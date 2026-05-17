Borbély Balázs, a ma már magyar bajnok edző, Csallóközben, Egyházkarcsán nőtt fel klasszikus falusi közegben. Édesapja szerettette meg vele a futballt, amely akkoriban szinte az egyetlen sportolási lehetőséget jelentette a környéken. A DAC utánpótlásában nevelkedett, majd fiatalon már komoly döntés elé került: tanulás vagy profi futball. Bár felvették a győri tanárképző főiskolára, egy olaszországi lehetőség mindent megváltoztatott. A Salernitana érdeklődése után a DAC profi szerződést kínált neki, ő pedig a futballt választotta. Később maga is elismerte, hogy talán hibázott, amikor nem szerzett diplomát a játék mellett.

Borbély Balázs eddig csak játékosként szerepelt a Bajnokok Ligájában

Borbély Balázs Pozsonyban lett elismert játékos

A nagy áttörést a pozsonyi Artmedia Petrzalka jelentette számára. A klubbal 2005-ben szlovák bajnok lett, majd a Bajnokok Ligája selejtezőiben jött a mesébe illő menetelés. A kazah Kajrat Almati elleni drámai továbbjutás, a Celtic 5-0-s kiütése és a Partizan Beograd elleni tizenegyespárbaj után a pozsonyi panelrengetegből induló csapat ott találta magát Európa elitjében. Borbély számára a Porto elleni idegenbeli győzelem jelentette a csúcspontot: a BL-csoportkör első meccsén ő szerezte a győztes gólt a portugál sztárcsapat ellen, csapatkapitányként. Később a Rangersnek is betalált, és az Inter ellen is pályára lépett.

A siker azonban nemcsak szakmailag volt meghatározó. Borbély magyar nemzetiségűként sokszor tapasztalta meg Szlovákiában az előítéleteket, különösen idegenbeli mérkőzéseken. A BL-időszak alatt azonban – saját szavai szerint – először érezte azt, hogy az egész ország elfogadja őket. A szlovák válogatottban 13 alkalommal szerepelt, és amikor Magyarország ellen játszott, különös kettősséget élt meg.

„A meccs előtt mindkét himnuszt énekeltem magamban” – mondta később a Magyar Nemzetnek adott hosszú interjúban.

A Bajnokok Ligája után a német Kaiserslautern szerződtette, de a Bundesliga-karrierjét sérülések törték meg. Később Romániában és Cipruson is játszott. A legnagyobb csapás akkor érte, amikor a Slovan Bratislavánál egy edzésen kiszakadt a sarokcsontja, a műtét után pedig húsevő baktériummal fertőződött meg. Borbély nyíltan beszélt arról, hogy ez az időszak teljesen összetörte. Egyik napról a másikra ért véget a karrierje, és hosszú ideig nem találta a helyét az életben.