A Premier League kapujában robbant a kémbotrány, a hírek szerint nagy bajba került a Southampton.
Itt az újabb kémbotrány?
A vád szerint a Southampton egyik munkatársa,
William Salt titokban figyelte a Middlesbrough taktikai tréningjét kevesebb mint 72 órával az első mérkőzés előtt. A brit sajtóban megjelent fotókon egy férfi látható, aki fák mögül, mobiltelefonnal a kezében leselkedik a boro-i edzőközpont közelében.
A helyzetet még kínosabbá teszi, hogy Salt állítólag lebukott, amikor bankkártyával vásárolt egy kávét a Rockliffe Hall Golf Clubban – amely történetesen a Middlesbrough tulajdonosához, Steve Gibsonhoz köthető, és közvetlenül az edzőbázis mellett található. A beszámolók szerint innen indult el a nyomozás, amely végül a Southampton alkalmazottjához vezetett.
William Salt a hírek szerint Tonda Eckert vezetőedző stábjának tagja, és komoly szakmai elismerés övezi a Southamptonnál. Most azonban az egész klub magyarázkodásra kényszerülhet.
A Middlesbrough vezetősége rendkívül dühös, és úgy véli, a Southampton megszeghette az EFL szabályzatát, amely szigorúan tiltja az ellenfelek edzéseinek megfigyelését a mérkőzés előtti 72 órában, hacsak arra nincs hivatalos meghívás. A klub jogi csapata már dokumentumokat és bizonyítékokat követel az ügyben, miközben független fegyelmi vizsgálat indulhat.
A botrány ráadásul nem állt meg itt. Több Championship-klub is attól tart, hogy a Southampton az egész idény során hasonló módszereket alkalmazhatott. Egy névtelen másodosztályú egyesület állítólag már a saját kamerafelvételeit is átvizsgálja, mert felmerült bennük a gyanú, hogy őket is megfigyelték Eckert csapata ellen készülve.
A helyzet különösen kellemetlen azért is, mert a Southampton közben sporttörténeti sikerkapujában áll. A klub hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a Middlesbrough-t a visszavágón, így bejutott a Wembleyben rendezendő play-off döntőbe, ahol a Hull City vár rájuk május 23-án.
Csakhogy a Middlesbrough szerint a Southamptonnak nem lenne szabad pályára lépnie a fináléban. A klubnál egyre hangosabban követelik a kizárást, és azt állítják, bizonyítékaik is vannak a kémkedésre. Sőt, a SunSport értesülése szerint legalább két másik Championship-rivális is információkkal segítheti a Boro ügyét.
A Southampton korábban rövid közleményt adott ki, amelyben türelmet kért az ügy tisztázásáig, de mivel a döntő már tíz napon belül esedékes, az EFL-nek gyorsan kell döntenie.
A történet sokaknak az úgynevezett „Spygate”-botrányt idézi fel 2019-ből, amikor a Leeds United akkori menedzsere, Marcelo Bielsa bevallotta, hogy embereket küldött az ellenfelek edzéseinek megfigyelésére.
Akkor a Leeds 200 ezer fontos büntetést kapott az EFL-től, és hivatalos megrovásban részesült. Az ügy legendássá vált Angliában, főleg miután Frank Lampard Derby Countyja drámai csatában kiejtette a Leedset a rájátszásból.
Most sokan úgy érzik, újra ugyanaz a történet ismétlődik meg – csak éppen Southampton-főszereplőkkel. Az ügy tovább fokozta az amúgy is izzó feszültséget a két klub között. A keddi visszavágó után a játékosok és a stábtagok között is elszabadultak az indulatok, a pálya szélén pedig komoly szóváltások alakultak ki.
A következő napokban az EFL döntése alapjaiban befolyásolhatja a Championship-idény végét. Ha a vádak beigazolódnak, a Southampton történelmi büntetéssel nézhet szembe – és könnyen lehet, hogy a Wembley helyett a tárgyalóteremben dől el a feljutásuk sorsa.
