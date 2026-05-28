A francia Europe 1 és a CNEWS beszámolója szerint országszerte 22 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítanak a szombati BL-döntő miatt, amelyben a PSG az Arsenallal találkozik Budapesten. Laurent Nuñez francia belügyminiszter a Brut című internetes műsorban jelentette be, hogy csak Párizsban és környékén mintegy 8 ezer rendvédelmi dolgozó teljesít majd szolgálatot.

A PSG szurkolói a Champs-Élysées közelében így ünnepeltek, miután csapatuk bejutott a BL-döntőbe

A BL-döntő miatt zárhatják le Párizs legismertebb sugárútját

A francia belügyminiszter szerint nagyon jelentős rendőri jelenlétre lesz szükség, mert arra számítanak, hogy egy esetleges PSG-győzelem után hatalmas tömegek jelenhetnek meg Párizs utcáin.

A hatóságok ezért különösen a Champs-Élysées környékére, valamint a Parc des Princes stadion környezetére figyelnek majd.

A CNEWS azt írja, hogy a Champs-Élysées-n szombat este komoly korlátozások lesznek, a sugárút egy részén kizárólag gyalogosan lehet majd közlekedni. A környéket a francia beszámolók szerint már délutántól fokozatosan lezárhatják az autós forgalom elől.

A tavalyi rendbontások miatt készülnek ekkora erőkkel

A párizsi rendőrség azért készül ekkora erőkkel, mert a PSG legutóbbi Bajnokok Ligája-sikere után több helyen rendbontások voltak a francia fővárosban. A francia csendőrség hivatalos beszámolója szerint a tavalyi döntő idején 5400 rendőrt és csendőrt mozgósítottak Párizsban, főként a Champs-Élysées-n és a Parc des Princes környékén.

A Parc des Princes-nél most is nagy tömegre számítanak, mivel a szurkolók ott is követhetik majd a mérkőzést. A francia hatóságok emellett a pályaudvarokon, a metróállomásokon és a nagyobb gyülekezési pontokon is fokozott jelenlétet terveznek.

Ünneplés is lehet az Eiffel-torony közelében

Francia sajtóhírek szerint ha a PSG megnyeri a budapesti döntőt, és az este komolyabb incidensek nélkül telik el, ünneplést is tarthatnak a Mars-mezőn.

A tervek szerint a játékosok egy nyitott tetejű busszal érkezhetnek az Eiffel-torony közelébe, majd a szurkolók előtt is bemutathatják a trófeát.

A Bajnokok Ligája döntőjét szombat 18 órakor Budapesten, a Puskás Arénában rendezik, ahol a címvédő Paris Saint-Germain az Arsenallal csap össze.