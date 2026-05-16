„Nem tudom felfogni mi történt, de nem rossz érzés. Ahogy közeledett a vége, éreztem, hogy meglesz, mert jól játszottak a fiúk, és 150%-ot adtak. Azért próbáltam uralni az érzelmeimet a végéig. Két éve vagyok a klubnál, két éve Ajkán hasonlóan ünnepeltünk, most meg itt vagyunk. Kell még egy kis idő, hogy ezt felfogjam. Most csak szeretném megélni a pillanatot és átérezni ezt az egészet. Még bennem van az adrenalin, de ez a május 16-a fontos nap a számomra. Három éve ekkor született a kislányom, innen is csókoltatom. Nem akartam tetováltatni, de lehet, hogy ezt a május 16-át felvarratom magamra” – mondta a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt Borbély Balázs, az ETO edzője, aki a bajnoki cím után köszönetet mondott játékosainak és az egész szakmai stábjának.

Borbély Balázs tartotta magát a kispadon, de meghatódott a meccs után

Borbély Balázs a Fradi legyőzése után hitte el, hogy meglehet

„Az első tavaszi meccsen, amikor legyőztük őket, éreztem, hogy meglehet. Varga Barnabás és Tóth Alex elvesztése után azt éreztem, hogy minőségben visszaestek, mi pedig odaértük melléjük. Bíztam benne, hogy ez kitart a szezon végéig” – tette hozzá Borbély.