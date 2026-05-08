Ben Marshall pályafutása során 240 alkalommal lépett pályára az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, de rövid ideig azt a Stoke City-t is erősítette, amely egykoron még meghatározó tagja volt a Premier League-nek. A 35 éves szélső számos csapatnál megfordult, azonban megannyi rossz döntése után elvesztette a vagyonát, legutóbb pedig egy súlyos botrány miatt került be a hírekbe.

Ben Marshall botrányt okozott Angliában

Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

Botrány az angol kisvárosban

Marshall egy Newportban található kocsmában töltötte a kedd estét, majd egy hirtelen jött ötlet miatt ámokfutásba kezdett. Az The Sun cikke szerint az egykori U21-es angol válogatott szélső a Junk & Disorderly nevű régiségbolt felé vette az irányt, amelynek bejárati ajtaját addig rugdosta, amíg az be nem tört. Marshall később bemászott az üzletbe, hogy több tárgyat is megrongáljon, a biztonsági kamerákat pedig letépte a helyükről.

A jelentés szerint több mint hétezer fontos kárt okozott a futballista, aki a bíróság előtt is beismerte tettét, s végül közmunkára ítélték.

Továbbá a 35 éves játékosnak terápiára kell járnia az alkoholproblémái miatt, valamint pénzbüntetést is kell fizetnie.

Marshall a legtöbb mérkőzését a Blackburn Rovers együttesénél játszotta, az élvonalban azonban sosem mutatkozhatott be.