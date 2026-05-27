A Bajnokok Ligája döntője már jóval a kezdő sípszó előtt megmozgatta Budapestet. A Puskás Aréna mellett a Hősök terén kialakított BL-fesztivál, a legendák tornája és a rengeteg kísérőprogram is azt mutatja, hogy az UEFA ma már nem csupán egy mérkőzést rendez, hanem többnapos futballünnepet szervez a döntő köré. Juhász Roland, a finálé magyarországi nagykövete a Szpíker Kornerben beszélt arról, hogy történelmi pillanat következik a magyar futball számára.

Budapestre figyel majd a világ a BL-döntő alatt

A BL-döntővel teljesen más polcra kerül Budapest

„A BL teljesen más polc. Már amikor először játszottam a sorozatban, éreztem, hogy ez egy egészen más világ. A legapróbb részletekre is figyelnek, minden a maximumról szól. Egy BL-trófeát nyerni még a legnagyobb sztároknak is különleges” – mondta a korábbi 95-szörös válogatott labdarúgó.

Juhász szerint Budapest az elmúlt években bizonyította, hogy képes világszintű futballesemények rendezésére. A korábbi Európa-liga-döntő, az Európa-bajnoki meccsek és a Szuperkupa után most a BL-finálé következik.

„A futball az egyetlen sportág, amely képes egy egész várost és országot megmozgatni. Most is ezt fogjuk látni Budapesten. Rengeteg ember érkezik, és aki még nem járt itt, rácsodálkozhat arra, milyen fantasztikus város Budapest” – fogalmazott.

A beszélgetés során természetesen szóba került maga a döntő is. Az Arsenal-szurkoló Göbölyös András szerint a PSG az esélyesebb, de nem feltétlenül a játékereje miatt.

„A Paris Saint-Germain gyakorlatilag három hónapja erre a meccsre készül. A francia bajnokságban sokszor B-csapattal játszottak, miközben az Arsenalnak végig teljes erőbedobással kellett mennie a Premier League-ben” – mondta az Origo Sport újságírója. A szakíró szerint a döntő a világ egyik legjobb védelme és egyik legjobb támadósora között dőlhet el. „Az Arsenal eddig mindössze hat gólt kapott a BL-ben, a PSG viszont 44-et rúgott. Nagyon nehéz elképzelni, hogy ez a meccs 0–0 legyen” – mondta.

Juhász Roland külön kiemelte a párizsiak játékát is. „A PSG most igazi csapatként működik. Korábban Messi, Neymar és Mbappé mellett sokszor úgy tűnt, mintha egyes játékosok fontosabbak lennének a csapatnál. Most teljesen más a dinamika, mindenki együtt dolgozik, és ez látszik a játékukon is.”