösségi médiával és nyilvános vetítésekkel együtt – akár a 400-450 millió főt is meghaladhatja.
A döntő köré hatalmas médiagépezet épül: több ezer újságíró, kommentátor, technikus és tartalomgyártó dolgozik a helyszínen.
A 2024-es londoni döntőn például több mint 60 kamerával, helikopteres felvételekkel és mintegy 30 kommentátori pozícióval zajlott a közvetítés. A BL-finálé médiavisszhangja sokszor még a Super Bowlét is felülmúlja globálisan: a meccs mindig a világ egyik legnézettebb sportközvetítése.
A stadionban általában 70-90 ezer néző van jelen, de a városokban óriási szurkolói zónák működnek, ahol tízezrek követik együtt a mérkőzést. A közösségi médiában is brutális az érdeklődés: egyetlen döntő több milliárd online interakciót generál.
