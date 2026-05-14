Elképesztő történet. Újabb botrány rengette meg az angol focit: a Southampton állítólag kémet küldött a Middlesbrough edzésére a Championship rájátszásának elődöntője előtt. A történet már most hatalmas vihart kavart Angliában, és egyre többen követelik, hogy a dél-angliai klubot zárják ki a playoffból.

A Premier League kapujában robbant a kémbotrány,  a hírek szerint nagy bajba került a Southampton.

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Itt az újabb kémbotrány?

A vád szerint a Southampton egyik munkatársa, 

William Salt titokban figyelte a Middlesbrough taktikai tréningjét kevesebb mint 72 órával az első mérkőzés előtt. A brit sajtóban megjelent fotókon egy férfi látható, aki fák mögül, mobiltelefonnal a kezében leselkedik a boro-i edzőközpont közelében.

A helyzetet még kínosabbá teszi, hogy Salt állítólag lebukott, amikor bankkártyával vásárolt egy kávét a Rockliffe Hall Golf Clubban – amely történetesen a Middlesbrough tulajdonosához, Steve Gibsonhoz köthető, és közvetlenül az edzőbázis mellett található. A beszámolók szerint innen indult el a nyomozás, amely végül a Southampton alkalmazottjához vezetett.

William Salt a hírek szerint Tonda Eckert vezetőedző stábjának tagja, és komoly szakmai elismerés övezi a Southamptonnál. Most azonban az egész klub magyarázkodásra kényszerülhet.

A Middlesbrough vezetősége rendkívül dühös, és úgy véli, a Southampton megszeghette az EFL szabályzatát, amely szigorúan tiltja az ellenfelek edzéseinek megfigyelését a mérkőzés előtti 72 órában, hacsak arra nincs hivatalos meghívás. A klub jogi csapata már dokumentumokat és bizonyítékokat követel az ügyben, miközben független fegyelmi vizsgálat indulhat.

A botrány ráadásul nem állt meg itt. Több Championship-klub is attól tart, hogy a Southampton az egész idény során hasonló módszereket alkalmazhatott. Egy névtelen másodosztályú egyesület állítólag már a saját kamerafelvételeit is átvizsgálja, mert felmerült bennük a gyanú, hogy őket is megfigyelték Eckert csapata ellen készülve.

A helyzet különösen kellemetlen azért is, mert a Southampton közben sporttörténeti sikerkapujában áll. A klub hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a Middlesbrough-t a visszavágón, így bejutott a Wembleyben rendezendő play-off döntőbe, ahol a Hull City vár rájuk május 23-án.

Csakhogy a Middlesbrough szerint a Southamptonnak nem lenne szabad pályára lépnie a fináléban. A klubnál egyre hangosabban követelik a kizárást, és azt állítják, bizonyítékaik is vannak a kémkedésre. Sőt, a SunSport értesülése szerint legalább két másik Championship-rivális is információkkal segítheti a Boro ügyét.

A Southampton korábban rövid közleményt adott ki, amelyben türelmet kért az ügy tisztázásáig, de mivel a döntő már tíz napon belül esedékes, az EFL-nek gyorsan kell döntenie.

A történet sokaknak az úgynevezett „Spygate”-botrányt idézi fel 2019-ből, amikor a Leeds United akkori menedzsere, Marcelo Bielsa bevallotta, hogy embereket küldött az ellenfelek edzéseinek megfigyelésére. 

Akkor a Leeds 200 ezer fontos büntetést kapott az EFL-től, és hivatalos megrovásban részesült. Az ügy legendássá vált Angliában, főleg miután Frank Lampard Derby Countyja drámai csatában kiejtette a Leedset a rájátszásból.

Most sokan úgy érzik, újra ugyanaz a történet ismétlődik meg – csak éppen Southampton-főszereplőkkel. Az ügy tovább fokozta az amúgy is izzó feszültséget a két klub között. A keddi visszavágó után a játékosok és a stábtagok között is elszabadultak az indulatok, a pálya szélén pedig komoly szóváltások alakultak ki.

A következő napokban az EFL döntése alapjaiban befolyásolhatja a Championship-idény végét. Ha a vádak beigazolódnak, a Southampton történelmi büntetéssel nézhet szembe – és könnyen lehet, hogy a Wembley helyett a tárgyalóteremben dől el a feljutásuk sorsa.

