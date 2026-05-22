Az ETO FC Győr a Fradit megelőzve nyerte meg a magyar bajnokságot. A dunaszerdahelyi születésű szakember Kondás Elemér 2014-es debreceni sikere óta az első magyar edző, aki bajnoki címre vezette csapatát a magyar bajnokságban. Borbély Balázst korábban a Ferencvárossal is összeboronálták, Robbie Keane esetleges távozása miatt ez adott esetben meg is valósulhatna – az ETO edzője most elmondta, hol folytatja.

Borbély Balázs elárulta, hol tervezi folytatni

A Kisalföld készített hosszabb interjút Borbély Balázzsal, aki kiterítette kártyáit. A teljes beszélgetés szombaton reggel 7 órakor jelenik meg a kisalföld.hu oldalán, egy fontos részletet azonban már közölt a portál.

Nem szeretnék ezzel foglalkozni és nem is akarom ezt kommentálni. A szerződésem 2027-ig Győrhöz köt, és itt a pont”

— Borbély így válaszolt a jövőjét firtató kérdésre.

Borbély Balázs 2019 és 2022 között dolgozott a Ferencváros csapatánál. A dunaszerdahelyi születésű szakember volt az U17-es, az U19-es valamint a Fradi második csapatának az edzője is, ezt követően töltött két évet másodedzőként a DAC csapatánál, mielőtt átvette az ETO FC irányítását.

Az egykori középpályás 2006 és 2007 között futballozott a német másodosztályban szereplő Kaiserslautern csapatában. Ott volt a csapattársa Hajnal Tamás, a Ferencváros jelenlegi sportigazgatója.