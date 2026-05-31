Bukayo Saka, az Arsenal támadó finoman szólva sem a budapesti BL-döntőben játszotta élete meccsét, hiszen a PSG elleni mindössze egy kapura lövése volt, – azt is blokkolták – amíg Mikel Arteta a 83. percben le nem cserélte. Az angol szélső így már csak a kispadon figyelhette a tizenegyespárbajt, amit végül a Paris Saint-Germain nyert meg, így története során másodszor hódította el a legrangosabb európai kupatrófeát.

A BL-döntős Bukayo Saka barátnője, Tolami Benson rendszeresen feltűnik az Arsenal és az angol válogatott meccsein

Fotó: SEBASTIAN EL-SAQQA / firo Sportphoto

Minden szem Saka menyasszonyára szegeződött a BL-döntőn

Saka és az angol bajnok londoni csapat tagja érthetően nagyon csalódottak voltak a lefújást követően, hiszen az Arsenal 20 év után tudott ismét bejutni a Bajnokok Ligája fináléjába. A 24 éves támadót egyébként elkísérte csinos menyasszonya, Tolami Benson is a magyar fővárosba, sőt igencsak magára vonzotta a tekintetetek a telt házas Puskás Arénában.

A 25 éves influenszer egy meglehetősen merész öltözetbe buzdította párját a lelátón, miközben egy mély dekoltázsú fehér felsőben kápráztatta el a közönséget, amiből kilátszott a dús keblét alig takaró piros melltartója.

Így szurkolt a budapesti BL-döntőn az Arsenal sztárjának barátnője, Tolami Benson

Fotó: Instagram/tolami_benson

Az angol válogatott játékos kedvese, Hatfieldben született, és a Birminghami Egyetemen tanult PR és médiatudományt. Jelenleg Londonban dolgozik vezető tervezőként. Benson és Saka 2020 óta alkotnak egy párt, azonban tavaly novemberben az Arsenal sztárja megkérte párja kezét. Azonban nem csak Sakáéknal lehet a közeljövőben esküvő, hiszen Gabriel Martinelli orvostanhallgató menyasszonya, Isabella Rousso nem rég elárulta, hogy a nyáron nem egy, hanem rögtön két esküvőt tartanak: egyet Angliában, egyet pedig Brazíliában.