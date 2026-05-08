Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Moszkva lehűtötte a nyugati reményeket, Putyinék válasza után Zelenszkij dührohamot kap

Ezt látnia kell!

Megrázó hír érkezett: kómában fekszik a világhírű énekesnő

Link másolása
Vágólapra másolva!
Ben Marshall kétszer is pályára lépett az angol U21-es labdarúgó-válogatottban, azonban karrierje hatalmas fordulatot vett. Az akkor még Premier League-ben szereplő Stoke City korábbi futballistája addig rugdosta egy régiségbolt üvegajtaját, ameddig az szilánkosra nem tört, majd részegen okozott botrányt az üzletben.

Ben Marshall pályafutása során 240 alkalommal lépett pályára az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, de rövid ideig azt a Stoke City-t is erősítette, amely egykoron még meghatározó tagja volt a Premier League-nek. A 35 éves szélső számos csapatnál megfordult, azonban megannyi rossz döntése után elvesztette a vagyonát, legutóbb pedig egy súlyos botrány miatt került be a hírekbe.

Ben Marshall botrányt okozott Angliában
Ben Marshall botrányt okozott Angliában
Fotó: MIGUEL MEDINA / AFP

Botrány az angol kisvárosban

Marshall egy Newportban található kocsmában töltötte a kedd estét, majd egy hirtelen jött ötlet miatt ámokfutásba kezdett. Az The Sun cikke szerint az egykori U21-es angol válogatott szélső a Junk & Disorderly nevű régiségbolt felé vette az irányt, amelynek bejárati ajtaját addig rugdosta, amíg az be nem tört. Marshall később bemászott az üzletbe, hogy több tárgyat is megrongáljon, a biztonsági kamerákat pedig letépte a helyükről.

A jelentés szerint több mint hétezer fontos kárt okozott a futballista, aki a bíróság előtt is beismerte tettét, s végül közmunkára ítélték.

Továbbá a 35 éves játékosnak terápiára kell járnia az alkoholproblémái miatt, valamint pénzbüntetést is kell fizetnie.

Marshall a legtöbb mérkőzését a Blackburn Rovers együttesénél játszotta, az élvonalban azonban sosem mutatkozhatott be.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!