A Puskás Aréna környékén már órákkal a kezdés előtt hatalmas tömeg és futball-láz fogadta az érkezőket. A BL-döntő előtt azonban nemcsak a PSG-szurkolók látványos vonulása, hanem a stadion környékén felbukkanó jegyárusok is komoly feltűnést keltettek. Elsősorban a jegyáraikkal.

A szombat esti Arsenal–PSG finálé történelmi esemény Budapest számára, hiszen a magyar főváros most először ad otthont a klubfutball legfontosabb mérkőzésének. A BL-döntő iránti érdeklődés ennek megfelelően óriási, amit a helyszíni tapasztalatok is alátámasztanak: a Puskás Aréna környékén már délután elképesztő összegekről beszéltek a belépők kapcsán.

Elképesztő hangulat és magas feketepiaci jegyárak a BL-döntő előtt
A BL-döntő jegyeiért milliókat kérnek a Puskás Arénánál

Az Origo Sport helyszíni tudósítója a PSG-szurkolók stadion felé tartó vonulása mellett több olyan embert is észrevett, akik „Ticket for sale” feliratú papírral közlekedtek a Puskás Aréna környékén. A francia drukkerek hömpölygő tömege, a dobok, a megafonok és a színes füstök mellett különös látványt nyújtottak azok, akik az utolsó pillanatban próbáltak túladni a belépőkön.

Megkérdeztük őket, mennyiért kínálják a jegyeket, a válasz pedig megdöbbentő volt: azt mondták, a belépőket 3000 és 7000 euró közötti összegért árulják attól függően, hová szeretnénk ülni. Ez a jelenlegi árfolyamon nagyjából 1,06 és 2,48 millió forint közötti összeget jelent.

A hivatalos árakhoz képest brutális a különbség

A különbség különösen annak fényében döbbenetes, hogy a hivatalos jegyárak eredetileg ennél jóval alacsonyabbak voltak. Az UEFA értékesítésében a szerencsés szurkolók akár 180 euróért is hozzájuthattak egy belépőhöz, a drágább kategóriák pedig 950 euró körül mozogtak.

A 3000 eurós ár a legolcsóbb hivatalos jegyhez képest is több mint tizenhatszoros különbséget jelent, a 7000 eurós összeg pedig már egészen extrém kategória. Forintban számolva ez azt jelenti, hogy egyetlen jegyért akár közel két és fél millió forintot is elkérhetnek azok, akik a hatalmas keresletet próbálják kihasználni.

