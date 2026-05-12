Január 17-én a walesi amatőr színtű bajnokságban a Trearddur Bay csapata a Porthmadog ellen lépett pályára, a mérkőzés azonban váratlan fordulatot vett, amikor utóbbi 1-1-es állásnál tizenegyeshez jutott. A büntető ugyan kimaradt, de az internetre feltöltött felvételen jól kivehető, ahogy a Trearddur játékosa, Thomas Taylor brutálisan lekönyökölte az ellenfelét. Később kiderült, Daniel Brookwell eszméletét vesztette az incidens során, az elkövetőre pedig felfüggesztett börtönbüntetést szabtak ki.

Thomas Taylor felfüggesztett börtönbüntetést kapott

Fotó: Youtube/Teledu PORT TV

Börtönbüntetés és pénzbírság járt a brutális tett után

Ahogyan arról a Daily Mail is beszámolt, Brookwell szédülés miatt azonnal lejött a pályáról, s arról is csak később értesült, hogy mitől esett a földre.

Egy fiatalember mutatott meg nekem egy felvételt, hogy pontosan mi is történt velem”

− emlékezett vissza az áldozat, akit saját bevallása szerint ezzel nemcsak az önbizalmától, hanem a játék iránti szenvedélytől is megfosztottak.

Thomas Taylor, futbolista amateur de 36 años del equipo galés Trearddur Bay, propinó un fuerte codazo a Daniel Brookwell del Porthmadog el 17 de enero de 2026 mientras esperaban un penalti, dejándolo inconsciente con lesiones faciales y sangrado.



Taylor se declaró culpable de… pic.twitter.com/KLMfspyAWe — Adi el Grande (@icardo8) May 12, 2026

Az elkövető végül beismerő vallomást tett a bíróságon, amely súlyos bűncselekménynek ítélte meg a történteket, s a 200 fontos kártérítés mellett egy évre felfüggesztett börtönbüntetés is kiszabott.