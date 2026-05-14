A Premier League kapujában robbant a kémbotrány, a hírek szerint nagy bajba került a Southampton.

Újabb botrány rengette meg az angol focit: a Southampton állítólag kémet küldött a Middlesbrough edzésére a Championship rájátszásának elődöntője előtt

Itt az újabb kémbotrány?

A vád szerint a Southampton egyik munkatársa,

William Salt titokban figyelte a Middlesbrough taktikai tréningjét kevesebb mint 72 órával az első mérkőzés előtt. A brit sajtóban megjelent fotókon egy férfi látható, aki fák mögül, mobiltelefonnal a kezében leselkedik a boro-i edzőközpont közelében.

A helyzetet még kínosabbá teszi, hogy Salt állítólag lebukott, amikor bankkártyával vásárolt egy kávét a Rockliffe Hall Golf Clubban – amely történetesen a Middlesbrough tulajdonosához, Steve Gibsonhoz köthető, és közvetlenül az edzőbázis mellett található. A beszámolók szerint innen indult el a nyomozás, amely végül a Southampton alkalmazottjához vezetett.

A photograph has emerged of the Southampton analyst allegedly observing Middlesbrough’s training session last Thursday, just 48 hours before the two clubs met in the Championship play-off semi-final first leg.



The photograph, originally published in the Daily Mail but which The… pic.twitter.com/nkjNZS4Yba — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 13, 2026

William Salt a hírek szerint Tonda Eckert vezetőedző stábjának tagja, és komoly szakmai elismerés övezi a Southamptonnál. Most azonban az egész klub magyarázkodásra kényszerülhet.

A Middlesbrough vezetősége rendkívül dühös, és úgy véli, a Southampton megszeghette az EFL szabályzatát, amely szigorúan tiltja az ellenfelek edzéseinek megfigyelését a mérkőzés előtti 72 órában, hacsak arra nincs hivatalos meghívás. A klub jogi csapata már dokumentumokat és bizonyítékokat követel az ügyben, miközben független fegyelmi vizsgálat indulhat.

A botrány ráadásul nem állt meg itt. Több Championship-klub is attól tart, hogy a Southampton az egész idény során hasonló módszereket alkalmazhatott. Egy névtelen másodosztályú egyesület állítólag már a saját kamerafelvételeit is átvizsgálja, mert felmerült bennük a gyanú, hogy őket is megfigyelték Eckert csapata ellen készülve.

A helyzet különösen kellemetlen azért is, mert a Southampton közben sporttörténeti sikerkapujában áll. A klub hosszabbítás után 2-1-re legyőzte a Middlesbrough-t a visszavágón, így bejutott a Wembleyben rendezendő play-off döntőbe, ahol a Hull City vár rájuk május 23-án.

Csakhogy a Middlesbrough szerint a Southamptonnak nem lenne szabad pályára lépnie a fináléban. A klubnál egyre hangosabban követelik a kizárást, és azt állítják, bizonyítékaik is vannak a kémkedésre. Sőt, a SunSport értesülése szerint legalább két másik Championship-rivális is információkkal segítheti a Boro ügyét.