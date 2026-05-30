A francia szurkolótábor az MTK sporttelepétől indult el gyalogosan a stadion irányába a BL-döntőre, hogy időben elfoglalja a helyét a sorsdöntő mérkőzés helyszínén. A több ezres tömegben szinte azonnal megjött a hamisítatlan meccshangulat: megafonok, dobosok, sűrű füstbombák és változatos színes füstök kísérték a menetet, miközben a folyamatos skandálástól visszhangzott a környék, természetesen szigorú rendőri biztosítás mellett.

Szurkolók vonulnak a BL-döntőre

Biztonsági zárás a kapuk előtt a BL-döntő kapcsán

A menet dinamikája egészen sajátos mintát követett: a hatóságok szakaszokra osztották a hatalmas tömeget, a szurkolók pedig a stadionhoz közeledve nagyjából ötvenméterenként megálltak, hogy egy-egy intenzívebb énekléssel és ünnepléssel hangolódjanak a kezdőrúgásra. A zárt formációba kívülről bejutni gyakorlatilag képtelenség volt. Az Origo Sport helyszíni tudósítója egy videófelvétel készítése közben egyetlen pillanatra ugyan besodródott a szimpatizánsok közé, de onnan azonnal határozottan arrébb irányították, miközben a menet szélén posztoló biztonságiak a közvetlen közelben tartózkodó járókelőket is igyekeztek távolabb terelni a hömpölygő tömegtől.

Szigorú ellenőrzés és az elmozdított vaskordon

A Puskás Aréna beléptető kapuinál már a nemzetközi repülőtereken megszokott szigor fogadta a közönséget: a biztonságiak fémdetektoros kapukkal és alapos táskaátvizsgálással szűrték a belépőket. A hatalmas rohamot látva azonban a beléptetésnél akadtak rések a biztonsági gyűrűn. Néhány türelmetlenebb szurkoló elmozdított egy vaskordont, hogy szabad utat nyisson a tömegnek, és így megkerülje az ellenőrző pontokat. A nehéz kerítés aztán visszakerült a helyére, elvágva a megkerülő utat.

Újabb budapesti trónfoglalásra készül Párizs

A stadion környékén megkérdezett francia szurkolók önbizalmának jót tett az elmúlt időszak statisztikája. Emlékeztettek rá, hogy a PSG az előző szezonban három, a mostani menetelés során pedig már két angol sztárcsapatot fektetett két vállra, a tavalyi, Inter elleni 5-0-s kiütéssel zárult finálé emléke pedig még mindig élénken él a fejekben. „Biztos vagyok benne, hogy a PSG ma este meghódítja Budapestet!” – jelentette ki magabiztosan egy klubsállal felszerelt párizsi szurkoló. Az eddig látottak alapján egy dolog máris borítékolható: a francia tábor elképesztő hangulatot fog varázsolni a lelátókra.