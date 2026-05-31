Sokak felkapták a fejüket, miután a francia PSG győzelmével zárult budapesti BL-döntőn egy orosz zászlót feszítettek ki a Puskás Aréna lelátóján.

Matvej Szafonov előtt orosz zászlóval tisztelgett a párja a BL-döntőben

Már több mint négy éve, hogy az orosz-ukrán háború miatt az UEFA szankciókkal sújtotta az oroszokat a futballban. Ennek okán az orosz klubok 2022 óta nem indulhatnak az európai kupákban, és a válogatottat is eltiltották a nemzetközi tornáktól. Ezért is fogadták sokan értetlenül azt a látványt, hogy egy nemzetközi sporteseményen az orosz nemzeti jelképek tűntek fel.

A piros-fehér-kék színeknek azonban volt egy kézenfekvő magyarázata: a fináléban a Paris Saint-Germain kapuját az orosz Matvej Szafonov védte, aki immáron az első orosz futballista, aki kétszer hódította el a Bajnokok Ligája trófeáját. A PSG kapusának párja, Marina Kondratyuk is a Puskás Aréna lelátóján ült, s bár nem vihetett be orosz zászlót a stadionba, mégis azzal ünnepelt: méghozzá egy saját maga által nejlonból készített darabbal.

Szafonovot még az első félidőben ápolni kellett, miután egy önfeláldozó kivetődésnél fejbe rúgták, azonban végig játszotta a meccset, a Magyar Nemzet pedig kiszúrta, hogy a lefújás után a pályán ünnepelte vele a BL-győzelmet Marina Kondratyuk.

A PSG kapusának felesége már a BL-döntő előtt is felrobbantotta az internetet

A PSG kapusának felesége nem csak az orosz zászlóval hívta fel magára a figyelmet az elmúlt napokban. Szafonov még a budapesti BL-döntő előtt kapott egy meglehetősen pikáns ajánlatot egy ismert orosz pornószínésznőtől, Mary Rocktól, aki azt ígérte a kapusnak, hogy minden egyes védése után egy „szenvedélyes éjszakával” jutalmazza meg.

Ebből aztán egy jókora virtuális cicaharc lett, mivel Szafonov felesége humorosan úgy reagált, hogy a a férje „szenvedélyes estéi” általában keresztrejtvényfejtésből, televíziós vetélkedők nézéséből és korai lefekvésből állnak, mert másnap edzés vár a PSG kapusára. A csípős megjegyzés azonban nem tántorította el a felnőttfilmes színésznőt, aki a pornóipar előtt mérnöki diplomát szerzett, és úgy fogalmazott, ez csak még inkább felkeltette az érdeklődését.