Böde Dániel pályafutása elképesztő, 527 NB I-es meccsnél jár a lassan 40 éves veterán támadó, aki jelenleg a Paksi FC gólvágója. A korábbi válogatott csatár kapcsán nagy kérdés volt, hogy az idény végén vajon befejezi-e a hosszú pályafutását, vagy továbbra is a pályán láthatjuk. Ráadásul a Paksra az utolsó fordulóban is komoly feladat vár, a Tolna vármegyei együttes jelenleg az utolsó kör előtt a harmadik helyen áll a tabellán, pontegyenlőség mellett a DVSC-vel, így, ha biztosra akarnak menni, nyerniük kell majd a DVTK ellen idegenben (a Loki otthon fogadja majd az Újpestet).

Böde Dániel (jobb oldalon) nem áll le

Böde Dániel folytatja tovább!

És akkor jöhet a dobpergés és a konfetti, Böde nem hagyja abba, ahogy a paksiak honlapján olvasható: "Körülbelül tíz másodperc alatt sikerült megegyeznünk. Jól érzem magam, fizikailag is jó állapotban vagyok. Ott van bennem a cél, hogy az örök ranglistán megelőzzem Illés Bélát." Illésnek 540 első osztályú meccse volt a karrierje során.