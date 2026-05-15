Bognár György eredeti megállapodása a 2025-2026-os idény végén járt volna le, de most a Paks vezetése meghozta a döntést a 64 éves trénerről. Bognár 2023-as visszatérése óta 142 tétmérkőzésen 75 győzelmet aratott, kétszer megnyerte a Magyar Kupát, jelenleg pedig a dobógóért harcol az NB I-ben.

Bognár György és a Paks története folytatódik

A következő idényben is Bognár György vezeti a Paksot?

Nos, a paksiak pénteki bejelentéséből kiderült, hogy igen, hiszen Bognár újabb egy szezonra írt alá a csapattal.

"Inkább szakmai kérdéseket kellett megbeszélnünk, miután ez az év egy kicsit gyengébbre sikeredett játékminőségben és eredményekben is. Fontos volt, hogy Haraszti Zsolt tulajdonossal egy hullámhosszra kerüljünk és átlássuk a jövő évi célokat − nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a szakember.

Ebben az idényben sok fiatal játékos kapott sok játékpercet, gyakran egyszerre, és amikor 5-6 fiatal van egyszerre a pályán, az már NB I-es szinten egy kicsit sántít.”

Pakson tehát eldőlt a jövő újabb nagy kérdése is, miután Böde Dániel bejelentette, hogy ő is szerződést hosszabbított.

Körülbelül tíz másodperc alatt sikerült megegyeznünk. Jól érzem magam, fizikailag is jó állapotban vagyok. Ott van bennem a cél, hogy az örök ranglistán megelőzzem Illés Bélát”

− fogalmazott a rutinos csatár.