A 39 éves legendás támadó nemrég újabb egyéves szeződéshosszabbítást írt alá Pakson, így tovább fényesítheti legendás karrierjét. Böde Dániel és Böde-Bíró Blanka első közös gyermeke tavaly július 18-án született, és hamarosan az egész életét meghatározó döntést kell hoznia.

Böde Dániel az aktív életre neveli gyermekeit.

Böde Dániel az aktív életre neveli gyermekeit

Böde több alkalommal is ünnepelt már nagyobbik fiaival, amikor gólt szerzett a Paks színeiben. Korábban arról beszélt, mennyire különleges érzés számára együtt örülni a pálya szélén gyermekeivel. Most viszont legkisebb fia, Dávid jövőjéről mesélt. Böde szerint „nagy nyomás lesz” rajta, melyik sportágat választja. Ugyanis édesanyja az FTC és a kézilabda-válogatott meghatározó kapusa, apja pedig labdarúgó.

Dávid már focimeccsen is volt, de mostanában valamivel több kézilabdameccsre jár, mint focira. A párom viszont mindig próbálja őt elhozni a meccseimre is” — ecsetelte a Hír TV lelátó című műsorában Böde Dániel, aki azt is elmondta, egyelőre nem lehet tudni, Dávid melyik sportág felé húz majd.

„Nagy nyomás lesz a kis lurkón, hiszen Blanka kézilabdázik, én pedig focizom, de majd meglátjuk, melyik irányba indul el. Nem szeretném ráerőltetni egyik sportágat sem, ahogyan a nagyobb gyerekeimre sem tettem. Ez az ő döntése lesz. Én csak annyit kértem tőlük, hogy sportoljanak valamit és mozogjanak, mert a mai világban erre nagy szükség van” — vélekedett Böde.

Böde Dániel 2006 szeptemberében mutatkozott be az NB I-ben. Összesen két csapatban, a Paksi FC és a Ferencvárosi TC színeiben szerepelt: már több mint 520 élvonalbeli találkozót lépett pályára, és 172 gólt szerzett. A 2024/2025-ös kiírásban az NB I történetének legidősebb gólkirálya lett, 15-ször talált be, a most befejeződő idényben 14 találatot jegyzett.