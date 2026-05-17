Borbély Balázs, a ma már magyar bajnok edző, Csallóközben, Egyházkarcsán nőtt fel klasszikus falusi közegben. Édesapja szerettette meg vele a futballt, amely akkoriban szinte az egyetlen sportolási lehetőséget jelentette a környéken. A DAC utánpótlásában nevelkedett, majd fiatalon már komoly döntés elé került: tanulás vagy profi futball. Bár felvették a győri tanárképző főiskolára, egy olaszországi lehetőség mindent megváltoztatott. A Salernitana érdeklődése után a DAC profi szerződést kínált neki, ő pedig a futballt választotta. Később maga is elismerte, hogy talán hibázott, amikor nem szerzett diplomát a játék mellett.
Borbély Balázs Pozsonyban lett elismert játékos
A nagy áttörést a pozsonyi Artmedia Petrzalka jelentette számára. A klubbal 2005-ben szlovák bajnok lett, majd a Bajnokok Ligája selejtezőiben jött a mesébe illő menetelés. A kazah Kajrat Almati elleni drámai továbbjutás, a Celtic 5-0-s kiütése és a Partizan Beograd elleni tizenegyespárbaj után a pozsonyi panelrengetegből induló csapat ott találta magát Európa elitjében. Borbély számára a Porto elleni idegenbeli győzelem jelentette a csúcspontot: a BL-csoportkör első meccsén ő szerezte a győztes gólt a portugál sztárcsapat ellen, csapatkapitányként. Később a Rangersnek is betalált, és az Inter ellen is pályára lépett.
A siker azonban nemcsak szakmailag volt meghatározó. Borbély magyar nemzetiségűként sokszor tapasztalta meg Szlovákiában az előítéleteket, különösen idegenbeli mérkőzéseken. A BL-időszak alatt azonban – saját szavai szerint – először érezte azt, hogy az egész ország elfogadja őket. A szlovák válogatottban 13 alkalommal szerepelt, és amikor Magyarország ellen játszott, különös kettősséget élt meg.
„A meccs előtt mindkét himnuszt énekeltem magamban” – mondta később a Magyar Nemzetnek adott hosszú interjúban.
A Bajnokok Ligája után a német Kaiserslautern szerződtette, de a Bundesliga-karrierjét sérülések törték meg. Később Romániában és Cipruson is játszott. A legnagyobb csapás akkor érte, amikor a Slovan Bratislavánál egy edzésen kiszakadt a sarokcsontja, a műtét után pedig húsevő baktériummal fertőződött meg. Borbély nyíltan beszélt arról, hogy ez az időszak teljesen összetörte. Egyik napról a másikra ért véget a karrierje, és hosszú ideig nem találta a helyét az életben.
„Annyira mélyre kerültem, hogy szakember segítségére szorultam” – vallotta be. Két évébe telt, mire újra megtalálta önmagát, és a mai napig kapcsolatban áll a pszichológussal, aki segített neki kilábalni a traumából.
Visszatérés és bajnoki cím
A futball végül visszahúzta. Rövid civil kitérő után edzőként kezdett dolgozni, majd a Ferencváros utánpótlásában kapott lehetőséget, ahol Hajnal Tamás segítségével építette újra magát. Később a DAC másodedzője lett, majd 2024-ben átvette az ETO FC Győr irányítását.
A Győr még NB II-es volt, amikor kinevezték, majd az utolsó öt meccset megnyerve, feljutott a csapattal. AZ NB I-ben négy vereséggel, öt nyeretlen meccsel rajtolt, de jött a fordulat és sikerült nyerni a Paks, a Fehérvár és Puskás ellen is. A Fradi ellen két döntetlent ért el a csapat, amely a kupában a nyolcaddöntőig jutott és éppen a Fradi állította meg egy 4–3-as meccsen.
A Győr hazai pályán nézhette végig, ahogy az utolsó fordulóban bajnok lesz a Fradi egy évvel ezelőtt, de a negyedik hely nemzetközi kupaindulást ért. A Borbély vezette ETO egy hajszállal maradt le a Konferecialiga csoportköréről a Rapid Wien elleni párharcban, de talán ez is kellett, hogy most összejöjjön a bajnoki cím.
A Győr többször állt a tabella élén, mindössze négy vereséget szenvedett el a szezonban és megnyerte fennállása ötödik bajnoki címét. A 46 éves szakemberrel 85 meccsből 48-at megnyert az ETO és csak 17-szer kapott ki.
Az sem csoda, hogy Hajdú B. István, az M4 Sport kommentátora még 2025. augusztus közepén nyilatkozott Borbély Balázsról, amikor a Győr még talpon volt a nemzetközi kupaporondon. Hajdú B. úgy fogalmazott: A Győr számára Borbély Balázs szempontjából szerintem a legnagyobb veszély, hogyha ez így megy tovább, meg tudja-e tartani ezt az edzőt vagy sem. Egy Bajnokok Ligájában valaha játszó, válogatott játékos, aki ugye a Fradi utánpótlásában is dolgozott. Nem tartom kizártnak, hogy Borbély Balázs valamikor, most szerencsére nincs szó arról, hogy edzőt váltana a Ferencváros, de én meg lennék lepve, ha a következő tíz év egyikében sem ülne a Fradi kispadján.
Borbély most eljutott oda, hogy a Győrnél nincs magasabb szint itthon és ezúttal edzőként is belekóstolhat a Bajnokok Ligájába.
„Még nem tudom felfogni, de nem rossz érzés” – kezdte első interjúját magyar bajnok edzőként Borbély, aki megígérte, a hosszú hazaúton azért végre elengedi majd magát. Ha visszagondolok, hogy két éve még Ajkán ünnepeltük a feljutást, most meg ez, nem kis dolgot vittünk véghez, kell egy kis idő, amíg sikerül feldolgozni, de most az ünnepelni kell. Május 16. fontos dátum az életemben, három éve ezen a napon született a kislányom, innen is nagyon boldog születésnapot kívánok neki, most pedig bajnok lettünk. Nem terveztem tetováltatni magamra, de lehet, hogy ez a dátum felkerül majd valahova” – mondta Borbély, aki az M4 Sportnak elárulta, akkor hitte el először, hogy bajnok lehetnek, amikor januárban idegenben 3–1-re legyőzték a Ferencvárost, akik ráadásul Varga Barnabást és Tóth Alexet is eladták, így meggyengültek.
